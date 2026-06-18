Lý Nhất Đồng chủ động thay đổi thứ tự xuất hiện trong phim để phù hợp quy định mới

Sao quốc tế 18/06/2026 11:30

Mới đây, đoàn phim “Kim chi” đã công bố loạt ảnh nhân vật đầy đủ. Vốn chỉ là một đợt cập nhật tư liệu quảng bá thông thường, nhưng một chi tiết đã khiến chủ đề này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm nóng, khi thứ tự ghi tên của nữ chính Lý Nhất Đồng đã thay đổi.

Đoàn phim "Kim Chi" vừa công bố loạt ảnh nhân vật mới, nhưng thay vì nội dung tác phẩm, sự chú ý của khán giả lại đổ dồn vào một thay đổi nhỏ trong phần giới thiệu diễn viên. Theo đó, thứ tự ghi tên của Lý Nhất Đồng đã được điều chỉnh, trở thành trường hợp đầu tiên thực hiện quy định mới về chuẩn hóa ghi tên diễn viên trong phim truyền hình Trung Quốc.

Lý Nhất Đồng chủ động thay đổi thứ tự xuất hiện trong phim để phù hợp quy định mới - Ảnh 1

Trong tài liệu quảng bá mới nhất, phần giới thiệu diễn viên chính được sắp xếp theo thứ tự "Trần Tinh Húc - Lý Tuyết (Lý Nhất Đồng)". Trước đó, khi dự án công bố thông tin hồi tháng 2, tên nhân vật do Lý Nhất Đồng đảm nhận được đặt ở vị trí đầu tiên và ghi chú "không phân biệt thứ tự trước sau".

Sự thay đổi này diễn ra sau khi ba hiệp hội điện ảnh - truyền hình lớn của Trung Quốc ban hành quy định mới nhằm chuẩn hóa cách ghi tên diễn viên trong các bộ phim truyền hình và phim chiếu mạng. Theo quy định, diễn viên trong cùng một nhóm sẽ được sắp xếp theo số nét trong họ tên pháp lý thay vì dựa trên độ nổi tiếng hay vị thế trong ngành như trước đây.

Lý Nhất Đồng chủ động thay đổi thứ tự xuất hiện trong phim để phù hợp quy định mới - Ảnh 2

Vì tên thật của Lý Nhất Đồng là Lý Tuyết, có tổng số nét nhiều hơn tên của Trần Tinh Húc, nên thứ tự xuất hiện được điều chỉnh để phù hợp với quy định. Bên cạnh đó, các diễn viên Vương Hoằng Nghị, Hoàng Nghệ và Lưu Lâm cũng được chuyển từ nhóm "diễn viên chính" sang "đặc biệt tham gia", đồng thời danh sách này cũng được sắp xếp theo nguyên tắc mới.

Từ việc sử dụng tên thật kèm nghệ danh đến cách sắp xếp thứ tự diễn viên, đoàn phim "Kim Chi" được đánh giá là thực hiện đầy đủ các yêu cầu của quy định mới dù văn bản chính thức chỉ có hiệu lực từ tháng 7. Theo truyền thông Trung Quốc, động thái chủ động điều chỉnh của Lý Nhất Đồng nhận được nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến thứ hạng diễn viên vẫn thường xuyên xuất hiện trong làng giải trí Hoa ngữ.

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