Tài tử Trần Khôn bác tin đồn bị AI hay bản sao thay thế

Sao quốc tế 16/06/2026 12:51

Mới đây, nam diễn viên Trần Khôn trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28.

Những ngày gần đây, diễn viên Trần Khôn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc sau khi xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28. Một số hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc của nam diễn viên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình hiện tại của anh.

Nhiều cư dân mạng cho rằng diện mạo của Trần Khôn có sự thay đổi đáng kể so với trước đây. Không ít người nhận xét nụ cười của tài tử trông cứng hơn, biểu cảm gương mặt thiếu tự nhiên và thần thái cũng khác biệt. Từ những suy đoán này, tin đồn nam diễn viên bị “bản sao” thay thế bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên Weibo.

Tài tử Trần Khôn bác tin đồn bị AI hay bản sao thay thế - Ảnh 1

Trước những lời bàn tán, Trần Khôn đã có phản ứng đầy hài hước. Khi xuất hiện tại sân bay và được người hâm mộ hỏi thăm sức khỏe, anh vui vẻ đáp: “Khá tốt, tôi vẫn còn sống mà!”. Câu trả lời ngắn gọn nhưng được xem như động thái phủ nhận tin đồn vô căn cứ đang lan truyền trên mạng.

Sinh năm 1976 tại Trùng Khánh, Trần Khôn là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Kim phấn thế gia, Họa bì, Long môn phi giáp hay Ma thổi đèn: Tầm long quyết chiến.

Tài tử Trần Khôn bác tin đồn bị AI hay bản sao thay thế - Ảnh 2

Ở tuổi 50, nam diễn viên sống khá kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng. Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư của Trần Khôn cũng nhiều lần gây chú ý, đặc biệt là việc một mình nuôi con trai suốt hơn hai thập kỷ và luôn giữ kín danh tính mẹ của đứa trẻ. Dù vướng không ít tin đồn tình cảm, trong đó có nghi vấn kết hôn với Châu Tấn, anh đều lên tiếng khẳng định cả hai chỉ là bạn thân.

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Ngày 30/4, khoa biểu diễn khóa 96 Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm nhập học, thu hút sự chú ý mạnh từ công chúng. Hơn 20 trong tổng số 23 học viên của lớp có mặt, bao gồm các diễn viên nổi tiếng như Triệu Vy, Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh, Quách Hiểu Đông, Tổ Phong... cùng sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm Thôi Tân Cầm.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Khôn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Trần Khôn cạo trọc lốc, để lộ diện mạo 'gây sốc' vì quá khác lạ

Trần Khôn cạo trọc lốc, để lộ diện mạo 'gây sốc' vì quá khác lạ

Triệu Vy lộ diện sau thời gian 'ở ẩn', có động thái 'tránh né' khi đi cùng Trần Khôn

Triệu Vy lộ diện sau thời gian 'ở ẩn', có động thái 'tránh né' khi đi cùng Trần Khôn

Trần Khôn từng khinh thường, bất mãn với Lưu Diệc Phi công khai vì lý do này

Trần Khôn từng khinh thường, bất mãn với Lưu Diệc Phi công khai vì lý do này

Mặc những nghi vấn hẹn hò, đôi bạn thân Châu Tấn và Trần Khôn chụp ảnh mừng năm mới

Mặc những nghi vấn hẹn hò, đôi bạn thân Châu Tấn và Trần Khôn chụp ảnh mừng năm mới

Hậu vướng tin đồn hẹn hò với Châu Tấn, Trần Khôn bị bắt gặp hôn một cô gái lạ sau khi rời khỏi khách sạn

Hậu vướng tin đồn hẹn hò với Châu Tấn, Trần Khôn bị bắt gặp hôn một cô gái lạ sau khi rời khỏi khách sạn

TIN MỚI NHẤT

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 30 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 45 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 30 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?