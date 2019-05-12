Tại địa phương, chị H. (nạn nhân bị sát hại) có biệt danh là “H. chém”, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
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Liên quan đến vụ án chồng giết vợ đốt xác phi tang trong lò nướng gây rúng động dư luận tại Lâm Đồng, hôm qua Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm).
Theo Công an TP.HCM, chị N.T.K.H (26 tuổi, vợ của Vũ) còn có biệt danh là “H. chém”. Vợ chồng Vũ đã kết hôn được 7 năm, có 2 đứa con chung và thuộc diện khá giả. Trước đây Vũ làm nghề chạy xe tải, gần đây mua ô tô chạy dịch vụ còn vợ làm nghề cho vay tiền.
Tại địa phương, mọi người đánh giá Vũ là người hiền lành, ít nói còn chị H. thì lanh lẹ hơn. Giữa hai người thường xuyên xảy ra cãi vã, to tiếng với nhau.
Cũng theo nguồn tin trên, cách đây 2 năm vợ chồng Vũ đã nộp đơn ly hôn nhưng sau khi tòa hòa giải, vợ chồng đồng ý tiếp tục chung sống để nuôi hai con nhỏ.
Như thông tin trước đó đã đưa, sau khi đi đá bóng và nhậu cùng bạn về vào 0 giờ ngày 9/5 thì Vũ bị vợ quát mắng, dùng nhiều lời lẽ xúc phạm đến cha mẹ. Vì quá tức giận nên khi chị H. xuống bếp uống nước, Vũ đã dùng một thanh sắt đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.
Đến sáng cùng ngày, Vũ đi mua 10 lít xăng về rồi đem thi thể bỏ vào lò nướng của cha mẹ (đang đi du lịch) để đốt phi tang. Gây án xong, Vũ thản nhiên chở hai con nhỏ đi tắm biển.
Gia đình chị H. không liên lạc được với con nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và tìm thấy thi thể chị H. đang bị cháy gần hết trong nhà kho.
Trên đường từ Phan Thiết trở về, Vũ bị lực lượng chức năng bắt giữ.