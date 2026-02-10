Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu

Sao quốc tế 10/02/2026 16:52

Triệu Lệ Dĩnh đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên con đường ấy, bằng chính tác phẩm và giá trị nghệ thuật mà cô theo đuổi.

Theo công bố từ Liên hoan phim Thế giới châu Âu, Triệu Lệ Dĩnh được trao danh hiệu Nữ diễn viên được khán giả toàn cầu yêu thích nhất, xếp hạng 6 trong số các nữ diễn viên trên thế giới, đồng thời trở thành người phụ nữ Trung Quốc duy nhất góp mặt trong danh sách này. 

Điểm đặc biệt của giải thưởng nằm ở cơ chế bình chọn khắt khe, đó là mỗi phiếu bầu có giá 1 euro, yêu cầu IP nước ngoài và thẻ ngân hàng quốc tế. Tổng cộng hơn 50.000 lượt bình chọn hợp lệ, tương đương hơn 400.000 nhân dân tệ, trong đó 65% người tham gia không phải khán giả gốc Hoa.

Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu - Ảnh 1

Con số này cho thấy sức ảnh hưởng của Triệu Lệ Dĩnh không đến từ hiệu ứng fan hay truyền thông nội địa, mà xuất phát từ sự đón nhận thực sự của khán giả quốc tế. Điều đáng chú ý là nữ diễn viên chưa từng phát triển sự nghiệp tại Hollywood.  

Sự lan tỏa của cô đến từ các tác phẩm truyền hình Trung Quốc như Minh Lan Truyện và Sở Kiều Truyện, được phát hành rộng rãi trên YouTube và Netflix. Minh Lan Truyện nhiều lần được phát sóng lại trên các đài truyền hình Nhật Bản, trong khi Sở Kiều Truyện đạt gần 300 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành cầu nối đưa hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh đến với công chúng toàn cầu.

Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu - Ảnh 2

Ít ai quên rằng hơn mười năm trước, Triệu Lệ Dĩnh từng bị đánh giá thấp vì ngoại hình. Gương mặt tròn khiến cô bị cho rằng khó đảm nhận vai chính, thậm chí có đạo diễn từng nhận xét cô chỉ phù hợp với những vai nha hoàn hoặc em gái. Trong suốt bảy năm đầu sự nghiệp, cô lặng lẽ xuất hiện trong các vai phụ, từ Kim Hôn đến Tỏa Thanh Thu, với thời lượng lên hình ít ỏi. Thế nhưng, thời gian đã đảo ngược mọi định kiến. Những vai diễn như Hoa Thiên Cốt hay Thịnh Minh Lan đã giúp cô ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2015 với Hoa Thiên Cốt, bộ phim liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem trong 29 ngày và trở thành tác phẩm đầu tiên cán mốc 200 tỷ lượt xem trực tuyến. Thay vì an toàn ở dòng phim cổ trang thần tượng, Triệu Lệ Dĩnh chủ động phá vỡ hình tượng quen thuộc, thử sức với nhiều dạng vai đối lập, từ ngọt ngào, phản diện cho đến những nhân vật gai góc, đời thường.

Sự chuyển mình rõ nét nhất thể hiện qua Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Với hình ảnh mộc mạc, làn da rám nắng và tạo hình giản dị, nhân vật Hà Hạnh Phúc giúp cô lần đầu được đề cử Giải Phi Thiên. Tiếp đó, vai Hứa Bán Hạ, một nữ doanh nhân mạnh mẽ, đầy tham vọng, mang về cho Triệu Lệ Dĩnh Giải Kim Ưng và Giải Phi Thiên cho Nữ chính xuất sắc nhất, khẳng định vị thế diễn viên thực lực của cô trong dòng phim hiện thực.

Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh với điểm số gây thất vọng

Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh với điểm số gây thất vọng

Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã chính thức khép lại với số điểm 6,4 trên Douban. Đây là mức đánh giá được xem là khá thấp so với kỳ vọng dành cho một dự án có quy mô lớn và ngôi sao hạng A đảm nhận vai nữ chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh với điểm số gây thất vọng

Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh với điểm số gây thất vọng

Mẹ Huỳnh Hiểu Minh yêu thích Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim 'Tiểu thành đại sự'

Mẹ Huỳnh Hiểu Minh yêu thích Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim 'Tiểu thành đại sự'

Triệu Lệ Dĩnh ngó lơ Huỳnh Hiểu Minh sau hợp tác phim 'Tiểu thành đại sự'

Triệu Lệ Dĩnh ngó lơ Huỳnh Hiểu Minh sau hợp tác phim 'Tiểu thành đại sự'

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân biến mất khỏi Sở Kiều Truyện 2

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân biến mất khỏi Sở Kiều Truyện 2

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' khi bất ngờ xuất hiện với vẻ đẹp hoài cổ

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' khi bất ngờ xuất hiện với vẻ đẹp hoài cổ

Bức tranh của con trai Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý, nữ diễn viên vội xóa bài trước ý kiến trái chiều

Bức tranh của con trai Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý, nữ diễn viên vội xóa bài trước ý kiến trái chiều

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình

Sao quốc tế 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu

Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu

Sao quốc tế 57 phút trước
Nổi tiếng sau phim 'Khó dỗ dành', Chương Nhược Nam vẫn ở nhà thuê, đi xe ghép

Nổi tiếng sau phim 'Khó dỗ dành', Chương Nhược Nam vẫn ở nhà thuê, đi xe ghép

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Công an vào cuộc vụ nhóm người đi xe Bently đuổi đánh tài xế ô tô 7 chỗ

Công an vào cuộc vụ nhóm người đi xe Bently đuổi đánh tài xế ô tô 7 chỗ

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/2-12/2), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/2-12/2), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc trở thành đề tài gây tranh cãi

Khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc trở thành đề tài gây tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Khinh thông gia đi xe máy "ghẻ" đưa dâu, mẹ chồng tái mặt khi biết bí mật 2 tỷ giấu trong chiếc xe cũ

Khinh thông gia đi xe máy "ghẻ" đưa dâu, mẹ chồng tái mặt khi biết bí mật 2 tỷ giấu trong chiếc xe cũ

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
NÓNG: Xử phạt hai công ty vì bán thuốc độc, nhập khẩu thuốc cổ truyền sai quy định

NÓNG: Xử phạt hai công ty vì bán thuốc độc, nhập khẩu thuốc cổ truyền sai quy định

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình

Nổi tiếng sau phim 'Khó dỗ dành', Chương Nhược Nam vẫn ở nhà thuê, đi xe ghép

Nổi tiếng sau phim 'Khó dỗ dành', Chương Nhược Nam vẫn ở nhà thuê, đi xe ghép

Khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc trở thành đề tài gây tranh cãi

Khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc trở thành đề tài gây tranh cãi

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Triệu Lộ Tư tái xuất trong chương trình giải trí mới

Triệu Lộ Tư tái xuất trong chương trình giải trí mới

Vì sao Hoàng Tử Thao kinh doanh thu 30 tỉ won nhưng chưa hồi vốn?

Vì sao Hoàng Tử Thao kinh doanh thu 30 tỉ won nhưng chưa hồi vốn?