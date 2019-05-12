Chồng giết vợ rồi đốt xác phi tang ở Lâm Đồng: Hàng xóm tiết lộ điều bất ngờ

Xã hội 12/05/2019 13:26

Tại địa phương, chị H. (nạn nhân bị sát hại) có biệt danh là “H. chém”, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Liên quan đến vụ án chồng giết vợ đốt xác phi tang trong lò nướng gây rúng động dư luận tại Lâm Đồng, hôm qua Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm).

Chồng giết vợ rồi đốt xác phi tang ở Lâm Đồng: Hàng xóm tiết lộ điều bất ngờ - Ảnh 1
Vũ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Theo Công an TP.HCM, chị N.T.K.H (26 tuổi, vợ của Vũ) còn có biệt danh là “H. chém”. Vợ chồng Vũ đã kết hôn được 7 năm, có 2 đứa con chung và thuộc diện khá giả. Trước đây Vũ làm nghề chạy xe tải, gần đây mua ô tô chạy dịch vụ còn vợ làm nghề cho vay tiền.

Tại địa phương, mọi người đánh giá Vũ là người hiền lành, ít nói còn chị H. thì lanh lẹ hơn. Giữa hai người thường xuyên xảy ra cãi vã, to tiếng với nhau.

Chồng giết vợ rồi đốt xác phi tang ở Lâm Đồng: Hàng xóm tiết lộ điều bất ngờ - Ảnh 2
Chiếc lò nướng Vũ dùng đốt xác vợ - Ảnh: Thanh niên

Cũng theo nguồn tin trên, cách đây 2 năm vợ chồng Vũ đã nộp đơn ly hôn nhưng sau khi tòa hòa giải, vợ chồng đồng ý tiếp tục chung sống để nuôi hai con nhỏ.

Như thông tin trước đó đã đưa, sau khi đi đá bóng và nhậu cùng bạn về vào 0 giờ ngày 9/5 thì Vũ bị vợ quát mắng, dùng nhiều lời lẽ xúc phạm đến cha mẹ. Vì quá tức giận nên khi chị H. xuống bếp uống nước, Vũ đã dùng một thanh sắt đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Chồng giết vợ rồi đốt xác phi tang ở Lâm Đồng: Hàng xóm tiết lộ điều bất ngờ - Ảnh 3
Chị H. được đánh giá là người lanh lẹ - Ảnh: Công an TP.HCM

Đến sáng cùng ngày, Vũ đi mua 10 lít xăng về rồi đem thi thể bỏ vào lò nướng của cha mẹ (đang đi du lịch) để đốt phi tang. Gây án xong, Vũ thản nhiên chở hai con nhỏ đi tắm biển.

Gia đình chị H. không liên lạc được với con nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và tìm thấy thi thể chị H. đang bị cháy gần hết trong nhà kho.

Trên đường từ Phan Thiết trở về, Vũ bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chân dung và lời khai rùng rợn của gã chồng giết vợ, đốt xác phi tang rồi chở con đi tắm biển ở Lâm Đồng

Chân dung và lời khai rùng rợn của gã chồng giết vợ, đốt xác phi tang rồi chở con đi tắm biển ở Lâm Đồng

Trong lúc cãi vã, Vũ dùng cây sắt sát hại vợ sau đó mang xác đem đốt để phi tang. Gây án xong, gã còn bình tĩnh chở hai con nhỏ đi tắm biển.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người phi tang xác chồng giết vợ giết người ở Lâm Đồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 48 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản