Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang điều tra, xác minh làm rõ sự việc nam sinh tiểu học gặp nạn tử vong sau giờ tan học.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 16/10, Công an TP Hải Phòng thông tin ban đầu về vụ tai nạn xảy ra tại Trường tiểu học An Dương khiến một học sinh lớp 1 tử vong.

Theo đó, khoảng 17h15 ngày 15/10, tại sân Trường tiểu học An Dương, phường An Dương xảy ra vụ tai nạn khiến một học sinh lớp 1 tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu N.T.M. (sinh năm 2020, trú tại phường An Dương, học sinh lớp 1 của trường).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, phụ huynh đang đón học sinh sau giờ tan trường. Cháu M. được chị gái đến đón.

Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn trong khuôn viên trường, cháu không may ngã từ ghế đá, đầu va vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, giáo viên nhà trường khẩn trương đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, cháu bé được xác định tử vong.

Trường tiểu học An Dương, TP Hải Phòng, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 1 tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường An Dương và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường, ghi lời khai người thân của cháu bé, giáo viên và những phụ huynh có mặt khi xảy ra sự việc để xác định đầy đủ diễn biến, nguyên nhân.

Đến khoảng 4h30 ngày 16/10, gia đình đã đưa thi thể cháu về nhà để tổ chức mai táng.

Công an TP Hải Phòng cho biết các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra nguyên nhân và những tình tiết liên quan theo quy định pháp luật.

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