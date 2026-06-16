Hán Quang Thoại: Hành trình vượt lên nghịch cảnh để chinh phục biển khơi

Covid-19 bùng phát, sức khỏe sụt giảm thê thảm, Hán Quang Thoại (khi ấy đã 37 tuổi) mới quyết định tìm đến hồ bơi. Lúc đầu chỉ để khỏe. Một chân teo tóp, anh e ngại nhìn xuống dòng nước xanh ngắt. Nhưng thấy đám thanh niên nhảy tõm xuống hồ bơi lội tung tăng, sự khó khăn của số phận đã rèn cho Thoại một sự gan lỳ. "Họ làm được, mình làm được", anh tự nhủ.

Dưới tay thầy Phạm Đình Minh, Thoại lao vào tập luyện. Những hoài nghi ban đầu về một gã đàn ông 37 tuổi khuyết tật đi học bơi nhanh chóng bị đập tan. Chỉ sau một tháng, Thoại ra thi đấu quốc gia. Hai Huy chương Bạc. Cánh cửa đội tuyển quốc gia bật mở. Đỉnh cao đến vào kỳ ASEAN Para Games đầu năm nay (tại Campuchia và Thái Lan), Thoại đứng trên bục nhận Huy chương Bạc, nghẹn ngào hát Quốc ca.

Nhưng, nếu chỉ quẩn quanh trong làn nước tĩnh lặng của hồ bơi trong nhà, đó chưa phải là Hán Quang Thoại.

Thoại dấn thân ra biển. Anh là vận động viên khuyết tật duy nhất thi đấu sòng phẳng tại một giải bơi ngoài trời và cán đích thứ nhì (chỉ sau một kình ngư Nhật Bản). Cuộc chơi đạt đến độ khốc liệt nhất khi Thoại quyết định bơi xuyên đêm cự ly 35km từ Vĩnh Hy về biển Bình Sơn.

Bơi biển đêm là đánh cược mạng sống. Mắt không thể định hướng. Sóng ngầm. Lạnh buốt. Khi cột mốc chỉ còn 15km, cơ thể Thoại rã rời. Từng thớ cơ gào thét đòi bỏ cuộc. Bóng tối đặc quánh chực chờ nuốt chửng anh. Nhưng ánh đèn le lói từ chiếc thuyền hoa tiêu và những tiếng gào thét cổ vũ xé toạc màn đêm đã giữ anh lại. Thoại nghiến răng quạt nước. 5 giờ chiều hôm trước đến 10 giờ sáng hôm sau. 17 tiếng đồng hồ ngâm mình trong nước mặn. Thoại chạm bờ. Lưng trầy xước, tứa máu vì cọ xát với đồ bơi, sẹo để lại cả tháng mới lành. Nhưng anh đã thắng…

Kình ngư miệt mài dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo

Cuộc gặp gỡ của những người coi nỗi sợ là đòn bẩy

Hành trình quả cảm của Hán Quang Thoại đã đưa anh đến một cuộc hội ngộ đặc biệt trên sóng truyền hình nhân đạo của VTV1 với Thanh Vũ - nữ vận động viên Việt Nam đầu tiên vô địch thế giới nội dung Deca Ultra Triathlon và là Đại sứ thương hiệu Number 1 - Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Cuộc gặp ấy gợi cho nữ vận động viên nhớ về thử thách khắc nghiệt tại Malta, nơi cô phải bơi suốt 6 giờ trong làn nước lạnh dưới 16 độ C. "Trước khi nhảy xuống, mình sợ hãi tột độ", cô kể. Nhưng rồi, thay vì chống lại cảm giác ấy, cô học cách đón nhận nó như một tín hiệu cho thấy bản thân đang bước ra khỏi vùng an toàn.

Từng tận mắt chứng kiến Thoại cán đích thứ ba tại một giải bơi biển ở Nha Trang, cô đặc biệt ấn tượng với ý chí của người đàn ông mang đôi chân khiếm khuyết. Sự bền bỉ ấy cũng chính là điều Tân Hiệp Phát tìm thấy ở anh. Tinh thần "Không gì là không thể" không chỉ hiện diện trong hành trình chinh phục làn nước giá lạnh của Malta mà còn trong 17 giờ bơi xuyên đêm giữa biển khơi của Hán Quang Thoại.

Đại diện Tân Hiệp Phát, Thanh Vũ trân trọng trao tặng Thoại một kỷ niệm chương và món quà tiếp sức. Nó là cái đập tay của những người dũng cảm, tiếp thêm “xăng” cho ngọn lửa nghị lực tiếp tục rực cháy.

Thanh Vũ - Đại sứ thương hiệu Number 1 - Tập đoàn Tân Hiệp Phát trò chuyện và tặng quà kình ngư Hán Quang Thoại

Bơi để trả nợ cuộc đời

Thoại không giữ sự mạnh mẽ ấy cho riêng mình mà biến nó thành lòng trắc ẩn. Đi lên từ nghịch cảnh, anh thấu hiểu cái nghèo và sự khiếm khuyết khắc nghiệt đến nhường nào.

Người ta thấy kình ngư ấy bơi liên tục 24 giờ để gây quỹ mổ hở hàm ếch cho trẻ em, ngâm nước 48 tiếng để quyên tiền phẫu thuật cho một em bé trong mái ấm, hay miệt mài dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo để các em không còn đối mặt với hiểm họa đuối nước.

Nhìn lại hành trình đã qua, Thoại cho rằng sóng gió ngoài biển khơi không đáng sợ bằng sóng gió cuộc đời. Anh nhớ những ngày mới tốt nghiệp đại học, mang hồ sơ đến 10 công ty và nhận về 10 cái lắc đầu vì ngoại hình. Trong lúc tuyệt vọng, lời động viên của mẹ đã giúp anh đứng dậy: "10 chỗ từ chối thì nộp chỗ thứ 11, thứ 12. Cứ đi rồi người ta sẽ mở cửa".

Gửi gắm đến những người đang bế tắc, Hán Quang Thoại khẳng định: "Người bình thường làm được, người khuyết tật cũng làm được. Họ cố gắng 100%, mình phải cày gấp đôi. Thất bại đừng gục ngã, cứ cố lỳ đòn, rồi bạn sẽ tới đích".

Sóng biển Vĩnh Hy vẫn vỗ. Nhưng nó không thể đánh chìm được những con người mang trong mình sức mạnh của tinh thần "Không gì là không thể"…