Đừng ăn mãng cầu gai theo cảm tính: Ăn đúng cách để kích hoạt 5 'quyền năng' sức khỏe này!

Mãng cầu gai là cây ăn quả với phần thân có thể mọc nhiều nhánh xung quanh. Bề mặt cây nhẵn, lá có hình trái xoan và mọc so le nhau. Hoa mãng cầu gai có 6 cánh màu vàng. Quả hình trứng, có gai ở bên ngoài, hạt màu nâu đen, phần thịt màu trắng ngọt ở bên trong.

Mãng cầu gai hay còn được gọi là mãng cầu xiêm, có tên khoa học là Annona Muricata. Đây là một loại cây thuộc họ na, cây thân gỗ với chiều cao khoảng 6 - 8 mét.

Mãng cầu gai được yêu thích bởi hương vị đặc biệt của nó.Mãng cầu gai có thành phần dinh dưỡng đa dạng, bao gồm chất béo, chất đạm, chất xơ, đường, các loại vitamin nhóm C và choline, cũng như các khoáng chất như canxi, natri, sắt, kẽm, magiê, photpho và kali.

Hỗ trợ tình trạng thiếu máu: Mãng cầu gai có hàm lượng lớn sắt. Nhờ đó chúng kích thích sự tái tạo các tế bào hồng cầu. Ngoài ra, quá trình này ngăn ngừa các triệu chứng từ tình trạng thiếu máu bao gồm mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, da tái nhợt,... hiệu quả.

Cải thiện huyết áp cao: Đối với các bệnh nhân cao huyết áp, mãng cầu xiêm là sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Loại quả này không chỉ hỗ trợ điều hoà huyết áp mà còn giúp ngăn ngừa một số biến chứng có thể xảy ra.

Bảo vệ sức khoẻ tim mạch: Các nghiên cứu chỉ ra rằng hàm lượng kali và magie trong mãng cầu xiêm giúp bảo vệ sức khoẻ tim mạch. Chúng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong khả năng giảm huyết áp tâm thu, kiểm soát nhịp tim và duy trì hoạt động ổn định của hệ tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau bụng kinh: Mãng cầu gai được biết là một trong các loại trái cây nóng. Do đó, chúng sở hữu công dụng làm ấm tử cung và giảm bớt các cơn đau bụng dưới mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

Ngăn ngừa ung thư: Nhiều bằng chứng khoa học được đưa ra bao gồm chiết xuất của mãng cầu xiêm có thể làm giảm kích thước của khối u. Đặc biệt có thể kể đến trong việc điều trị bệnh ung thư tuyến tuỵ. Chiết xuất từ loại quả này còn phòng ngừa sự phát triển của tế bào bạch cầu bên cạnh việc tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Lưu ý khi ăn quả mãng cầu

Mặc dù giàu dưỡng chất và tốt cho sức khỏe, nhưng khi sử dụng quả mãng cầu, bạn cần lưu ý một số những điều quan trọng sau đây:

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn quá nhiều: Mãng cầu chứa nhiều đường tự nhiên, vì vậy chỉ nên ăn lượng vừa phải. Ăn quá nhiều dễ làm tăng đường huyết và gây dư thừa năng lượng.

Tránh ăn hạt mãng cầu: Hạt mãng cầu, đặc biệt là hạt mãng cầu xiêm, có chứa các chất độc tự nhiên như annonacin, có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh nếu ăn phải. Vì vậy, khi ăn cần loại bỏ hoàn toàn hạt.

Không nên ăn lúc đói: Mãng cầu có vị chua nhẹ, chứa nhiều axit hữu cơ. Ăn khi đói dễ gây cồn ruột, khó chịu ở dạ dày.

Một số cách sử dụng mãng cầu gai

Mãng cầu gai là loại trái cây dễ chế biến và có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong thực đơn hàng ngày. Người dùng có thể ăn trực tiếp sau khi gọt vỏ, bỏ hạt và bảo quản lạnh để tăng hương vị.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mãng cầu gai còn được dùng làm sinh tố bằng cách xay nhuyễn phần thịt quả với sữa tươi, sữa đặc và đá viên, tạo nên thức uống thơm ngon, giải nhiệt hiệu quả. Nếu không có máy xay, bạn cũng có thể chế biến món mãng cầu dầm đơn giản bằng cách trộn thịt quả với sữa đặc, đường và thêm đá bào để tăng độ hấp dẫn, đặc biệt phù hợp trong những ngày nắng nóng.