Đời sống 16/10/2025 16:47

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền (SN 1988, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội Lừa dối khách hàng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 16/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền (SN 1988, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội Lừa dối khách hàng.

Phùng Thị Thu Hiền là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng lừa gạt người dân miền núi ở tỉnh Nghệ An. Từ tháng 01/2025, Hiền nảy sinh ý định tổ chức các buổi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại xã miền núi ở Nghệ An nhằm bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để kiếm lời.

Danh tính người phụ nữ giả danh y, bác sĩ lừa bán thực phẩm chức năng cho 1.000 bà con miền núi - Ảnh 1
Bị can Phùng Thị Thu Hiền tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Để hợp thức hóa hoạt động, Hiền soạn thảo “Kế hoạch tổ chức tư vấn, khảo sát sức khỏe miễn phí, phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm”, trong đó nêu nội dung khám, tư vấn miễn phí, giới thiệu sản phẩm... và đề nghị UBND các xã xác nhận vào kế hoạch. Từ đó, Hiền cùng đồng bọn giả danh đoàn công tác y tế của Trung ương và tỉnh đến các xã, thôn bản để thực hiện việc khám, tư vấn và bán sản phẩm trái quy định.

Để người dân tin tưởng, Hiền mua cân điện tử, máy chiếu, giường xếp, thuê máy siêu âm xách tay và thuê nhóm người không có chứng chỉ hành nghề y, dược nhưng giả danh bác sĩ, kỹ thuật viên.

Danh tính người phụ nữ giả danh y, bác sĩ lừa bán thực phẩm chức năng cho 1.000 bà con miền núi - Ảnh 2
Một số thực phẩm chức năng mà nhóm của Hiền thổi phồng công dụng thành “thuốc đặc trị” bán với giá cao cho người dân vùng miền núi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại các buổi khám, nhóm này thuyết trình về các bệnh xương khớp, gan, tuyến giáp… rồi "chẩn đoán" hàng loạt người dân mắc bệnh. Để tạo lòng tin, nhóm Hiền mặc áo blouse trắng sau đó giới thiệu "thuốc đặc trị" - thực chất là thực phẩm chức năng với lời quảng cáo sai sự thật như chữa khỏi các bệnh mãn tính.

Nhằm đánh vào tâm lý người nghèo, nhóm của Hiền còn tung chiêu "khuyến mãi giảm 50%" nhưng thực tế giá bán vẫn cao gấp nhiều lần giá nhập. Nhiều người dân tin tưởng đã bỏ hàng triệu đồng mua sản phẩm.

Khi bị phản ánh, Hiền cho nhóm ngừng hoạt động và rút khỏi địa bàn. Tuy nhiên trên đường rời khỏi huyện Kỳ Sơn (cũ), nhóm Hiền bị lực lượng công an phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng mà Hiền đã bán cho người dân.

Bước đầu, công an xác định gần 1.000 người dân ở nhiều địa phương miền núi Nghệ An là nạn nhân của thủ đoạn này.

Những ai là bị hại trong vụ việc đề nghị liên hệ với trung tá Trần Thanh Tuấn - điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ an (số điện thoại: 0915.562.288) để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Chiều tối ngày 15/10, một người phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam đã được phát hiện tử vong trong căn hộ của mình tại quận Nishi, thành phố Hiroshima (Nhật Bản).

