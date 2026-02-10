Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu

Điểm đặc biệt của giải thưởng nằm ở cơ chế bình chọn khắt khe, đó là mỗi phiếu bầu có giá 1 euro, yêu cầu IP nước ngoài và thẻ ngân hàng quốc tế. Tổng cộng hơn 50.000 lượt bình chọn hợp lệ, tương đương hơn 400.000 nhân dân tệ, trong đó 65% người tham gia không phải khán giả gốc Hoa.

Theo công bố từ Liên hoan phim Thế giới châu Âu, Triệu Lệ Dĩnh được trao danh hiệu Nữ diễn viên được khán giả toàn cầu yêu thích nhất, xếp hạng 6 trong số các nữ diễn viên trên thế giới, đồng thời trở thành người phụ nữ Trung Quốc duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Con số này cho thấy sức ảnh hưởng của Triệu Lệ Dĩnh không đến từ hiệu ứng fan hay truyền thông nội địa, mà xuất phát từ sự đón nhận thực sự của khán giả quốc tế. Điều đáng chú ý là nữ diễn viên chưa từng phát triển sự nghiệp tại Hollywood.

Sự lan tỏa của cô đến từ các tác phẩm truyền hình Trung Quốc như Minh Lan Truyện và Sở Kiều Truyện, được phát hành rộng rãi trên YouTube và Netflix. Minh Lan Truyện nhiều lần được phát sóng lại trên các đài truyền hình Nhật Bản, trong khi Sở Kiều Truyện đạt gần 300 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành cầu nối đưa hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh đến với công chúng toàn cầu.

Ít ai quên rằng hơn mười năm trước, Triệu Lệ Dĩnh từng bị đánh giá thấp vì ngoại hình. Gương mặt tròn khiến cô bị cho rằng khó đảm nhận vai chính, thậm chí có đạo diễn từng nhận xét cô chỉ phù hợp với những vai nha hoàn hoặc em gái. Trong suốt bảy năm đầu sự nghiệp, cô lặng lẽ xuất hiện trong các vai phụ, từ Kim Hôn đến Tỏa Thanh Thu, với thời lượng lên hình ít ỏi. Thế nhưng, thời gian đã đảo ngược mọi định kiến. Những vai diễn như Hoa Thiên Cốt hay Thịnh Minh Lan đã giúp cô ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2015 với Hoa Thiên Cốt, bộ phim liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem trong 29 ngày và trở thành tác phẩm đầu tiên cán mốc 200 tỷ lượt xem trực tuyến. Thay vì an toàn ở dòng phim cổ trang thần tượng, Triệu Lệ Dĩnh chủ động phá vỡ hình tượng quen thuộc, thử sức với nhiều dạng vai đối lập, từ ngọt ngào, phản diện cho đến những nhân vật gai góc, đời thường.

Sự chuyển mình rõ nét nhất thể hiện qua Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Với hình ảnh mộc mạc, làn da rám nắng và tạo hình giản dị, nhân vật Hà Hạnh Phúc giúp cô lần đầu được đề cử Giải Phi Thiên. Tiếp đó, vai Hứa Bán Hạ, một nữ doanh nhân mạnh mẽ, đầy tham vọng, mang về cho Triệu Lệ Dĩnh Giải Kim Ưng và Giải Phi Thiên cho Nữ chính xuất sắc nhất, khẳng định vị thế diễn viên thực lực của cô trong dòng phim hiện thực.