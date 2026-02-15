Bạch Lộc 'gây bão' với loạt ảnh tình tứ với 'đàn em' Vương Tinh Việt

Sao quốc tế 15/02/2026 00:49

Mới đây, loạt ảnh hậu trường của bộ phim truyền hình cổ trang trinh thám Đường Cung Kỳ Án nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong bộ ảnh được chia sẻ, Bạch Lộc và Vương Tinh Việt xuất hiện với tạo hình giản dị, tông màu ấm, khác biệt so với hình ảnh cổ trang cầu kỳ trên phim.

Ánh mắt, cử chỉ và biểu cảm của cặp diễn viên tạo nên bầu không khí gần gũi, góp phần khắc họa rõ nét mối quan hệ gắn bó của hai nhân vật chính trong phim.

 

Bạch Lộc 'gây bão' với loạt ảnh tình tứ với 'đàn em' Vương Tinh Việt - Ảnh 1

Đường Cung Kỳ Án - dự án cổ trang trinh thám đang nhận được nhiều kỳ vọng đầu năm 2026. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đường Cung Kỳ Án Chi Huyết Ngọc Hưởng của tác giả Sâm Lâm Lộc, lấy bối cảnh triều Đường, nơi những vụ án bí ẩn trong cung đình liên tiếp xảy ra.

Trong phim, Bạch Lộc đảm nhận vai Lý Bội Nghi - một nữ quan thông minh, bản lĩnh, có khả năng suy luận sắc bén. Đồng hành cùng cô là Tiêu Hoài Cẩn do Vương Tinh Việt thủ vai, một vị quan chép sử điềm tĩnh, cẩn trọng nhưng ẩn chứa nhiều chiều sâu nội tâm. Cả hai cùng nhau lần theo manh mối, phá giải các vụ án phức tạp, dần hé lộ những bí mật liên quan đến quyền lực và âm mưu nơi hoàng cung.

 

Bạch Lộc 'gây bão' với loạt ảnh tình tứ với 'đàn em' Vương Tinh Việt - Ảnh 2

Loạt ảnh lần này không chỉ giúp khán giả có cái nhìn khác về sự kết hợp của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt ngoài màn ảnh cổ trang, mà còn góp phần làm nổi bật phản ứng hóa học giữa hai diễn viên. Nhiều ý kiến cho rằng sự ăn ý trong cách thể hiện cảm xúc là yếu tố quan trọng giúp câu chuyện trinh thám - cung đình của phim trở nên mềm mại và dễ tiếp cận hơn với người xem.

Hiện tại, Đường Cung Kỳ Án vẫn đang là cái tên được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh. Bên cạnh nội dung trinh thám kịch tính, sự kết hợp của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt được xem là điểm nhấn đáng chú ý, mang đến cho khán giả một tác phẩm vừa giàu yếu tố điều tra, vừa có chiều sâu về cảm xúc nhân vật.

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Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Thị trường phim ảnh Hoa ngữ đầu năm 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của dự án cổ trang trinh thám mang tên Đường cung kỳ án: Thanh vụ phong minh. Với sự góp mặt của nữ diễn viên lưu lượng hàng đầu Bạch Lộc, bộ phim đã nhanh chóng xác lập những kỷ lục ấn tượng ngay từ những ngày đầu ra mắt. Không chỉ gây sốt tại thị trường nội địa, tác phẩm còn khẳng định sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng phát sóng quốc tế, trở thành cái tên tiên phong mở màn cho một năm đầy hứa hẹn của điện ảnh Trung Quốc.

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