Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân biến mất khỏi Sở Kiều Truyện 2

Sau nhiều năm chờ đợi trong sự kỳ vọng lẫn hoài nghi của người hâm mộ, dự án tiếp nối siêu phẩm cổ trang một thời cuối cùng cũng đã có những chuyển động chính thức.

Với tên gọi mới là Trọng Sinh Từ Hồ Băng, phần phim được coi là Sở Kiều Truyện 2 đã chính thức tung ra những đoạn giới thiệu đầu tiên về dàn nhân vật chính. Tuy nhiên, thông tin này ngay lập tức gây nên một cơn địa chấn trong cộng đồng mọt phim Hoa ngữ khi hai gương mặt từng làm nên thành công của phần một là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã hoàn toàn vắng bóng, thay thế bằng một dàn diễn viên trẻ hoàn toàn mới. Dự án Trọng Sinh Từ Hồ Băng vừa qua đã công bố danh sách dàn diễn viên đảm nhận các vai chủ chốt, bao gồm những cái tên đang lên như Lý Quân Nhuệ, Hoàng Dương Điền Điềm, Trương Khang Lạc, Hạ Mộng, Lý Hiếu Khiêm và Lý Mộng. Việc thay thế toàn bộ đội hình cũ, đặc biệt là sự thiếu vắng của "nữ hoàng rating" Triệu Lệ Dĩnh và tài tử Lâm Canh Tân, đã tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều mạnh mẽ. Một bộ phận khán giả cảm thấy hụt hẫng vì đã quá gắn bó với hình ảnh Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt cũ, trong khi số khác lại tò mò liệu làn gió mới từ các gương mặt trẻ có thể tạo nên sự đột phá cho một kịch bản vốn đã chịu quá nhiều áp lực từ cái bóng của phần trước.

Trong dàn diễn viên mới, Lý Quân Nhuệ và Hoàng Dương Điền Điềm là hai cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt. Lý Quân Nhuệ với vẻ ngoài nam tính và khả năng diễn xuất triển vọng được kỳ vọng sẽ mang đến một góc nhìn khác biệt cho vai nam chính. Trong khi đó, Hoàng Dương Điền Điềm vốn không phải gương mặt xa lạ với fan của Sở Kiều Truyện khi cô chính là người thủ vai Sở Kiều lúc nhỏ trong phần một. Việc cô trở lại để đảm nhận vai diễn quan trọng ở tuổi trưởng thành được xem là một sự tiếp nối thú vị, mang tính biểu tượng cao cho dự án lần này.

Nội dung của Sở Kiều Truyện 2 sẽ tập trung vào giai đoạn hậu biến cố tại hồ băng - nơi mà phần một đã để lại một khoảng trống đau đớn và tò mò cực độ cho khán giả. Đúng như tên gọi Trọng Sinh Từ Hồ Băng, phim hứa hẹn sẽ khai thác sâu vào quá trình hồi sinh và cuộc chiến giành lại quyền lực, tự do của các nhân vật sau khi bước ra từ lằn ranh sinh tử. Sự thay đổi dàn diễn viên cũng được nhà sản xuất lý giải là để phù hợp với một giai đoạn mới của cuộc đời nhân vật, khi họ đã trải qua những thăng trầm và có sự thay đổi lớn về ngoại hình lẫn tâm thế. Việc kịch bản tập trung vào yếu tố "trọng sinh" và những âm mưu phức tạp hơn đòi hỏi các diễn viên trẻ như Trương Khang Lạc hay Hạ Mộng phải thể hiện được bản lĩnh và sự đa diện trong diễn xuất. Khán giả đang đặt dấu hỏi lớn liệu bộ phim có giữ được tinh thần kiên cường, bất khuất của nguyên tác hay sẽ rẽ hướng sang một lối kể chuyện mới mẻ hơn. Dù gây nhiều tranh luận nhưng không thể phủ nhận sức nóng của cái tên Sở Kiều Truyện vẫn đủ sức giúp Trọng Sinh Từ Hồ Băng trở thành một trong những dự án cổ trang được thảo luận nhiều nhất hiện nay.

