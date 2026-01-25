Triệu Lệ Dĩnh ngó lơ Huỳnh Hiểu Minh sau hợp tác phim 'Tiểu thành đại sự'

Trái với kỳ vọng ban đầu, rating phim "Tiểu thành đại sự" chỉ xếp thứ 5, độ hot thấp và liên tục giảm dù chiếu khung giờ vàng, trong khi diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng gây nhiều tranh luận.

Bộ phim "Tiểu thành đại sự" do Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đóng chính có hiệu quả phát sóng kém khi rating liên tục giảm, các chỉ số độ hot và lượt xem chỉ ở mức trung bình dù kinh phí đầu tư lớn.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa hai diễn viên chính cũng vướng tranh cãi khi Triệu Lệ Dĩnh ngó lơ, không tương tác với các bài quảng bá của Huỳnh Hiểu Minh, khiến cô bị đánh giá là chưa khéo léo trong cách ứng xử.

Trái ngược với sự tích cực quảng bá của Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra khá thờ ơ với "Tiểu thành đại sự" dù là diễn viên chính.

Nữ diễn viên hiếm khi đăng bài về phim trên trang cá nhân, chủ yếu để studio đảm nhiệm truyền thông, khiến mức độ tương tác kém hơn và làm dấy lên nhận định cô chưa thực sự mặn mà với dự án.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh không tương tác với Huỳnh Hiểu Minh trên mạng xã hội chưa thể phản ánh chính xác mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ, bởi họ hoàn toàn có thể giữ liên lạc qua những kênh khác.

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh vốn là người hướng nội, không khéo thể hiện trên mạng xã hội, song vẫn được các đồng nghiệp từng hợp tác đánh giá cao về thái độ và cách làm việc.

“Tiểu thành đại sự” lấy bối cảnh thập niên 1980, xoay quanh hành trình xây dựng một làng chài nghèo thành đô thị sầm uất, với Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ thị trưởng và Huỳnh Hiểu Minh trong vai bí thư Trịnh Đức Thành - từ đối đầu đến hợp tác.

Trái với kỳ vọng ban đầu, rating phim chỉ xếp thứ 5, độ hot thấp và liên tục giảm dù chiếu khung giờ vàng, trong khi diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng gây nhiều tranh luận.

Sau nhiều năm chờ đợi trong sự kỳ vọng lẫn hoài nghi của người hâm mộ, dự án tiếp nối siêu phẩm cổ trang một thời cuối cùng cũng đã có những chuyển động chính thức.

