Đau lòng: Cãi nhau với vợ, bố buộc con trai 18 tháng tuổi vào người rồi nhảy xuống hồ tự tử

Xã hội 02/09/2019 10:39

Vì mâu thuẫn gia đình, người chồng buộc con nhỏ mới 18 tháng tuổi vào người rồi nhảy hồ tự tử. Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể hai nạn nhân đã được đưa về an táng.

Mới đây, trao đổi với báo chí, UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ nhảy hồ tự tử khiến hai người tử vong. 

Nạn nhân được xác định là anh N.N.N (36 tuổi, trú tại xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) và bé N.N.D (18 tháng tuổi). Theo thông tin từ Tiền phong, vào ngày 1/9 người dân địa phương tìm thấy thi thể người đàn ông và bé trai trong tư thế buộc chặt tại hồ nước thuộc khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long.

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Khu vực phát hiện thi thể hai hai bố con nhảy hồ tự tử - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, vào sáng 31/8 anh N. xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sau đó, anh bế con trai đi và mang theo sợi dây. Khi đến khu vực trên thì anh N. dùng dây buộc con trai vào người rồi nhảy hồ tự tử.

Sau khi đưa thi thể hai nạn nhân lên bờ, hoàn thành khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã giao thi thể cho người nhà tổ chức an táng.

Thời gian gần đây, những vụ án mạng thương tâm vì mâu thuẫn gia đình liên tục xảy ra khiến dư luận bàng hoàng. Cách đây không lâu, tại Thủ Đức vừa xảy ra vụ việc bố giết con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự sát trong phòng trọ.

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Vì mâu thuẫn gia đình, người bố sát hại con trai rồi treo cổ tự tử - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 15 giờ tối 26/8, người dân khu trọ ở đường số 13, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức phát hiện anh P.V.B (35 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình) cùng con trai P.N.Q (5 tuổi) tử vong trong phòng trọ.

Theo thông tin từ một số người dân sống gần đó, gia đình anh B. vừa chuyển tới khu trọ này được khoảng 1 năm. Tuy nhiên, cách đây vài tháng, vì mâu thuẫn gia đình nên người vợ đã bỏ đi. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ anh B. đã sát hại con trai rồi tự tử.

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