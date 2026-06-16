Tài tử Trần Khôn bác tin đồn bị AI hay bản sao thay thế

Sao quốc tế 16/06/2026 12:51

Mới đây, nam diễn viên Trần Khôn trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28.

Những ngày gần đây, diễn viên Trần Khôn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc sau khi xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28. Một số hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc của nam diễn viên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình hiện tại của anh.

Nhiều cư dân mạng cho rằng diện mạo của Trần Khôn có sự thay đổi đáng kể so với trước đây. Không ít người nhận xét nụ cười của tài tử trông cứng hơn, biểu cảm gương mặt thiếu tự nhiên và thần thái cũng khác biệt. Từ những suy đoán này, tin đồn nam diễn viên bị “bản sao” thay thế bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên Weibo.

Tài tử Trần Khôn bác tin đồn bị AI hay bản sao thay thế - Ảnh 1

Trước những lời bàn tán, Trần Khôn đã có phản ứng đầy hài hước. Khi xuất hiện tại sân bay và được người hâm mộ hỏi thăm sức khỏe, anh vui vẻ đáp: “Khá tốt, tôi vẫn còn sống mà!”. Câu trả lời ngắn gọn nhưng được xem như động thái phủ nhận tin đồn vô căn cứ đang lan truyền trên mạng.

Sinh năm 1976 tại Trùng Khánh, Trần Khôn là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Kim phấn thế gia, Họa bì, Long môn phi giáp hay Ma thổi đèn: Tầm long quyết chiến.

Tài tử Trần Khôn bác tin đồn bị AI hay bản sao thay thế - Ảnh 2

Ở tuổi 50, nam diễn viên sống khá kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng. Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư của Trần Khôn cũng nhiều lần gây chú ý, đặc biệt là việc một mình nuôi con trai suốt hơn hai thập kỷ và luôn giữ kín danh tính mẹ của đứa trẻ. Dù vướng không ít tin đồn tình cảm, trong đó có nghi vấn kết hôn với Châu Tấn, anh đều lên tiếng khẳng định cả hai chỉ là bạn thân.

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Ngày 30/4, khoa biểu diễn khóa 96 Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm nhập học, thu hút sự chú ý mạnh từ công chúng. Hơn 20 trong tổng số 23 học viên của lớp có mặt, bao gồm các diễn viên nổi tiếng như Triệu Vy, Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh, Quách Hiểu Đông, Tổ Phong... cùng sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm Thôi Tân Cầm.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Khôn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Trần Khôn cạo trọc lốc, để lộ diện mạo 'gây sốc' vì quá khác lạ

Trần Khôn cạo trọc lốc, để lộ diện mạo 'gây sốc' vì quá khác lạ

Triệu Vy lộ diện sau thời gian 'ở ẩn', có động thái 'tránh né' khi đi cùng Trần Khôn

Triệu Vy lộ diện sau thời gian 'ở ẩn', có động thái 'tránh né' khi đi cùng Trần Khôn

Trần Khôn từng khinh thường, bất mãn với Lưu Diệc Phi công khai vì lý do này

Trần Khôn từng khinh thường, bất mãn với Lưu Diệc Phi công khai vì lý do này

Mặc những nghi vấn hẹn hò, đôi bạn thân Châu Tấn và Trần Khôn chụp ảnh mừng năm mới

Mặc những nghi vấn hẹn hò, đôi bạn thân Châu Tấn và Trần Khôn chụp ảnh mừng năm mới

Hậu vướng tin đồn hẹn hò với Châu Tấn, Trần Khôn bị bắt gặp hôn một cô gái lạ sau khi rời khỏi khách sạn

Hậu vướng tin đồn hẹn hò với Châu Tấn, Trần Khôn bị bắt gặp hôn một cô gái lạ sau khi rời khỏi khách sạn

TIN MỚI NHẤT

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Sao quốc tế 37 phút trước
Đúng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số, hỷ sự liên tiếp đến

Đúng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số, hỷ sự liên tiếp đến

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Hán Quang Thoại: Hành trình vượt lên nghịch cảnh để chinh phục biển khơi

Hán Quang Thoại: Hành trình vượt lên nghịch cảnh để chinh phục biển khơi

Xã hội 1 giờ 0 phút trước
Tài tử Trần Khôn bác tin đồn bị AI hay bản sao thay thế

Tài tử Trần Khôn bác tin đồn bị AI hay bản sao thay thế

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Trúng độc đắc 4,8 tỷ đồng, người phụ nữ giao tấm vé cho hàng xóm rồi bị chiếm đoạt

Trúng độc đắc 4,8 tỷ đồng, người phụ nữ giao tấm vé cho hàng xóm rồi bị chiếm đoạt

Video 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 16/6/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng hôm nay, thứ Ba 16/6/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (17/6-18/6), Thần Tài bước đến, đẩy lùi vận xui, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', phúc vận vô biên, phát tài phát đạt không ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (17/6-18/6), Thần Tài bước đến, đẩy lùi vận xui, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', phúc vận vô biên, phát tài phát đạt không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Từ nay đến ngày 5/5 âm lịch, 3 con giáp hốt bạc mệt nghỉ, thong thả tiêu tiền, giàu có hết phần thiên hạ, vận may nở rộ

Từ nay đến ngày 5/5 âm lịch, 3 con giáp hốt bạc mệt nghỉ, thong thả tiêu tiền, giàu có hết phần thiên hạ, vận may nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật ngỡ ngàng về cải ngồng: Loại rau bình dân sở hữu "quyền năng" ít ai ngờ tới

Sự thật ngỡ ngàng về cải ngồng: Loại rau bình dân sở hữu "quyền năng" ít ai ngờ tới

Dinh dưỡng 2 giờ 2 phút trước
Sốc: Con trâu 38 tháng tuổi này cao 1,5 mét, dài 2,4 mét và có giá trị ước tính lên tới 2,7 tỷ đồng

Sốc: Con trâu 38 tháng tuổi này cao 1,5 mét, dài 2,4 mét và có giá trị ước tính lên tới 2,7 tỷ đồng

Video 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 16/6/2026: Bật tăng mạnh mẽ, chênh lệch 13 triệu đồng/lượng so với thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 16/6/2026: Bật tăng mạnh mẽ, chênh lệch 13 triệu đồng/lượng so với thế giới

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 16/6/2026, 3 con giáp vận may gõ cửa, Tài Lộc tăng nhanh, danh vọng phất lên vùn vụt không thiếu thứ gì

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 16/6/2026, 3 con giáp vận may gõ cửa, Tài Lộc tăng nhanh, danh vọng phất lên vùn vụt không thiếu thứ gì

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp chạm trúng KHO VÀNG, một tay ôm hết LỘC TRỜI, may mắn hết phần thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp chạm trúng KHO VÀNG, một tay ôm hết LỘC TRỜI, may mắn hết phần thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Thành Long hé lộ nguyên nhân chưa dám mở tour diễn ca hát

Thành Long hé lộ nguyên nhân chưa dám mở tour diễn ca hát

Showbiz Trung Quốc chuẩn bị thay đổi cách xếp tên diễn viên gây tranh cãi

Showbiz Trung Quốc chuẩn bị thay đổi cách xếp tên diễn viên gây tranh cãi

Tranh cãi xoay quanh danh hiệu và học vấn của Bạch Lộc

Tranh cãi xoay quanh danh hiệu và học vấn của Bạch Lộc

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Bạch Lộc phản ứng ra sao trước tin đồn tình cảm với cựu chủ tịch tập đoàn?

Bạch Lộc phản ứng ra sao trước tin đồn tình cảm với cựu chủ tịch tập đoàn?