Trong lúc đi dạo, người dân phát hiện một người đàn ông treo cổ tự sát, cạnh đó có lá thư tuyệt mệnh. Được biết người này đã có vợ và 2 con nhưng vừa ly hôn cách đây không lâu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng nay (18/9), một người dân đang đi trên đường nội bộ ở KCN Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) thì phát hiện một người đàn ông treo cổ tự sát.

Ngay sau đó, người dân đã gọi điện thoại báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc. Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần dài màu đen, áo màu xanh, treo cổ trên cây bàng cạnh vườn hoa. Lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần nạn nhân có để lại số điện thoại người nhà và bức thư tuyệt mệnh. Trong thư, người này tiết lộ tự tử vì buồn chuyện tình cảm.

Hiện trường người dân phát hiện người đàn ông treo cổ tự sát - Ảnh: Internet

Theo Vietnamnet, nạn nhân tên Trần Minh Hoàng (sinh năm 1981, ngụ thôn Tà Roong, xã Cà Di, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Được biết người này đã lập gia đình và có 2 con nhỏ, tuy nhiên đã ly hôn và ra Đà Nẵng làm việc khoảng 2 tháng nay.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho người nhà để lo hậu sự.

Thời gian vừa qua, những vụ tự tử vì mâu thuẫn tình cảm và mâu thuẫn gia đình xảy ra khá nhiều khiến dư luận bàng hoàng. Cách đây không lâu, tại Quảng Ninh xảy ra vụ việc chồng ôm con tự tử vì cãi nhau với vợ.

Người đàn ông buộc con vào người rồi nhảy hồ tự tử vì mâu thuẫn với vợ - Ảnh: Internet

Theo đó, vào sáng 31/8, vì mâu thuẫn với vợ nên anh N.N.N (36 tuổi, trú tại xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) ôm con là bé N.N.D (18 tháng tuổi) ra khỏi nhà và mang theo sợi dây. Khi đến khu vực hồ nước thuộc khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long anh N. buộc con trai vào người rồi nhảy xuống tự tử. Đến sáng 1/9, người dân địa phương phát hiện thi thể 2 cha con và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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