Sau va chạm giao thông giữa 2 ôtô, hai nhóm người xảy ra mâu thuẫn, rượt đuổi và đánh nhau giữa trung tâm TPHCM, gây náo loạn đường phố, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Theo thông tin từ VnExpress, vụ việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành (quận 1 cũ), rạng sáng 10/2.

Sau khi hai ôtô va quẹt, ba người đàn ông đã to tiếng và xảy ra xô xát giữa đường.

Một người trên xe Bentley đã liên tục áp sát, tấn công "đối thủ" là tài xế xe 7 chỗ. Nạn nhân vừa bỏ chạy vừa hô hoán "anh say xỉn đụng người ta rồi đánh là sao" và kêu gọi sự can thiệp của cơ quan chức năng. Trong lúc tháo chạy, người này va trúng một xe máy, ngã xuống đường nhưng vẫn bị đối phương truy đuổi.

Clip lan truyền trên mạng phản ánh diễn biến những người đi xe Bently đã đuổi đánh một tài xế ô tô 7 chỗ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an phường Bến Thành đã có mặt ngay sau đó, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Cảnh sát cũng trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân và dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, nhiều vụ ẩu đả sau va chạm giao thông trên đường đã bị Công an TP HCM mạnh tay xử lý.

NÓNG: Xử phạt hai công ty vì bán thuốc độc, nhập khẩu thuốc cổ truyền sai quy định Ngày 10/2, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược do có hành vi kinh doanh thuốc không đúng phạm vi được cấp phép.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-an-vao-cuoc-vu-nhom-nguoi-i-xe-bently-uoi-anh-tai-xe-o-to-7-cho-752748.html