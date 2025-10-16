Lý Thấm được khen diễn xuất ổn, nhưng phim 'Nhất tiếu tùy ca' vẫn có thành tích thấp vì lý do này

Bên cạnh đó, thị trường phim Trung Quốc hiện nay chứng kiến cạnh tranh gay gắt giữa các tác phẩm cổ trang, lãng mạn, cung đấu. Khi hàng loạt bộ phim ra mắt liên tục với chất lượng cao, việc "Nhất tiếu tùy ca" thiếu yếu tố khác biệt từ chủ đề, tạo hình đến cách khai thác cảm xúc khiến phim khó tạo được “tiếng vang” như kỳ vọng.

Kịch bản và nhịp kể chuyện của "Nhất tiếu tùy ca" bị nhận xét là thiếu cao trào và điểm nhấn nổi bật. Điều này khiến người xem khó duy trì hứng thú nếu không thật sự kiên nhẫn. Một số tuyến nhân vật còn được xây dựng khá mờ nhạt, chưa tạo được dấu ấn riêng.

Khâu quảng bá và truyền thông cũng được cho là chưa đủ mạnh. Một bộ phim dù có diễn viên nổi tiếng vẫn cần chiến lược quảng bá bài bản để tiếp cận khán giả rộng hơn. Trailer, poster và các chiến dịch mạng xã hội của "Nhất tiếu tùy ca" chưa thực sự tạo được độ lan tỏa cần thiết, dẫn đến lượng người xem ban đầu không cao. Mãi sau này, bạn bè, đồng nghiệp của Lý Thấm chung tay quảng bá ủng hộ nữ diễn viên thì dự án mới có sự khởi sắc nhất định.

Yếu tố kỹ thuật như ánh sáng, âm nhạc và dựng phim cũng góp phần ảnh hưởng tới cảm nhận chung. Một số cảnh được nhận xét là cắt dựng thiếu mượt mà, khiến mạch cảm xúc bị ngắt quãng. Dù diễn xuất của Lý Thấm vẫn được khen tự nhiên, nội tâm và giàu cảm xúc, nhưng phần hậu kỳ chưa hỗ trợ đủ để tôn lên sức nặng của nhân vật.

Cuối cùng, kỳ vọng cao từ khán giả cũng là áp lực lớn. Với tên tuổi của Lý Thấm - nữ diễn viên được xem là “bảo chứng diễn xuất” người xem mong đợi một tác phẩm vượt trội. Khi phim chỉ đạt mức ổn, không tạo đột phá, phản ứng tự nhiên là thất vọng nhẹ.

Tựu trung, "Nhất tiếu tùy ca" không phải là một dự án thất bại, nhưng cũng chưa thành công trọn vẹn. Phim là minh chứng rằng để chạm đến trái tim khán giả, một diễn viên giỏi là chưa đủ, cần thêm kịch bản sắc sảo, sản xuất tinh tế và chiến lược quảng bá hiệu quả.

Nhất Tiếu Tùy Ca là dự án phim ngôn tình cổ trang do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính. Câu chuyện phim xoay quanh mối tình giữa những tranh đấu quyền lực khốc liệt của đại hoàng tử nước Túc Sa là Phượng Tùy Ca và nữ chiến sĩ nước Cẩm Tú là Phó Nhất Tiếu.

Lần đầu 2 người gặp gỡ là trên chiến trường, nơi Phó Nhất Tiếu suýt giết chết Phượng Tùy Ca bằng một mũi tên. Sau đó, Phó Nhất Tiếu lại rơi vào tay Phượng Tùy Ca, nếm chịu rất nhiều đắng cay. Hai người ban đầu ở thế như nước với lửa, nhưng rồi lại phải hợp tác cùng nhau, bất đắc dĩ trở thành đồng minh chung chiến tuyến.

Từ kẻ thù thành đồng minh rồi yêu nhau, Nhất Tiếu Tùy Ca đã khắc họa hành trình này một cách đầy cảm xúc. Dù phim không đạt được tiếng vang lớn như mong đợi, thế nhưng bất cứ ai xem Nhất Tiếu Tùy Ca đều có chung nhận định rằng tác phẩm này xứng đáng nổi tiếng hơn.