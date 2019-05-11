Chân dung và lời khai rùng rợn của gã chồng giết vợ, đốt xác phi tang rồi chở con đi tắm biển ở Lâm Đồng

Tin nóng 11/05/2019 19:19

Trong lúc cãi vã, Vũ dùng cây sắt sát hại vợ sau đó mang xác đem đốt để phi tang. Gây án xong, gã còn bình tĩnh chở hai con nhỏ đi tắm biển.

Nhiều giờ qua, dư luận cả nước rúng động trước vụ việc chồng giết vợ rồi đốt xác phi tang xảy ra ở Lâm Đồng.

Đến sáng nay (11/5), Công an tỉnh Lâm Đồng và cơ quan chức năng huyện Đơn Dương đã phối hợp dựng lại hiện trường vụ án.

Chân dung và lời khai rùng rợn của gã chồng giết vợ, đốt xác phi tang rồi chở con đi tắm biển ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Chân dung người chồng tàn ác sát hại vợ rồi đốt xác phi tang - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Hồ Quang Chánh (Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an huyện Đơn Dương) cho biết lúc 5 giờ 45 phút ngày 10/5, bà Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, ngụ thôn Lạc Lâm Làng) đến trụ sở Công an huyện Đơn Dương trình báo về việc con gái mình là N.T.K.H (26 tuổi, trú cùng thôn) bị mất tích.

Theo đơn trình báo của bà Mai Anh, từ tối 8/5 gia đình đã không liên lạc được với chị H. Khi hỏi con rể là Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm) thì người này nói không biết.

Sau đó, bà đến nhà thì phát hiện Vũ đã chở hai cháu ngoại đi đâu không rõ. Nghi có chuyện chẳng lành, bà Anh đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Chân dung và lời khai rùng rợn của gã chồng giết vợ, đốt xác phi tang rồi chở con đi tắm biển ở Lâm Đồng - Ảnh 2
Sau khi gây án, Vũ lấy ô tô chở 2 con nhỏ đi tắm biển - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến nhà vợ chồng Vũ kiểm tra thì phát hiện cửa đã khóa. Cơ quan công an sau đó đã yêu cầu ông Lương Hoàng Đạt (38 tuổi, anh trai Vũ) gọi điện hỏi thì biết được Vũ chở hai con gái đi tắm biển.

Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, anh Đạt gọi tiếp cho Vũ hỏi vợ đâu thì gã này nói đã “xử rồi”, thi thể để trong nhà kho của bố mẹ.

Khi được phát hiện, thi thể chị H. đã bị cháy gần hết trong lò nướng thịt (loại lò dùng thùng phuy cắt đôi).

Chân dung và lời khai rùng rợn của gã chồng giết vợ, đốt xác phi tang rồi chở con đi tắm biển ở Lâm Đồng - Ảnh 3
Chiếc lò nướng Vũ dùng để đốt xác vợ - Ảnh: Internet

Sau đó, khi Vũ trên đường chở hai con đi tắm biển từ Phan Thiết về thì bị bắt.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Vũ khai vào khuya ngày 9/5 sau khi đi nhậu với bạn về thì bị vợ mắng chửi và có những lời lẽ xúc phạm bố mẹ mình.

Tức giận vì bị vợ nặng lời, lợi dụng lúc vợ xuống nhà bếp uống nước, Vũ dùng cây sắt đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi chị H. tử vong, Vũ đưa vào nhà vệ sinh tắm sạch rồi dùng áo mưa, bạt quấn chặt. Đến rạng sáng cùng ngày, Vũ mua 10 lít xăng rồi đưa thi thể nạn nhân vào nhà kho của bố mẹ mình, bỏ vào lò nướng và dùng xăng đốt.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Vũ.

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