Sau khi giết vợ, bỏ vào thùng phuy đốt, người đàn ông ung dung chở 2 con nhỏ đi du lịch.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận vừa bắt khẩn cấp đối tượng Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) vào tối 10/5 để điều tra nghi án giết người, đốt xác phi tang.

Nạn nhân là chị N.K.H (26 tuổi, vợ của Vũ).

Theo thông tin ban đầu, vào tối 8/5 Vũ và vợ cãi nhau. Trong lúc tức giận, Vũ đánh chết vợ mình. Sau khi gây án, lợi dụng lúc bố mẹ đi du lịch, Vũ đưa xác vợ qua nhà kho của bố mẹ mình bỏ vào thùng phuy đốt xác phi tang.

Ngày hôm sau, không thấy con gái gọi về nên mẹ chị H. qua nhà hỏi. Vũ nói không biết rồi chở hai con nhỏ 4 và 6 tuổi đi Phan Thiết (Bình Thuận) du lịch.

Trên đường đưa 2 con đi du lịch về, Vũ bị cơ quan chức năng bắt giữ - Ảnh minh họa: Internet

Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình chị H. đã trình báo đến cơ quan chức năng việc con gái mình mất tích. Nhận được tin, Công an huyện Lạc Dương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến ngày 10/5, thi thể chị H. bị cháy đen trong thùng phuy được phát hiện. Sự việc sau đó được báo lên Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra.

Theo thông tin từ VnExpress, trên đường đi du lịch về, Vũ đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng.

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