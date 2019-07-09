Sau khi chạy xe máy lên cầu, cụ ông 74 tuổi bất ngờ bỏ lại sổ khám bệnh cùng xe máy và đôi dép rồi nhảy cầu tự tử.

Hôm nay (9/7), trao đổi với báo chí, Công an xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử. Nạn nhân là ông Nguyễn Long (74 tuổi, trú thôn Nam Cát, xã Tam Anh Nam).

Tại Quảng Nam vừa xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử, nạn nhân là ông cụ 74 tuổi - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy sổ khám bệnh của ông Long - Ảnh: Internet

Trước đó vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, một số người dân ngồi trong quán cà phê nhìn thấy ông Long điều khiển xe máy chạy lên cầu rồi nhảy xuống sông Trường Giang tự tử. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra quá nhanh nên mọi người không kịp ngăn cản. Sau đó mọi người chạy ra tìm cách cứu nhưng bất thành.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với gia đình và người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tại hiện trường, ông Long bỏ lại quyển sổ khám bệnh, chiếc xe máy cùng một đôi dép.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Cách đây không lâu, một người đàn ông cũng đã tự tử sau khi biết mình mắc bệnh ung thư. Theo đó vào sáng 6/6, người dân đi tập thể dục ngang kênh Nhiêu Lộc (đoạn trước hẻm 768, đường Trường Sa, phường 13, quận 3, TP.HCM) thì nhìn thấy một người đàn ông bỏ lại dép và điện thoại rồi nhảy xuống kênh tự tử nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Trước đó, người dân phát hiện một người đàn ông tự tử sau khi được chẩn đoán ung thư - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Minh Hiển (36 tuổi, quê Hải Phòng). Được biết, anh Hiển từ Hải Phòng vào TP.HCM khám bệnh và được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-lai-so-kham-benh-cung-xe-va-dep-tren-bo-cu-ong-74-tuoi-nhay-cau-tu-tu-330644.html