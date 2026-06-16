Đừng ăn mãng cầu gai theo cảm tính: Ăn đúng cách để kích hoạt 5 'quyền năng' sức khỏe này!

Dinh dưỡng 16/06/2026 05:00

Mãng cầu gai không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Loại trái cây nhiệt đới này được đánh giá cao nhờ những công dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sắc đẹp.

Mãng cầu gai hay còn được gọi là mãng cầu xiêm, có tên khoa học là Annona Muricata. Đây là một loại cây thuộc họ na, cây thân gỗ với chiều cao khoảng 6 - 8 mét.

Mãng cầu gai là cây ăn quả với phần thân có thể mọc nhiều nhánh xung quanh. Bề mặt cây nhẵn, lá có hình trái xoan và mọc so le nhau. Hoa mãng cầu gai có 6 cánh màu vàng. Quả hình trứng, có gai ở bên ngoài, hạt màu nâu đen, phần thịt màu trắng ngọt ở bên trong.

Đừng ăn mãng cầu gai theo cảm tính: Ăn đúng cách để kích hoạt 5 'quyền năng' sức khỏe này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mãng cầu gai được yêu thích bởi hương vị đặc biệt của nó.Mãng cầu gai có thành phần dinh dưỡng đa dạng, bao gồm chất béo, chất đạm, chất xơ, đường, các loại vitamin nhóm C và choline, cũng như các khoáng chất như canxi, natri, sắt, kẽm, magiê, photpho và kali.

Công dụng của mãng cầu gai 

Hỗ trợ tình trạng thiếu máu: Mãng cầu gai có hàm lượng lớn sắt. Nhờ đó chúng kích thích sự tái tạo các tế bào hồng cầu. Ngoài ra, quá trình này ngăn ngừa các triệu chứng từ tình trạng thiếu máu bao gồm mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, da tái nhợt,... hiệu quả.

Cải thiện huyết áp cao: Đối với các bệnh nhân cao huyết áp, mãng cầu xiêm là sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Loại quả này không chỉ hỗ trợ điều hoà huyết áp mà còn giúp ngăn ngừa một số biến chứng có thể xảy ra.

Bảo vệ sức khoẻ tim mạch: Các nghiên cứu chỉ ra rằng hàm lượng kali và magie trong mãng cầu xiêm giúp bảo vệ sức khoẻ tim mạch. Chúng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong khả năng giảm huyết áp tâm thu, kiểm soát nhịp tim và duy trì hoạt động ổn định của hệ tim mạch.

Đừng ăn mãng cầu gai theo cảm tính: Ăn đúng cách để kích hoạt 5 'quyền năng' sức khỏe này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau bụng kinh: Mãng cầu gai được biết là một trong các loại trái cây nóng. Do đó, chúng sở hữu công dụng làm ấm tử cung và giảm bớt các cơn đau bụng dưới mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

Ngăn ngừa ung thư: Nhiều bằng chứng khoa học được đưa ra bao gồm chiết xuất của mãng cầu xiêm có thể làm giảm kích thước của khối u. Đặc biệt có thể kể đến trong việc điều trị bệnh ung thư tuyến tuỵ. Chiết xuất từ loại quả này còn phòng ngừa sự phát triển của tế bào bạch cầu bên cạnh việc tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Lưu ý khi ăn quả mãng cầu

Mặc dù giàu dưỡng chất và tốt cho sức khỏe, nhưng khi sử dụng quả mãng cầu, bạn cần lưu ý một số những điều quan trọng sau đây:

Đừng ăn mãng cầu gai theo cảm tính: Ăn đúng cách để kích hoạt 5 'quyền năng' sức khỏe này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn quá nhiều: Mãng cầu chứa nhiều đường tự nhiên, vì vậy chỉ nên ăn lượng vừa phải. Ăn quá nhiều dễ làm tăng đường huyết và gây dư thừa năng lượng.

Tránh ăn hạt mãng cầu: Hạt mãng cầu, đặc biệt là hạt mãng cầu xiêm, có chứa các chất độc tự nhiên như annonacin, có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh nếu ăn phải. Vì vậy, khi ăn cần loại bỏ hoàn toàn hạt.

Không nên ăn lúc đói: Mãng cầu có vị chua nhẹ, chứa nhiều axit hữu cơ. Ăn khi đói dễ gây cồn ruột, khó chịu ở dạ dày. 

Một số cách sử dụng mãng cầu gai

Mãng cầu gai là loại trái cây dễ chế biến và có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong thực đơn hàng ngày. Người dùng có thể ăn trực tiếp sau khi gọt vỏ, bỏ hạt và bảo quản lạnh để tăng hương vị.

Đừng ăn mãng cầu gai theo cảm tính: Ăn đúng cách để kích hoạt 5 'quyền năng' sức khỏe này! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mãng cầu gai còn được dùng làm sinh tố bằng cách xay nhuyễn phần thịt quả với sữa tươi, sữa đặc và đá viên, tạo nên thức uống thơm ngon, giải nhiệt hiệu quả. Nếu không có máy xay, bạn cũng có thể chế biến món mãng cầu dầm đơn giản bằng cách trộn thịt quả với sữa đặc, đường và thêm đá bào để tăng độ hấp dẫn, đặc biệt phù hợp trong những ngày nắng nóng.

Lý do quả khế được ví như "vũ khí bí mật" cho sức khỏe mà người Việt đang bỏ lỡ

Lý do quả khế được ví như "vũ khí bí mật" cho sức khỏe mà người Việt đang bỏ lỡ

Khế là một loại trái cây rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Trong dân gian, loại quả này còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau. Không chỉ sở hữu hương vị thơm ngon, chua ngọt hài hòa, khế còn mang lại nhiều giá trị tốt cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   mãng cầu gai công dụng của mãng cầu gai dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tại sao tính cách của một người lại thay đổi khi họ đọc nhiều sách?

Tại sao tính cách của một người lại thay đổi khi họ đọc nhiều sách?

Nuôi dạy con 1 giờ 5 phút trước
Khách mời và gia đình chú rể đã vô cùng sốc khi phát hiện ra cô dâu là đàn ông ngay trong đám cưới

Khách mời và gia đình chú rể đã vô cùng sốc khi phát hiện ra cô dâu là đàn ông ngay trong đám cưới

Video 1 giờ 35 phút trước
Đi tìm vợ, chồng sợ hãi khi phát hiện vợ bị con trăn dài 7,6 mét tấn công trong vườn nhà

Đi tìm vợ, chồng sợ hãi khi phát hiện vợ bị con trăn dài 7,6 mét tấn công trong vườn nhà

Video 2 giờ 35 phút trước
Người phụ nữ vừa bước vào nhà vệ sinh, các bức tường xung quanh bất ngờ đổ sập, đè lên người

Người phụ nữ vừa bước vào nhà vệ sinh, các bức tường xung quanh bất ngờ đổ sập, đè lên người

Video 3 giờ 35 phút trước
Phát hiện bé gái tử vong bên bờ kênh, cặp vợ chồng bị bắt vì tội bỏ rơi con

Phát hiện bé gái tử vong bên bờ kênh, cặp vợ chồng bị bắt vì tội bỏ rơi con

Video 4 giờ 35 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, phi công và hành khách bị hất tung bên trong buồng lái

Máy bay rơi xuống cánh đồng, phi công và hành khách bị hất tung bên trong buồng lái

Video 5 giờ 35 phút trước
Phát hiện phòng tắm có âm thanh nhạy cảm, tôi chết sững khi thấy chồng quần áo xộc xệch như vừa mới mặc vào

Phát hiện phòng tắm có âm thanh nhạy cảm, tôi chết sững khi thấy chồng quần áo xộc xệch như vừa mới mặc vào

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Chồng lén lút làm bồ nhí có thai, cô ả bắt anh phải đưa ra 500 triệu thì mới không làm lớn chuyện

Chồng lén lút làm bồ nhí có thai, cô ả bắt anh phải đưa ra 500 triệu thì mới không làm lớn chuyện

Ngoại tình 5 giờ 48 phút trước
Biết con trai cặp bồ, mẹ chồng khuyên tôi đừng nín nhịn, còn cùng tôi đi đánh ghen để cho cô gái kia phải thấy sợ

Biết con trai cặp bồ, mẹ chồng khuyên tôi đừng nín nhịn, còn cùng tôi đi đánh ghen để cho cô gái kia phải thấy sợ

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Sự thật gây sốc sau mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu

Sự thật gây sốc sau mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vì sao nhiều gia đình ngày càng ít qua lại họ hàng?

Vì sao nhiều gia đình ngày càng ít qua lại họ hàng?

Tử vi tuần mới 15 đến 21/6/2026, 3 con giáp giàu lên trông thấy, mua nhà tậu xe, Phú Quý vây quanh, mọi điều viên mãn

Tử vi tuần mới 15 đến 21/6/2026, 3 con giáp giàu lên trông thấy, mua nhà tậu xe, Phú Quý vây quanh, mọi điều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 16/6/2026, 3 con giáp nghênh ngang đón Tài Lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Đúng ngày mai, thứ Ba 16/6/2026, 3 con giáp nghênh ngang đón Tài Lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ loại rau "nhà nghèo" vài nghìn một bó hóa ra là vua dinh dưỡng ngày hè!

Không ngờ loại rau "nhà nghèo" vài nghìn một bó hóa ra là vua dinh dưỡng ngày hè!

Lý do quả khế được ví như "vũ khí bí mật" cho sức khỏe mà người Việt đang bỏ lỡ

Lý do quả khế được ví như "vũ khí bí mật" cho sức khỏe mà người Việt đang bỏ lỡ

Cứ nghĩ là món ăn nghèo nàn, đậu phụ thực chất là "vua dinh dưỡng" bấy lâu nay bạn bỏ lỡ

Cứ nghĩ là món ăn nghèo nàn, đậu phụ thực chất là "vua dinh dưỡng" bấy lâu nay bạn bỏ lỡ

Tía tô giàu hoạt chất quý, nhưng vì sao 2 nhóm người này càng dùng càng hại thân?

Tía tô giàu hoạt chất quý, nhưng vì sao 2 nhóm người này càng dùng càng hại thân?

Sắm hàng gia dụng chính hãng, tiết kiệm nửa chi phí với ưu đãi 50%++

Sắm hàng gia dụng chính hãng, tiết kiệm nửa chi phí với ưu đãi 50%++

Măng cụt rất tốt, nhưng ăn vào thời điểm này thì lợi bất cập hại!

Măng cụt rất tốt, nhưng ăn vào thời điểm này thì lợi bất cập hại!