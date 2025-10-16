Xác minh vụ tranh giành các túi tiền tại khu chung cư cao cấp ở Hà Nội

Đời sống 16/10/2025 14:54

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người tranh giành tiền mặt tại khu đô thị Ocean Park 1 (xã Gia Lâm, Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Lao Động, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip dài khoảng 2 phút, ghi lại cảnh nhóm người được cho là “cướp tiền của nhau” tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo hình ảnh từ clip do camera an ninh ghi lại, một nhóm khoảng 5-6 người, gồm cả đàn ông và phụ nữ, liên tục giằng co quanh những túi tiền lớn. Trong lúc hỗn loạn, một lượng tiền mặt lớn rơi tung tóe xuống nền nhà. Có người hốt hoảng cúi xuống nhặt tiền không xuể, trong khi bên kia liên tục la hét, yêu cầu “gọi công an”.

Chỉ sau vài phút, lực lượng bảo vệ tòa nhà đã có mặt để can thiệp, ngăn chặn vụ việc.

Xác minh vụ tranh giành các túi tiền tại khu chung cư cao cấp ở Hà Nội - Ảnh 1
Khoảng 5 - 6 người, bao gồm cả nam và nữ, lao vào giằng co quyết liệt những túi tiền lớn ở một khu chung cư cao cấp - Ảnh: VietNamNet

Chiều 16/10, theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Gia Lâm xác nhận có sự việc trên, đồng thời cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với Công an TP Hà Nội để xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vợ tử vong ở nhà chưa rõ nguyên nhân, chồng lao đầu vào ô tô chết theo

Vợ tử vong ở nhà chưa rõ nguyên nhân, chồng lao đầu vào ô tô chết theo

Sáng 16/10, người dân xã Đông Trạch bàng hoàng khi phát hiện hai vợ chồng ở thôn Đông Duyệt cùng tử vong trong một buổi sáng, trong đó, người chồng nghi đã lao vào xe tải tự tử, còn người vợ tử vong chưa rõ nguyên nhân.

