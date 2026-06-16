'Kiều Sở' gây thất vọng, Trần Đô Linh cũng khó xoay chuyển tình thế

Là một trong những bộ phim Trung Quốc nhận được nhiều sự chú ý trước khi lên sóng, “Kiều Sở” của Trần Đô Linh thu hút khán giả nhờ nguyên tác nổi tiếng cùng chiến dịch quảng bá rầm rộ. Nhưng ngay những tập đầu phát sóng, bộ phim đã gây ra nhiều tranh cãi.

Ngay từ khi công bố dự án, Kiều Sở được kỳ vọng trở thành một trong những bộ phim cổ trang đáng chú ý nhờ nguyên tác nổi tiếng cùng sự góp mặt của Trần Đô Linh. Tuy nhiên, những phản hồi ban đầu cho thấy tác phẩm đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt xoay quanh kịch bản, diễn xuất và chất lượng hình ảnh.

Phim kể về hành trình của Sở Triêu (Trần Đô Linh thủ vai), con gái một gia đình võ tướng. Không chấp nhận trở thành quân cờ trong cuộc tranh đoạt quyền lực, cô quyết tâm thay đổi số phận và cùng Tạ Yến Lai (Chu Dực Niên) vượt qua biến động triều đình, bảo vệ đất nước trước những âm mưu và chiến tranh.

Dù sở hữu cốt truyện giàu yếu tố quyền mưu, phiên bản truyền hình bị cho là đã cắt giảm đáng kể phần đấu trí vốn là điểm hấp dẫn của nguyên tác. Thay vào đó, tuyến tình cảm được đẩy mạnh hơn, khiến câu chuyện mất đi chiều sâu và sự kịch tính cần thiết.

Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên chính cũng trở thành chủ đề tranh luận. Trần Đô Linh được đánh giá phù hợp về ngoại hình và khí chất cổ trang, nhưng chưa thể hiện trọn vẹn nội tâm phức tạp của nhân vật Sở Triêu. Trong khi đó, Chu Dực Niên cũng bị nhận xét chưa tạo được sức hút mạnh mẽ, khiến phản ứng hóa học của cặp đôi chính chưa thực sự thuyết phục.

Một điểm trừ khác nằm ở khâu hậu kỳ. Nhiều khán giả cho rằng ê-kíp đã lạm dụng bộ lọc làm đẹp, khiến gương mặt các nhân vật thiếu tự nhiên và khó phân biệt. Hiệu ứng hình ảnh quá đà phần nào làm giảm cảm xúc trong các cảnh quay quan trọng.

Dù vẫn còn nhiều tập chưa lên sóng, Kiều Sở đang đứng trước thử thách lớn nếu muốn chinh phục khán giả và đáp ứng kỳ vọng ban đầu.

Tuyến nhân vật của Trần Đô Linh trong 'Kiều Sở' gây tranh cãi, bị khán giả chỉ trích Bên cạnh thành tích về độ thảo luận, "Kiều Sở" cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là xoay quanh tuyến nhân vật do Trần Đô Linh đảm nhận và cách xây dựng các màn đấu trí trong phim.

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