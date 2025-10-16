Vợ tử vong ở nhà chưa rõ nguyên nhân, chồng lao đầu vào ô tô chết theo

Sáng 16/10, người dân xã Đông Trạch bàng hoàng khi phát hiện hai vợ chồng ở thôn Đông Duyệt cùng tử vong trong một buổi sáng, trong đó, người chồng nghi đã lao vào xe tải tự tử, còn người vợ tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ báo Quảng Trị, sáng 16/10, lãnh đạo UBND xã Đông Trạch (tỉnh Quảng Trị) xác nhận cơ quan công an địa phương đang điều tra vụ việc một gia đình có người vợ chết tại nhà, sau đó chồng cũng lao đầu vào ô tô tử vong trên địa bàn.

Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khoảng 7h30 sáng cùng ngày tại địa phương này. Thời điểm trên, một chiếc ô tô đang chạy trên quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc đến địa phận thôn Đông Duyệt 1, xã Đông Trạch thì xảy ra va chạm với một người đàn ông.

Camera an ninh trên xe cho thấy người đàn ông từ bên đường bất ngờ lao ra ngay trước đầu xe nên chiếc xe không thể tránh.

Vợ chết ở nhà chưa rõ nguyên nhân, chồng lao đầu vào ô tô chết theo - Ảnh: Báo Quảng Trị

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, người đàn ông này tên N.TR.T., 61 tuổi, trú thôn Đông Duyệt 1 - được xác định đã tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên khi cơ quan chức năng đến nhà ông T. thì phát hiện vợ ông là bà N.T.L., 61 tuổi cũng đã chết chưa rõ nguyên nhân.

Công an địa phương ngay sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo chính quyền địa phương, ông T. và bà L. có 3 người con, trong đó có 2 người đang đi làm ăn ở nước ngoài.

Những ngày gần đây giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn.

