Bệnh nhân tâm thần vừa điều trị về tấn công hai người thân thương vong

Đời sống 16/10/2025 14:18

Ngày 16/10, UBND xã Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho biết các lực lượng chức năng đang làm rõ vụ giết người xảy ra trên địa bàn khiến một người chết, một người bị thương.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 15/10, Công an xã Bát Xát nhận được tin báo về việc đối tượng Vũ Xuân Võ (SN 1989, ở xã Bát Xát) có hành vi đập phá đồ đạc, đập phá cửa nhà của ông Vũ Xuân Ngừng (SN 1950, ở xã Bát Xát), là bố đẻ của Võ. 

Sau đó, Võ còn dùng búa tạ tấn công mẹ kế là bà H.T.X. (SN 1954) và em trai V.N.T. (SN 1995). Theo cảnh sát, Võ có hồ sơ điều trị bệnh tâm thần.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Bát Xát đã phối hợp với các lực lượng chức năng tới hiện trường sự việc. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện bà X. và anh T. nằm bất động tại sân nhà ông Ngừng. Bà X. sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu, anh T. được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi gây án, Võ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bệnh nhân tâm thần vừa điều trị về tấn công hai người thân thương vong - Ảnh 1
Lực lượng chức năng Lào Cai bắt giữ đối tượng giết người - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khoảng 20 phút, Công an xã Bát Xát đã khống chế, bắt giữ được Vũ Xuân Võ. Tuy nhiên, bà Hoàng Thị Xuân đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Vũ Ngọc Trai hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Theo xác minh ban đầu, Vũ Xuân Võ là người mắc bệnh tâm thần, thuộc diện quản lý của UBND xã Bát Xát.

Trước đó, ngày 2/8/2025, Công an xã đã có văn bản đề xuất đưa Võ đi điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trong thời gian hai tháng.

Đến ngày 10/10/2025, Võ được đưa về nhà sau thời gian điều trị. Đến tối 15.10, đối tượng có biểu hiện kích động, đập phá tài sản rồi dùng búa tấn công người thân trong gia đình.

Hiện, Công an xã Bát Xát đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Từ khóa:   Bệnh nhân tâm thần tử vong tin moi

