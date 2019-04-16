Trước khi tự tử, V.A đã gửi tin nhắn cho nhiều bạn bè nhưng không ai báo cho gia đình.

Sáng nay (16/4), gia đình đã tổ chức tang lễ cho nữ sinh N.T.V.A. (sinh năm 2001, trú tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, học sinh lớp 12 trường THPT Thuận Thành 2).

Bố của V.A vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin con gái tự tử - Ảnh: Internet

Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất trong buổi tang lễ của nữ sinh xấu số, nhiều người không khỏi ngậm ngùi.

Chia sẻ với báo chí, bố ruột của V.A cho biết khi hay tin con gái mất, gia đình vô cùng hoang mang và đau xót. Cũng theo bố của nạn nhân, trước khi tự tử V.A có nhắn tin báo cho bạn trai và một số người bạn khác. Tuy nhiên, họ không báo lại cho gia đình nên bố mẹ của V.A không hề biết chuyện.

"Sau khi xảy ra sự việc này tôi mới biết con gái nói chuyện với người yêu và bạn sẽ nhảy cầu tự tử. Giá như con bảo bố mẹ một tiếng để tìm cách giải quyết thì đã không xảy ra sự việc đau lòng như thế này", ông kể trên Dân Việt.

V.A là đứa con ngoan ngoãn trong mắt gia đình - Ảnh: Internet

Trước khi xảy ra sự việc, ông cũng không hề biết con gái có người yêu. Chỉ đến khi nhận được thông tin con gái tử vong thì ông mới biết người bạn trai này.

V.A được đánh giá là một học sinh khá. Cách đây không lâu em đã làm hồ sơ dự thi vào 2 trường đại học nhưng mọi ước mơ của cô nữ sinh lớp 12 đã dang dở.

Liên quan đến thông tin V.A nghi bị hiếp dâm dẫn đến uất ức phải tự tử, bố nạn nhân cho biết gia đình đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra và hy vọng kẻ thủ ác sẽ bị xử lý thích đáng.

Nữ sinh lớp 12 uất ức nhảy cầu tự tử vì bị hiếp dâm: Hé lộ danh tính nghi phạm Uất ức vì bị hiếp dâm sau khi đi ăn hội với bạn bè, nữ sinh lớp 12 đã nhảy cầu tự tử. Cơ quan công an sau đó đã tạm giữ nghi phạm hiếp dâm nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-nu-sinh-nhay-cau-tu-tu-vi-bi-hiep-dam-tiet-lo-nhieu-nguoi-nhan-duoc-tin-nhan-cua-con-gai-ong-nhung-khong-ai-bao-cho-gia-dinh-321968.html