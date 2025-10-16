Lý Thấm được khen diễn xuất ổn, nhưng phim 'Nhất tiếu tùy ca' vẫn có thành tích thấp vì lý do này

Sao quốc tế 16/10/2025 16:55

Dù được đánh giá cao về năng lực diễn xuất, Lý Thấm vẫn không thể giúp phim 'Nhất tiếu tùy ca' trở thành tác phẩm bứt phá. Nguyên nhân không chỉ nằm ở diễn viên, mà còn đến từ kịch bản, chiến lược truyền thông và thị hiếu khán giả hiện nay.

Kịch bản và nhịp kể chuyện của "Nhất tiếu tùy ca" bị nhận xét là thiếu cao trào và điểm nhấn nổi bật. Điều này khiến người xem khó duy trì hứng thú nếu không thật sự kiên nhẫn. Một số tuyến nhân vật còn được xây dựng khá mờ nhạt, chưa tạo được dấu ấn riêng.

Bên cạnh đó, thị trường phim Trung Quốc hiện nay chứng kiến cạnh tranh gay gắt giữa các tác phẩm cổ trang, lãng mạn, cung đấu. Khi hàng loạt bộ phim ra mắt liên tục với chất lượng cao, việc "Nhất tiếu tùy ca" thiếu yếu tố khác biệt từ chủ đề, tạo hình đến cách khai thác cảm xúc khiến phim khó tạo được “tiếng vang” như kỳ vọng.

Khâu quảng bá và truyền thông cũng được cho là chưa đủ mạnh. Một bộ phim dù có diễn viên nổi tiếng vẫn cần chiến lược quảng bá bài bản để tiếp cận khán giả rộng hơn. Trailer, poster và các chiến dịch mạng xã hội của "Nhất tiếu tùy ca" chưa thực sự tạo được độ lan tỏa cần thiết, dẫn đến lượng người xem ban đầu không cao. Mãi sau này, bạn bè, đồng nghiệp của Lý Thấm chung tay quảng bá ủng hộ nữ diễn viên thì dự án mới có sự khởi sắc nhất định.

Lý Thấm được khen diễn xuất ổn, nhưng phim 'Nhất tiếu tùy ca' vẫn có thành tích thấp vì lý do này - Ảnh 1

Yếu tố kỹ thuật như ánh sáng, âm nhạc và dựng phim cũng góp phần ảnh hưởng tới cảm nhận chung. Một số cảnh được nhận xét là cắt dựng thiếu mượt mà, khiến mạch cảm xúc bị ngắt quãng. Dù diễn xuất của Lý Thấm vẫn được khen tự nhiên, nội tâm và giàu cảm xúc, nhưng phần hậu kỳ chưa hỗ trợ đủ để tôn lên sức nặng của nhân vật.

Cuối cùng, kỳ vọng cao từ khán giả cũng là áp lực lớn. Với tên tuổi của Lý Thấm - nữ diễn viên được xem là “bảo chứng diễn xuất” người xem mong đợi một tác phẩm vượt trội. Khi phim chỉ đạt mức ổn, không tạo đột phá, phản ứng tự nhiên là thất vọng nhẹ.

Tựu trung, "Nhất tiếu tùy ca" không phải là một dự án thất bại, nhưng cũng chưa thành công trọn vẹn. Phim là minh chứng rằng để chạm đến trái tim khán giả, một diễn viên giỏi là chưa đủ, cần thêm kịch bản sắc sảo, sản xuất tinh tế và chiến lược quảng bá hiệu quả.

Lý Thấm được khen diễn xuất ổn, nhưng phim 'Nhất tiếu tùy ca' vẫn có thành tích thấp vì lý do này - Ảnh 2

Nhất Tiếu Tùy Ca là dự án phim ngôn tình cổ trang do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính. Câu chuyện phim xoay quanh mối tình giữa những tranh đấu quyền lực khốc liệt của đại hoàng tử nước Túc Sa là Phượng Tùy Ca và nữ chiến sĩ nước Cẩm Tú là Phó Nhất Tiếu.

 

Lần đầu 2 người gặp gỡ là trên chiến trường, nơi Phó Nhất Tiếu suýt giết chết Phượng Tùy Ca bằng một mũi tên. Sau đó, Phó Nhất Tiếu lại rơi vào tay Phượng Tùy Ca, nếm chịu rất nhiều đắng cay. Hai người ban đầu ở thế như nước với lửa, nhưng rồi lại phải hợp tác cùng nhau, bất đắc dĩ trở thành đồng minh chung chiến tuyến.

Từ kẻ thù thành đồng minh rồi yêu nhau, Nhất Tiếu Tùy Ca đã khắc họa hành trình này một cách đầy cảm xúc. Dù phim không đạt được tiếng vang lớn như mong đợi, thế nhưng bất cứ ai xem Nhất Tiếu Tùy Ca đều có chung nhận định rằng tác phẩm này xứng đáng nổi tiếng hơn.

Lý Thấm phá lệ trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca' khiến khán giả trầm trồ

Lý Thấm phá lệ trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca' khiến khán giả trầm trồ

Lý Thấm đã lên tiếng nhờ bạn bè, người quen quảng bá phim giúp mình và mọi người đều nhiệt tình hỗ trợ cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Thấm sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lý Thấm phá lệ trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca' khiến khán giả trầm trồ

Lý Thấm phá lệ trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca' khiến khán giả trầm trồ

Lý Thấm và 'bạn trai kém tuổi' Trần Triết Viễn tình tứ trong phim 'Nhất tiếu tùy ca'

Lý Thấm và 'bạn trai kém tuổi' Trần Triết Viễn tình tứ trong phim 'Nhất tiếu tùy ca'

Lý Thấm bị chê thiếu lãng mạn với Trần Triết Viễn trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca'

Lý Thấm bị chê thiếu lãng mạn với Trần Triết Viễn trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca'

'Nhất tiếu tùy ca' do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính lập kỷ lục, mở màn ấn tượng

'Nhất tiếu tùy ca' do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính lập kỷ lục, mở màn ấn tượng

Lý Thấm đóng phim 17 năm vẫn không nổi tiếng, bị fan của Vương Hạc Đệ coi thường

Lý Thấm đóng phim 17 năm vẫn không nổi tiếng, bị fan của Vương Hạc Đệ coi thường

Triệu Lệ Dĩnh 'ghi điểm' sau khi dành sự tôn trọng cho Lý Thấm, Ngô Việt trong giải thưởng Kim Ưng

Triệu Lệ Dĩnh 'ghi điểm' sau khi dành sự tôn trọng cho Lý Thấm, Ngô Việt trong giải thưởng Kim Ưng

TIN MỚI NHẤT

Giá xăng RON95 tăng giá, gần 20.000 đồng/lít

Giá xăng RON95 tăng giá, gần 20.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Lý Thấm được khen diễn xuất ổn, nhưng phim "Nhất tiếu tùy ca" vẫn có thành tích thấp vì lý do này

Lý Thấm được khen diễn xuất ổn, nhưng phim "Nhất tiếu tùy ca" vẫn có thành tích thấp vì lý do này

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Danh tính người phụ nữ giả danh y, bác sĩ lừa bán thực phẩm chức năng cho 1.000 bà con miền núi

Danh tính người phụ nữ giả danh y, bác sĩ lừa bán thực phẩm chức năng cho 1.000 bà con miền núi

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau đêm nay, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày?

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày?

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, khẳng định sức hút trong Cbiz

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, khẳng định sức hút trong Cbiz

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Người phụ nữ Việt tử vong trong căn hộ tại Nhật: Phát hiện có nhiều dấu chân dính máu

Người phụ nữ Việt tử vong trong căn hộ tại Nhật: Phát hiện có nhiều dấu chân dính máu

Thế giới 3 giờ 22 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp thời gặp thế, rước LỘC vào nhà, giàu có bứt phá, thành công trải thảm hồng, khiến ai cũng ao ước

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp thời gặp thế, rước LỘC vào nhà, giàu có bứt phá, thành công trải thảm hồng, khiến ai cũng ao ước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Xác minh vụ tranh giành các túi tiền tại khu chung cư cao cấp ở Hà Nội

Xác minh vụ tranh giành các túi tiền tại khu chung cư cao cấp ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 17/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi thứ Sáu 17/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể

Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2025: Tăng lên đỉnh cao mới, vàng nhẫn vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2025: Tăng lên đỉnh cao mới, vàng nhẫn vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, khẳng định sức hút trong Cbiz

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, khẳng định sức hút trong Cbiz

Đàm Tùng Vận xuất hiện với gương mặt hốc hác và thân hình gầy đáng báo động

Đàm Tùng Vận xuất hiện với gương mặt hốc hác và thân hình gầy đáng báo động

Chương Tử Di bật khóc khi con gái khích lệ tìm người bầu bạn sau ly hôn

Chương Tử Di bật khóc khi con gái khích lệ tìm người bầu bạn sau ly hôn

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Sao nữ khiến Lưu Diệc Phi phải thừa nhận lép vế nhan sắc khi đứng cạnh

Sao nữ khiến Lưu Diệc Phi phải thừa nhận lép vế nhan sắc khi đứng cạnh