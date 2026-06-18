Lý Nhất Đồng chủ động thay đổi thứ tự xuất hiện trong phim để phù hợp quy định mới

Sao quốc tế 18/06/2026 11:30

Mới đây, đoàn phim “Kim chi” đã công bố loạt ảnh nhân vật đầy đủ. Vốn chỉ là một đợt cập nhật tư liệu quảng bá thông thường, nhưng một chi tiết đã khiến chủ đề này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm nóng, khi thứ tự ghi tên của nữ chính Lý Nhất Đồng đã thay đổi.

Đoàn phim "Kim Chi" vừa công bố loạt ảnh nhân vật mới, nhưng thay vì nội dung tác phẩm, sự chú ý của khán giả lại đổ dồn vào một thay đổi nhỏ trong phần giới thiệu diễn viên. Theo đó, thứ tự ghi tên của Lý Nhất Đồng đã được điều chỉnh, trở thành trường hợp đầu tiên thực hiện quy định mới về chuẩn hóa ghi tên diễn viên trong phim truyền hình Trung Quốc.

Lý Nhất Đồng chủ động thay đổi thứ tự xuất hiện trong phim để phù hợp quy định mới - Ảnh 1

Trong tài liệu quảng bá mới nhất, phần giới thiệu diễn viên chính được sắp xếp theo thứ tự "Trần Tinh Húc - Lý Tuyết (Lý Nhất Đồng)". Trước đó, khi dự án công bố thông tin hồi tháng 2, tên nhân vật do Lý Nhất Đồng đảm nhận được đặt ở vị trí đầu tiên và ghi chú "không phân biệt thứ tự trước sau".

Sự thay đổi này diễn ra sau khi ba hiệp hội điện ảnh - truyền hình lớn của Trung Quốc ban hành quy định mới nhằm chuẩn hóa cách ghi tên diễn viên trong các bộ phim truyền hình và phim chiếu mạng. Theo quy định, diễn viên trong cùng một nhóm sẽ được sắp xếp theo số nét trong họ tên pháp lý thay vì dựa trên độ nổi tiếng hay vị thế trong ngành như trước đây.

Lý Nhất Đồng chủ động thay đổi thứ tự xuất hiện trong phim để phù hợp quy định mới - Ảnh 2

Vì tên thật của Lý Nhất Đồng là Lý Tuyết, có tổng số nét nhiều hơn tên của Trần Tinh Húc, nên thứ tự xuất hiện được điều chỉnh để phù hợp với quy định. Bên cạnh đó, các diễn viên Vương Hoằng Nghị, Hoàng Nghệ và Lưu Lâm cũng được chuyển từ nhóm "diễn viên chính" sang "đặc biệt tham gia", đồng thời danh sách này cũng được sắp xếp theo nguyên tắc mới.

Từ việc sử dụng tên thật kèm nghệ danh đến cách sắp xếp thứ tự diễn viên, đoàn phim "Kim Chi" được đánh giá là thực hiện đầy đủ các yêu cầu của quy định mới dù văn bản chính thức chỉ có hiệu lực từ tháng 7. Theo truyền thông Trung Quốc, động thái chủ động điều chỉnh của Lý Nhất Đồng nhận được nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến thứ hạng diễn viên vẫn thường xuyên xuất hiện trong làng giải trí Hoa ngữ.

Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp sau 6 năm ở dự án 'Trường Phong Khởi'

Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp sau 6 năm ở dự án 'Trường Phong Khởi'

Dự án truyền hình Trường Phong Khởi đánh dấu màn tái hợp Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp chính thức nhận giấy phép phát sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhất Đồng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp sau 6 năm ở dự án 'Trường Phong Khởi'

Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp sau 6 năm ở dự án 'Trường Phong Khởi'

Lý Nhất Đồng 'sao chép' phong cách của Triệu Lộ Tư trong phim mới?

Lý Nhất Đồng 'sao chép' phong cách của Triệu Lộ Tư trong phim mới?

Lý Nhất Đồng làm ảnh hưởng đến thành tích của 'Thư quyển nhất mộng'

Lý Nhất Đồng làm ảnh hưởng đến thành tích của 'Thư quyển nhất mộng'

Thư quyển nhất mộng của Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng vượt điểm phim của Lưu Học Nghĩa

Thư quyển nhất mộng của Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng vượt điểm phim của Lưu Học Nghĩa

Tiết lộ tiền thù lao của Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng trong Thư quyển nhất mộng

Tiết lộ tiền thù lao của Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng trong Thư quyển nhất mộng

Nam phụ 'lấn át' thời lượng của Lưu Vũ Ninh, Lý Nhất Đồng trong Thư quyển nhất mộng

Nam phụ 'lấn át' thời lượng của Lưu Vũ Ninh, Lý Nhất Đồng trong Thư quyển nhất mộng

TIN MỚI NHẤT

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 3 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 2 giờ 3 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?