Bỏ lại sổ khám bệnh cùng xe và dép trên bờ, cụ ông 74 tuổi nhảy cầu tự tử

Xã hội 09/07/2019 16:46

Sau khi chạy xe máy lên cầu, cụ ông 74 tuổi bất ngờ bỏ lại sổ khám bệnh cùng xe máy và đôi dép rồi nhảy cầu tự tử.

Hôm nay (9/7), trao đổi với báo chí, Công an xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử. Nạn nhân là ông Nguyễn Long (74 tuổi, trú thôn Nam Cát, xã Tam Anh Nam).

nhay cau tu tu 1
Tại Quảng Nam vừa xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử, nạn nhân là ông cụ 74 tuổi - Ảnh: Internet
nhay cau tu tu 2
Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy sổ khám bệnh của ông Long - Ảnh: Internet

Trước đó vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, một số người dân ngồi trong quán cà phê nhìn thấy ông Long điều khiển xe máy chạy lên cầu rồi nhảy xuống sông Trường Giang tự tử. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra quá nhanh nên mọi người không kịp ngăn cản. Sau đó mọi người chạy ra tìm cách cứu nhưng bất thành.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với gia đình và người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tại hiện trường, ông Long bỏ lại quyển sổ khám bệnh, chiếc xe máy cùng một đôi dép.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Cách đây không lâu, một người đàn ông cũng đã tự tử sau khi biết mình mắc bệnh ung thư. Theo đó vào sáng 6/6, người dân đi tập thể dục ngang kênh Nhiêu Lộc (đoạn trước hẻm 768, đường Trường Sa, phường 13, quận 3, TP.HCM) thì nhìn thấy một người đàn ông bỏ lại dép và điện thoại rồi nhảy xuống kênh tự tử nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

nhay cau tu tu 3
Trước đó, người dân phát hiện một người đàn ông tự tử sau khi được chẩn đoán ung thư - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Minh Hiển (36 tuổi, quê Hải Phòng). Được biết, anh Hiển từ Hải Phòng vào TP.HCM khám bệnh và được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối.

Đi khám biết mắc bệnh ung thư, người đàn ông 36 tuổi bỏ lại điện thoại nhảy kênh Nhiêu Lộc tự tử

Đi khám biết mắc bệnh ung thư, người đàn ông 36 tuổi bỏ lại điện thoại nhảy kênh Nhiêu Lộc tự tử

Sau khi biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, người đàn ông nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   cụ ông tự tử

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 53 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản