Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người tranh giành tiền mặt tại khu đô thị Ocean Park 1 (xã Gia Lâm, Hà Nội).
Theo thông tin từ báo Lao Động, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip dài khoảng 2 phút, ghi lại cảnh nhóm người được cho là “cướp tiền của nhau” tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Theo hình ảnh từ clip do camera an ninh ghi lại, một nhóm khoảng 5-6 người, gồm cả đàn ông và phụ nữ, liên tục giằng co quanh những túi tiền lớn. Trong lúc hỗn loạn, một lượng tiền mặt lớn rơi tung tóe xuống nền nhà. Có người hốt hoảng cúi xuống nhặt tiền không xuể, trong khi bên kia liên tục la hét, yêu cầu “gọi công an”.
Chỉ sau vài phút, lực lượng bảo vệ tòa nhà đã có mặt để can thiệp, ngăn chặn vụ việc.
Chiều 16/10, theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Gia Lâm xác nhận có sự việc trên, đồng thời cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với Công an TP Hà Nội để xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.