'Kiều Sở' gây thất vọng, Trần Đô Linh cũng khó xoay chuyển tình thế

Sao quốc tế 16/06/2026 13:45

Là một trong những bộ phim Trung Quốc nhận được nhiều sự chú ý trước khi lên sóng, “Kiều Sở” của Trần Đô Linh thu hút khán giả nhờ nguyên tác nổi tiếng cùng chiến dịch quảng bá rầm rộ. Nhưng ngay những tập đầu phát sóng, bộ phim đã gây ra nhiều tranh cãi.

Ngay từ khi công bố dự án, Kiều Sở được kỳ vọng trở thành một trong những bộ phim cổ trang đáng chú ý nhờ nguyên tác nổi tiếng cùng sự góp mặt của Trần Đô Linh. Tuy nhiên, những phản hồi ban đầu cho thấy tác phẩm đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt xoay quanh kịch bản, diễn xuất và chất lượng hình ảnh.

Phim kể về hành trình của Sở Triêu (Trần Đô Linh thủ vai), con gái một gia đình võ tướng. Không chấp nhận trở thành quân cờ trong cuộc tranh đoạt quyền lực, cô quyết tâm thay đổi số phận và cùng Tạ Yến Lai (Chu Dực Niên) vượt qua biến động triều đình, bảo vệ đất nước trước những âm mưu và chiến tranh.

'Kiều Sở' gây thất vọng, Trần Đô Linh cũng khó xoay chuyển tình thế - Ảnh 1

Dù sở hữu cốt truyện giàu yếu tố quyền mưu, phiên bản truyền hình bị cho là đã cắt giảm đáng kể phần đấu trí vốn là điểm hấp dẫn của nguyên tác. Thay vào đó, tuyến tình cảm được đẩy mạnh hơn, khiến câu chuyện mất đi chiều sâu và sự kịch tính cần thiết.

Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên chính cũng trở thành chủ đề tranh luận. Trần Đô Linh được đánh giá phù hợp về ngoại hình và khí chất cổ trang, nhưng chưa thể hiện trọn vẹn nội tâm phức tạp của nhân vật Sở Triêu. Trong khi đó, Chu Dực Niên cũng bị nhận xét chưa tạo được sức hút mạnh mẽ, khiến phản ứng hóa học của cặp đôi chính chưa thực sự thuyết phục.

'Kiều Sở' gây thất vọng, Trần Đô Linh cũng khó xoay chuyển tình thế - Ảnh 2

Một điểm trừ khác nằm ở khâu hậu kỳ. Nhiều khán giả cho rằng ê-kíp đã lạm dụng bộ lọc làm đẹp, khiến gương mặt các nhân vật thiếu tự nhiên và khó phân biệt. Hiệu ứng hình ảnh quá đà phần nào làm giảm cảm xúc trong các cảnh quay quan trọng.

Dù vẫn còn nhiều tập chưa lên sóng, Kiều Sở đang đứng trước thử thách lớn nếu muốn chinh phục khán giả và đáp ứng kỳ vọng ban đầu.

Tuyến nhân vật của Trần Đô Linh trong 'Kiều Sở' gây tranh cãi, bị khán giả chỉ trích

Tuyến nhân vật của Trần Đô Linh trong 'Kiều Sở' gây tranh cãi, bị khán giả chỉ trích

Bên cạnh thành tích về độ thảo luận, "Kiều Sở" cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là xoay quanh tuyến nhân vật do Trần Đô Linh đảm nhận và cách xây dựng các màn đấu trí trong phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Đô Linh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tuyến nhân vật của Trần Đô Linh trong 'Kiều Sở' gây tranh cãi, bị khán giả chỉ trích

Tuyến nhân vật của Trần Đô Linh trong 'Kiều Sở' gây tranh cãi, bị khán giả chỉ trích

Trần Đô Linh và Cúc Tịnh Y gây chú ý khi thể hiện hai sắc thái đối lập trong tạo hình hồ ly

Trần Đô Linh và Cúc Tịnh Y gây chú ý khi thể hiện hai sắc thái đối lập trong tạo hình hồ ly

Trần Đô Linh hóa 'búp bê', dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt

Trần Đô Linh hóa 'búp bê', dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Trần Đô Linh khiến dân tình xót xa

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Trần Đô Linh khiến dân tình xót xa

Trần Đô Linh 'gây bão' với khung xương tỷ lệ kim cương

Trần Đô Linh 'gây bão' với khung xương tỷ lệ kim cương

Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

TIN MỚI NHẤT

Cô gái nhảy bungee rơi xuống vực ở độ cao hơn 30 mét tử vong vì không được móc dây an toàn

Cô gái nhảy bungee rơi xuống vực ở độ cao hơn 30 mét tử vong vì không được móc dây an toàn

Video 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Sau hôm nay, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Tư 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Tư 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nửa đầu tháng 5 âm lịch, 3 con giáp TIỀN BẠC RỦNG RỈNH, vận trình hợp tác thành công, suôn sẻ thu về lợi nhuận lớn, SỚM CÓ HỶ SỰ

Nửa đầu tháng 5 âm lịch, 3 con giáp TIỀN BẠC RỦNG RỈNH, vận trình hợp tác thành công, suôn sẻ thu về lợi nhuận lớn, SỚM CÓ HỶ SỰ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
'Kiều Sở' gây thất vọng, Trần Đô Linh cũng khó xoay chuyển tình thế

'Kiều Sở' gây thất vọng, Trần Đô Linh cũng khó xoay chuyển tình thế

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Thông tin MỚI vụ kẻ phóng hỏa cửa hàng văn phòng phẩm làm 2 người chết

Thông tin MỚI vụ kẻ phóng hỏa cửa hàng văn phòng phẩm làm 2 người chết

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Đi hái xoài, bé gái 12 tuổi và một phụ nữ 35 tuổi đã bị sét đánh trúng

Đi hái xoài, bé gái 12 tuổi và một phụ nữ 35 tuổi đã bị sét đánh trúng

Video 1 giờ 59 phút trước
Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Đúng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số, hỷ sự liên tiếp đến

Đúng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số, hỷ sự liên tiếp đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 16/6/2026: Bật tăng mạnh mẽ, chênh lệch 13 triệu đồng/lượng so với thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 16/6/2026: Bật tăng mạnh mẽ, chênh lệch 13 triệu đồng/lượng so với thế giới

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 16/6/2026, 3 con giáp vận may gõ cửa, Tài Lộc tăng nhanh, danh vọng phất lên vùn vụt không thiếu thứ gì

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 16/6/2026, 3 con giáp vận may gõ cửa, Tài Lộc tăng nhanh, danh vọng phất lên vùn vụt không thiếu thứ gì

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp chạm trúng KHO VÀNG, một tay ôm hết LỘC TRỜI, may mắn hết phần thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/6/2026, 3 con giáp chạm trúng KHO VÀNG, một tay ôm hết LỘC TRỜI, may mắn hết phần thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Tài tử Trần Khôn bác tin đồn bị AI hay bản sao thay thế

Tài tử Trần Khôn bác tin đồn bị AI hay bản sao thay thế

Thành Long hé lộ nguyên nhân chưa dám mở tour diễn ca hát

Thành Long hé lộ nguyên nhân chưa dám mở tour diễn ca hát

Showbiz Trung Quốc chuẩn bị thay đổi cách xếp tên diễn viên gây tranh cãi

Showbiz Trung Quốc chuẩn bị thay đổi cách xếp tên diễn viên gây tranh cãi

Tranh cãi xoay quanh danh hiệu và học vấn của Bạch Lộc

Tranh cãi xoay quanh danh hiệu và học vấn của Bạch Lộc

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?