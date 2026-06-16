Tài tử Trần Khôn bác tin đồn bị AI hay bản sao thay thế

Mới đây, nam diễn viên Trần Khôn trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28.

Những ngày gần đây, diễn viên Trần Khôn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc sau khi xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28. Một số hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc của nam diễn viên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình hiện tại của anh.

Nhiều cư dân mạng cho rằng diện mạo của Trần Khôn có sự thay đổi đáng kể so với trước đây. Không ít người nhận xét nụ cười của tài tử trông cứng hơn, biểu cảm gương mặt thiếu tự nhiên và thần thái cũng khác biệt. Từ những suy đoán này, tin đồn nam diễn viên bị “bản sao” thay thế bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên Weibo.

Trước những lời bàn tán, Trần Khôn đã có phản ứng đầy hài hước. Khi xuất hiện tại sân bay và được người hâm mộ hỏi thăm sức khỏe, anh vui vẻ đáp: “Khá tốt, tôi vẫn còn sống mà!”. Câu trả lời ngắn gọn nhưng được xem như động thái phủ nhận tin đồn vô căn cứ đang lan truyền trên mạng.

Sinh năm 1976 tại Trùng Khánh, Trần Khôn là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Kim phấn thế gia, Họa bì, Long môn phi giáp hay Ma thổi đèn: Tầm long quyết chiến.

Ở tuổi 50, nam diễn viên sống khá kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng. Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư của Trần Khôn cũng nhiều lần gây chú ý, đặc biệt là việc một mình nuôi con trai suốt hơn hai thập kỷ và luôn giữ kín danh tính mẹ của đứa trẻ. Dù vướng không ít tin đồn tình cảm, trong đó có nghi vấn kết hôn với Châu Tấn, anh đều lên tiếng khẳng định cả hai chỉ là bạn thân.

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn Ngày 30/4, khoa biểu diễn khóa 96 Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm nhập học, thu hút sự chú ý mạnh từ công chúng. Hơn 20 trong tổng số 23 học viên của lớp có mặt, bao gồm các diễn viên nổi tiếng như Triệu Vy, Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh, Quách Hiểu Đông, Tổ Phong... cùng sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm Thôi Tân Cầm.

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