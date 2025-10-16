Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Tâm linh - Tử vi 16/10/2025 19:45

3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hướng ngoại, nhiệt tình, cởi mở, đặc biệt khi chuyện luôn bình tĩnh xử lý và có chính kiến riêng của bản thân. Con giáp này dựa vào năng lực xuất chúng của bản thân mà tạo ra không ít kỳ tích và sự nghiệp ngày một thăng hoa hơn. Nguồn thu của con giáp này không nhiều song cũng chẳng tăng thêm.

Bên cạnh đó, điểm sáng trong vận trình của người tuổi Mùi nằm ở phương diện tình cảm. Với các cặp vợ chồng, mâu thuẫn qua đi là lúc hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Người ấy thường đưa cho bạn những lời cổ vũ, động viên hữu ích, giúp bạn có thêm động lực cố gắng trong cuộc sống.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ chính là con giáp nhận nhiều tin vui nhất. Bạn gặp rất nhiều may mắn, cho dù ở khía cạnh nào của cuộc sống cũng sẽ thu được nhiều may mắn, thuận lợi. Về công việc, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Do đó, bạn hãy chăm chỉ nhiều hơn vào thời gian này, đừng đánh mất cơ hội nào có thể đón tài lộc vào cửa.

Đào hoa cũng vượng vận nên tình yêu sẽ nảy nở đối với người chưa tìm được một nửa của cuộc đời mình. Người đã là "hoa có chủ" thì chuyện tình cảm cũng diễn ra tốt đẹp, ngày càng hạnh phúc.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có thể nhận được nhiều lời mời gặp gỡ và giao lưu từ những người mới quen. Đó có thể sẽ là đối tác hay khách hàng tiềm năng trong tương lai, từ đó đem đến cho bản mệnh nhiều mối làm ăn tốt. Người đang theo đuổi con đường công danh có một ngày làm việc “thuận buồm xuôi gió”. Thành tựu nổi bật hiện tại chính là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực, chăm chỉ của bản mệnh trong thời gian qua. 

Vận trình tình cảm trôi chảy, êm đẹp. Nếu mối quan hệ không có những tranh cãi thì vốn không được gọi là tình yêu. Và, sự đồng điệu trong cảm xúc sẽ giúp cho cả hai có thể vượt qua được điều này. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Năm 16/10/2025 của 12 con giáp: Mùi - Tuất phúc sâu lộc dày, tiền bạc tự về tay, Mão - Thân cẩn trọn mất tiền, công việc trắc trở đủ đường

Tử vi thứ Năm 16/10/2025 của 12 con giáp: Mùi - Tuất phúc sâu lộc dày, tiền bạc tự về tay, Mão - Thân cẩn trọn mất tiền, công việc trắc trở đủ đường

Tử vi ngày mới, thứ Năm 16/10/2025 của 12 con giáp dự đoán, Mùi - Tuất phúc sâu lộc dày, tiền bạc tự về tay, Mão - Thân cẩn trọn mất tiền, công việc trắc trở đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Lý Nhất Đồng 'sao chép' phong cách của Triệu Lộ Tư trong phim mới?

Lý Nhất Đồng 'sao chép' phong cách của Triệu Lộ Tư trong phim mới?

Sao quốc tế 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Ngân 98 và Lương Bằng Quang chống đối, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thế nào?

Ngân 98 và Lương Bằng Quang chống đối, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thế nào?

Đời sống 27 phút trước
Lửa bốc lên dữ dội nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe buýt khiến 20 người tử vong trên đường cao tốc

Lửa bốc lên dữ dội nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe buýt khiến 20 người tử vong trên đường cao tốc

Video 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Cuộc chạm trán hiếm, trăn Anaconda quấn chặt quanh cơ thể cá sấu khiến nhiều người bất ngờ

Cuộc chạm trán hiếm, trăn Anaconda quấn chặt quanh cơ thể cá sấu khiến nhiều người bất ngờ

Video 1 giờ 34 phút trước
Vợ tử vong trong khách sạn, chồng sốc nặng khi xem camera giám sát phát hiện một người đàn ông lạ mặt

Vợ tử vong trong khách sạn, chồng sốc nặng khi xem camera giám sát phát hiện một người đàn ông lạ mặt

Video 2 giờ 9 phút trước
Người quản tượng đang cười lớn, con hổ bất ngờ lao ra khỏi bụi rậm rồi tấn công một cách dữ dội

Người quản tượng đang cười lớn, con hổ bất ngờ lao ra khỏi bụi rậm rồi tấn công một cách dữ dội

Video 2 giờ 13 phút trước
Kinh hoàng khoảnh khắc rắn hổ mang bò vào trong bếp khiến cả gia đình hoảng sợ

Kinh hoàng khoảnh khắc rắn hổ mang bò vào trong bếp khiến cả gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 20 phút trước
Va chạm giao thông, xe điện bốc cháy dữ dội khiến tài xế tử vong thương tâm do bị bỏng nặng khi mắc kẹt bên trong

Va chạm giao thông, xe điện bốc cháy dữ dội khiến tài xế tử vong thương tâm do bị bỏng nặng khi mắc kẹt bên trong

Video 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 17/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi thứ Sáu 17/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể

Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể

Nghẹt thở giây phút người dân phá cửa, cứu tài xế khỏi taxi bốc cháy ở Đà Lạt

Nghẹt thở giây phút người dân phá cửa, cứu tài xế khỏi taxi bốc cháy ở Đà Lạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Sau đêm nay, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau đêm nay, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp thời gặp thế, rước LỘC vào nhà, giàu có bứt phá, thành công trải thảm hồng, khiến ai cũng ao ước

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp thời gặp thế, rước LỘC vào nhà, giàu có bứt phá, thành công trải thảm hồng, khiến ai cũng ao ước

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Sáu (17/10/2025), 3 con giáp đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền đếm mỏi tay, giàu sang không ai sánh bằng

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Sáu (17/10/2025), 3 con giáp đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền đếm mỏi tay, giàu sang không ai sánh bằng