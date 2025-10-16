Lý Nhất Đồng 'sao chép' phong cách của Triệu Lộ Tư trong phim mới?

Mới đây, Lý Nhất Đồng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi tạo hình trong bộ phim Mỹ Nhân Dư của cô bị nhận xét quá giống với Triệu Lộ Tư — từ cách phối đồ đến gam màu trang phục. Nhiều khán giả cho rằng tạo hình của người đẹp sinh năm 1990 chẳng khác nào "phiên bản copy – paste" của Triệu Lộ Tư trong bộ phim cũng vừa mới lên sóng.

Quả thực, Lý Nhất Đồng và Triệu Lộ Tư có những tạo hình tương đồng gần như "một chín một mười" về cách chọn trang phục khiến dân mạng không khỏi bất ngờ. 2 mỹ nhân đều ưu ái những thiết kế có độ ôm nhất định, tông màu trung tính tập trung khoe triệt để vóc dáng mảnh mai.

Những item thể hiện sự nữ tính, hiện đại và sang chảnh như áo trễ vai, áo cổ yếm... kết hợp cùng cách phối đồ tinh tế, nịnh mắt cũng là một điểm tương đồng được nhiều người chỉ ra. Đáng chú ý, không chỉ trùng hợp trang phục, đến kiểu tóc, cách makeup của "bản sao Bạch Lộc" cũng hao hao Triệu Lộ Tư đến lạ.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi lẽ, cả Lý Nhất Đồng và Triệu Lộ Tư đều xây dựng hình ảnh nữ chính hiện đại – vừa thông minh, xinh đẹp vừa thành công nên phong cách thời trang ắt cũng sẽ có nhiều điểm chung. Các món đồ 2 minh tinh diện cũng đều là những item basic, phổ biến và được nhiều dân công sở áp dụng nên việc nói sao chép còn thiếu cơ sở.

Hiện tại, phía đoàn làm phim Mỹ Nhân Dư và Lý Nhất Đồng vẫn chưa lên tiếng về tranh cãi này dù cho người hâm mộ Triệu Lộ Tư yêu cầu làm rõ nghi vấn. Đáng nói, loạt outfit được xem là "nguyên mẫu" đều do Triệu Lộ Tư tự mình styling nên fan cho rằng việc có một lời giải thích rõ ràng rất cần thiết.