Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Sao quốc tế 10/02/2026 16:04

Ngay khi lên sóng trên kênh CCTV-8, Đường Cung Kỳ Án: Thanh Vụ Phong Minh nhanh chóng ghi nhận mức rating ấn tượng 2,1, vững vàng đứng đầu khung giờ vàng. Tuy nhiên, trái ngược với thành tích trên bảng thống kê, phản ứng của khán giả trên mạng xã hội lại hoàn toàn đối lập. Phần bình luận tràn ngập những lời phê phán, và tâm điểm của mọi tranh cãi đều xoay quanh một cái tên nữ chính Bạch Lộc.

Đường Cung Kỳ Án thuộc thể loại cổ trang huyền nghi, phá án, lấy bối cảnh cung đình với nhịp phim chậm, thiên về suy luận và tâm lý nhân vật. Dòng phim này vốn được đánh giá cao về chiều sâu kịch bản nhưng cũng đòi hỏi khán giả phải theo dõi tập trung, dễ tạo cảm giác nặng nề với nhóm người xem tìm kiếm giải trí thuần túy. 

Ngay tập đầu tiên, bộ phim đã gây tranh cãi với cách dẫn dắt bị cho là phản điện ảnh. Nhân vật Lý Bội Nghi, đội trưởng thị vệ Nội Gián Cục do Bạch Lộc.thủ vai, mở màn bằng một đoạn độc thoại kéo dài gần mười phút, trong đó toàn bộ thân thế, mối quan hệ và bối cảnh triều chính được "kể thẳng" bằng lời thoại. Thay vì tạo tò mò, cách kể này khiến nhiều khán giả mất kiên nhẫn, cho rằng phim giống một bản thuyết trình hơn là tác phẩm truyền hình.

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này - Ảnh 1

Vấn đề không chỉ nằm ở kịch bản mà còn ở cách thể hiện của Bạch Lộc. Giọng thoại nhẹ, hơi thở thiếu lực, cách nhấn nhá mờ nhạt khiến nhân vật vốn cần sự điềm tĩnh và sắc sảo lại trở nên nhạt nhòa. Nhiều ý kiến cho rằng đoạn độc thoại này đã phơi bày rõ hạn chế cố hữu của cô về đài từ và tiết tấu kể chuyện.

Sang các cảnh cao trào, những nhược điểm ấy càng lộ rõ. Ở phân đoạn Lý Bội Nghi uống thuốc giả chết rồi bị tập kích, biểu cảm của Bạch Lộc bị đánh giá là gượng gạo, khó hiểu. Nét mặt thể hiện sự đau đớn nhưng không thuyết phục, thậm chí trở thành đề tài chế ảnh và mỉa mai trên mạng xã hội. Một cư dân mạng châm biếm: "Cô ấy trông rất đau khổ, nhưng người xem chỉ muốn cười".

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này - Ảnh 2

Trong cảnh chia tay công chúa Ninh Viễn, bạn thân buộc phải đi hòa thân, cảm xúc của Bạch Lộc tiếp tục bị cho là thiếu chiều sâu. Thay vì sự giằng xé nội tâm và nỗi đau bị kìm nén, khán giả chỉ thấy một gương mặt cứng, ánh mắt có lệ, cảm xúc như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ. Sự tương phản với bạn diễn càng khiến hạn chế của cô trở nên rõ rệt.

Điều này khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối khi so sánh với Châu Sinh Như Cố, tác phẩm từng được xem là đỉnh cao diễn xuất của Bạch Lộc. Cảnh Thôi Thời Nghi đọc huyết thư và khoảnh khắc gieo mình từ thành lâu từng chạm đến cảm xúc người xem. Nhưng trong Đường Cung Kỳ Án, sự tinh tế và khả năng đồng cảm ấy dường như không còn.

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này - Ảnh 3

Trong khi đó, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa lại chọn hướng đi xuyên không - hài hước, tiết tấu nhanh và nhiều tình huống gây cười. Việc xây dựng câu chuyện xoay quanh hai người hiện đại cùng xuyên vào tiểu thuyết, lần lượt trở thành bạo quân và yêu phi, mang đến cảm giác mới lạ, dễ xem và đặc biệt phù hợp với xu hướng xem clip ngắn trên các nền tảng mạng xã hội.

Yếu tố hình ảnh và phản ứng hóa học giữa các cặp đôi cũng góp phần tạo nên sự chênh lệch trong mức độ thảo luận. Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi được khen ngợi về ngoại hình cổ trang nổi bật, khí chất tương xứng và tương tác tự nhiên trên màn ảnh. Hình tượng một hoàng đế quyền mưu nhưng mang màu sắc hài hước khi kết hợp với phi tần thông minh, chủ động giúp cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ. 

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Phản ứng vui vẻ của Bạch Lộc cho thấy sự đồng cảm với lời chia sẻ của Lưu Vũ Ninh. Nhiều khán giả nhận xét sự tương tác tự nhiên giữa hai nghệ sĩ mang lại cảm giác gần gũi, thể hiện tình bạn tích cực trong môi trường giải trí vốn nhiều cạnh tranh.

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