Sau khi cãi nhau với chồng, người vợ trẻ bất ngờ nhảy xuống sông tự tử. Lúc này, người chồng chỉ có thể bất lực ôm con gái 1 tuổi nhìn vợ chìm dần xuống nước.

Sáng nay (17/4), trao đổi với báo chí, lãnh đạo thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra vụ tự tử tại cầu Lèn. Vụ việc thu hút sự chú ý của đông đảo người đi đường - Ảnh: Internet Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, nhiều người nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ bế theo con nhỏ chạy xe máy đến cầu Lèn thì dừng lại.

Sau một hồi cãi nhau, người vợ trèo qua lan can cầu rồi nhảy sông tự tử. Vì quá bất ngờ, người chồng đứng trên bờ bế con gái hơn một tuổi chạy khắp nơi cầu cứu mọi người. Tuy nhiên, vì nước sông Lèn chảy xiết nên không ai dám xuống cứu. Sau đó không lâu, người vợ chìm xuống sông trước sự chứng kiến của chồng và con nhỏ. Người chồng đau đớn tìm kiếm vợ - Ảnh: Internet Theo thông tin từ Dân Việt, người phụ nữ này quê ở xã Hà Phú. Người chồng là Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1998, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Hà Trung).

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cách đây không lâu, một người phụ nữ làm nghề kế toán đã nhảy cầu Bến Thủy tự tử khiến dư luận xôn xao. Nữ kế toán nhảy cầu tự tử Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 8/4, chị V.T.H (sinh năm 1989, trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã lên cầu Bến Thủy 1 (thành phố Vinh, Nghệ An) nhảy xuống sông Lam tự tử. Nữ kế toán nhảy cầu tự tử vì trầm cảm, bế tắc trong cuộc sống - Ảnh: Internet Trước đó, chị H. còn nhắn tin xin lỗi bố mẹ, lãnh đạo nơi chị làm việc và gọi điện cho anh trai. Khi người anh trai chạy đến thì chị H. đã gieo mình xuống sông tự tử. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ sự việc.

Nữ sinh tự tử vì nghi bị hiếp dâm: Thông tin nóng từ chủ nhà nghỉ Nguyễn Thị V.A (Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh) được xác định trước khi tự tử đã cùng với 1 nam thanh niên vào nhà nghỉ. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nam thanh niên trên có hành vi hiếp dâm với V.A.

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