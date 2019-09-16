Chồng giết vợ rồi tự tử, bỏ lại con trai 4 tuổi bơ vơ: Hé lộ tin nhắn cuối cùng gửi người thân

Xã hội 16/09/2019 10:38

Liên quan đến vụ chồng giết vợ rồi tự tử, vào buổi sáng cùng ngày người thân nhận được tin nhắn từ biệt và nhờ chăm sóc con trai 4 tuổi từ ông Thiên.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử.

Theo đó, danh tính 2 nạn nhân bao gồm: Ông Đinh Thiên (43 tuổi) và bà Lê Thị Hòa (42 tuổi, vợ ông Thiên, cùng ngụ tại thôn 4, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột).

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Vì mâu thuẫn gia đình, người chồng giết vợ rồi tự tử - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Zing, vào tối 14/9 ông Thiên bóp cổ vợ đến chết. Rạng sáng hôm sau, ông ra khu vực chuồng bò phía sau nhà, dùng dây treo cổ tự tử. Cũng theo nguồn tin trên, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng thương tâm là do mâu thuẫn gia đình. 

Liên quan đến vụ việc, em gái ông Thiên cho biết vào khoảng 5 giờ sáng 15/9, chị nhận được tin nhắn từ anh trai với nội dung từ biệt và gửi con trai 4 tuổi nhờ chăm sóc. Lúc này, nghi có chuyện chẳng lành nên người thân nhanh chóng chạy đến nhà xem. Tại đây mọi người phát hiện bà Hòa tử vong trên giường, còn ông Thiên tử vong trong tư thế treo cổ ngoài chuồng bò. Khi được phát hiện, bà Hòa có nhiều dấu vết bất thường ở cổ.

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Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Được biết, vì kết hôn muộn nên vợ chồng ông Thiên mới chỉ có một cậu con trai 4 tuổi. Trước đây vì ông thường xuyên uống rượu nên vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên theo người thân, thời gian gần đây 2 vợ chồng đã hòa thuận hơn nên không ai rõ nguyên nhân vì sao người chồng giết vợ rồi tự tử.

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