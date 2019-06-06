Sau khi biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, người đàn ông nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc tự tử.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông được phát hiện nhảy kênh Nhiêu Lộc tự tử, đến trưa nay (6/6), cơ quan chức năng đã hoàn thành việc lấy lời khai các nhân chứng, bàn giao thi thể cho người nhà đưa về lo hậu sự. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày người dân đi tập thể dục ngang kênh Nhiêu Lộc (đoạn trước hẻm 768, đường Trường Sa, phường 13, quận 3, TP.HCM) nhìn thấy một người đàn ông bỏ lại dép và điện thoại rồi nhảy xuống kênh tự tử.

Sau khi biết mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, người đàn ông nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc tự tử - Ảnh: Internet Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 3 đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể người đàn ông và đưa lên bờ. Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Minh Hiển (36 tuổi, quê Hải Phòng). Được biết anh Hiển từ Hải Phòng vào TP.HCM khám bệnh và được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, theo Người lao động.

Cũng trong ngày hôm nay, người dân xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới kênh. Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc xe máy nằm bên bờ đoạn kênh N1, gần đó là một đôi dép nam nhưng xung quanh không có người. Người dân tìm kiếm thi thể nam thanh niên mất tích để lại xe và dép trên bờ - Ảnh: Internet Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người dân đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân tìm kiếm trên đoạn kênh thủy lợi này. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên cách hiện trường khoảng 100m. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Vũ (22 tuổi, trú xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn), đã có vợ con, đang làm đầu bếp cho một nhà hàng ở Hà Tĩnh. Sau khi hoàn tất các thủ tục, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về nhà mai táng.

Chồng bất lực ôm con gái 1 tuổi chạy khắp nơi kêu cứu khi chứng kiến vợ trẻ nhảy cầu tự tử Sau khi cãi nhau với chồng, người vợ trẻ bất ngờ nhảy xuống sông tự tử. Lúc này, người chồng chỉ có thể bất lực ôm con gái 1 tuổi nhìn vợ chìm dần xuống nước.

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