Xe máy lao thẳng vào xe công nông, người ngồi sau văng lên không trung, xe máy hư hỏng nặng

Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại Bidar, Karnataka, Ấn Độ, khi một chiếc xe máy chạy quá tốc độ đã đâm vào một xe công nông vào hôm 14/10. Trong clip, chiếc xe máy đâm vào xe công nông đang rẽ phải khiến người lái và người ngồi sau bị hất văng lên không trung.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

