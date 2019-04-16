Uất ức vì bị hiếp dâm sau khi đi ăn hội với bạn bè, nữ sinh lớp 12 đã nhảy cầu tự tử. Cơ quan công an sau đó đã tạm giữ nghi phạm hiếp dâm nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc em N.T.V.A. (sinh năm 2001, trú tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nhảy cầu tự tử, sáng nay (16/4) trao đổi với báo chí, Công an huyện Thuận Thành cho biết cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Trước đó, công an đã tạm giữ nghi phạm hiếp dâm khiến nạn nhân tự tử.

Uất ức vì bị hiếp dâm, nữ sinh lớp 12 đã nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Theo Tổ quốc, nghi phạm được xác định là Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1995, trú tại xã Đồng Ngư, huyện Thuận Thành) là bạn của chị gái con bác ruột của em N.T.V.A.

Trước đó vào chiều ngày 14/4, sau khi V.A cùng bạn đi ăn hội tại thôn Tư Thế, xã Trí Quả thì bị đối tượng Hiếu đưa vào nhà nghỉ Bắc Hà thuộc xã Xuân Lâm, Thuận Thành để hiếp dâm.

Vì quá uất ức nên sáng 15/4, V.A đã nhảy xuống sông Đuống (đoạn thuộc thị trấn Hồ) tự tử. Lúc xảy ra sự việc, hai thanh niên đã nhảy xuống bơi ra cứu nạn nhân nhưng bất thành.

Cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng và đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và giao cho công an khám nghiệm tử thi.

Được biết, nạn nhân là học sinh lớp 12A9 trường THPT Thuận Thành.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Sốc: Nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử ở Bắc Ninh vì nghi bị hãm hiếp sau buổi liên hoan Theo lãnh đạo UBND xã Hà Mãn nơi nữ sinh đang sinh sống, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do nữ sinh nghi ngờ mình bị hiếp dâm trong buổi liên hoan cùng bạn bè. Hiện những người liên quan đã được cơ quan công an triệu tập.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-lop-12-uat-uc-nhay-cau-tu-tu-vi-bi-hiep-dam-he-lo-danh-tinh-nghi-pham-321908.html