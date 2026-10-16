Công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản nhận cú đúp hai hạng mục của giải thưởng APEA

Với chủ đề “Forging Legacy – Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai”, APEA 2026 ghi nhận những doanh nghiệp tiên phong tạo dựng giá trị bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Được tổ chức thường niên bởi Enterprise Asia từ năm 2007 tại nhiều quốc gia trong khu vực, APEA là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, quản trị và phát triển bền vững.

Việc được vinh danh ở cả hai hạng mục quan trọng khẳng định những nỗ lực không ngừng của Daiichi Life Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới hoạt động kinh doanh, mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng.

Ông Hồ Thái Anh - Phó Giám đốc Phát triển Giá trị Khách hàng và Thương hiệu Daiichi Life Việt Nam nhận giải “Thương hiệu truyền cảm hứng”

Giải thưởng “Thương hiệu Truyền cảm hứng” ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Daiichi Life Việt Nam trong gần hai thập kỷ xây dựng một thương hiệu bảo hiểm nhân thọ uy tín đến từ Nhật Bản; Lan tỏa thông điệp nhân văn, tinh thần “Gắn bó dài lâu” thông qua các sản phẩm, dịch vụ, các chương trình ý nghĩa dành cho khách hàng, gia đình, cộng đồng.

Đây là lần thứ 5 Daiichi Life Việt Nam được vinh danh ở hạng mục “Thương hiệu Truyền cảm hứng”.

Giải thưởng này càng thêm ý nghĩa khi Daiichi Life Việt Nam vừa giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới vào ngày 01/10/2026, khẳng định sự kế thừa các giá trị bền vững đã được vun đắp trong suốt thời gian qua. Đồng thời, mở ra một chương phát triển mới trong chiến lược thay đổi nhận diện thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life.

Các thành viên Daiichi Life Việt Nam tại Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á 2026

Trong khi đó, danh hiệu “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững & Minh bạch” là sự công nhận đối với nền tảng quản trị doanh nghiệp vững chắc, minh bạch, tuân thủ các chuẩn mực quản trị và chú trọng kiểm soát rủi ro.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, nơi năng lực quản trị, quản lý rủi ro và khả năng thực hiện cam kết tài chính trong dài hạn đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng, duy trì niềm tin của khách hàng.

Ông Inagaki Masato - Phó Tổng Giám đốc Điều hành Daiichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Việc được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng tại APEA 2026 là sự ghi nhận ý nghĩa cho những nỗ lực bền bỉ của Daiichi Life Việt Nam trong gần hai thập kỷ đồng hành cùng người dân Việt Nam.

Kế thừa di sản hơn 124 năm của Tập đoàn Daiichi Life, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy khách hàng làm trọng tâm, nâng cao năng lực quản trị và đổi mới sáng tạo nhằm mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho khách hàng, cộng đồng và xã hội”.

Được biết, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ còn nhiều thách thức, Daiichi Life Việt Nam vẫn duy trì nền tảng tài chính vững mạnh và kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2026.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 8.200 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt trên 84.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 3.100 tỷ đồng cho trên 196.000 trường hợp, đồng thời duy trì quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gần 62.000 tỷ đồng, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng trong dài hạn.