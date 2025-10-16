Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp thời gặp thế, rước LỘC vào nhà, giàu có bứt phá, thành công trải thảm hồng, khiến ai cũng ao ước

Tâm linh - Tử vi 16/10/2025 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gặp thời gặp thế, rước LỘC vào nhà, giàu có bứt phá, thành công trải thảm hồng, khiến ai cũng ao ước vào nửa cuối tháng 10 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, Chính Quan là một dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những người tuổi Dần vẫn luôn phấn đấu vì sự nghiệp. Bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm cao và sự nghiêm túc của mình. Nếu bạn cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến, con đường thăng quan tiến chức của bạn ngày càng xán lạn. 

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp thời gặp thế, rước LỘC vào nhà, giàu có bứt phá, thành công trải thảm hồng, khiến ai cũng ao ước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ những cố gắng từ trước đến nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên một chức vụ xứng đáng hơn với năng lực của mình. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai, để những kẻ luôn có ý định hạ bệ bạn phải tâm phục khẩu phục.

 

Mộc khắc Thổ còn cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang mệt mỏi, áp lực thế nào đi nữa, bạn cũng không nên trút giận lên đầu người ấy. Hãy tâm sự để đối phương hiểu và thông cảm hơn cho mình. 

Con giáp tuổi Sửu 

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, tuổi Sửu được quý nhân nâng đỡ, vận tài lộc hanh thông, thuận lợi đến bất ngờ. Bản mệnh có nguồn thu nhập ổn định, thêm với việc tài quản lý tiền bạc, vun vén cuộc sống. Con giáp này có được khoản tiết kiệm cho những kế hoạch, dự định đang ấp ủ thực hiện trong tương lai.

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp thời gặp thế, rước LỘC vào nhà, giàu có bứt phá, thành công trải thảm hồng, khiến ai cũng ao ước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên mối quan hệ giữa tuổi Sửu và nửa kia kém hài hòa. Có điềm báo những mâu thuẫn, xung đột có thể bùng nổ giữa hai người, phần nhiều là do suy nghĩ, ý kiến có nhiều điểm khác biệt. Nếu như đôi bên không biết lắng nghe và dung hòa thì khó có thể tiếp tục, tình cảm cũng bị ngáng trở.

Mỗi con người là một thực thể riêng biệt, chẳng ai giống ai. Ban đầu chúng ta thấy thu hút bởi sự khác biệt của nhau, nhưng sau này có khi lại muốn chia tay cũng chính vì những điểm khác biệt đó. Không ai sinh ra là hoàn hảo cả, hãy dùng tình cảm của mình để thay đổi với nửa kia của mình. Quan trọng là tình yêu có đủ lớn hay không thôi.

Con giáp tuổi Ngọ 

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, Nhờ có Tam Hợp mà con giáp tuổi Ngọ độc thân rất vượng duyên, nhiều người theo đuổi. Thế nhưng lại không tốt cho những người đã có gia đình đâu đấy nhé, bạn phải cố gắng vượt qua những cám dỗ hiện tại. 

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp thời gặp thế, rước LỘC vào nhà, giàu có bứt phá, thành công trải thảm hồng, khiến ai cũng ao ước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ đừng để tâm trạng tồi tệ của một người nào đó phủ bóng lên tâm trạng của chính bạn trong ngày có Thương Quan gây hại, khiến cho tinh thần của bạn không tốt một chút nào ngày hôm nay. Hãy tự giải thoát cho mình và dành thời gian cho cuộc sống cá nhân thì hơn. 

Hỏa - Mộc tương sinh cho thấy một người từng là một chỗ dựa giờ đây đã không còn hiện diện bên bạn nữa. Điều tuyệt vời là bạn không bị phụ thuộc vào người đó quá nhiều mà có thể chủ động có những bước đi của riêng mình. Vậy thì đây là cơ hội để bạn có thể chọn lựa một hướng đi độc lập rồi đấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

