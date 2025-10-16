Nghẹt thở giây phút người dân phá cửa, cứu tài xế khỏi taxi bốc cháy ở Đà Lạt

Từ tối 15/10, mạng xã hội chia sẻ clip tài xế kẹt bên trong xe taxi đang cháy được giải cứu kịp thời nhờ sự nhanh trí của bảo vệ một khách sạn lớn ở Đà Lạt.
- Cụ bà tàn tật, lết trên đường bị ô tô cán tử vong ở TP.HCM
- Bàng hoàng người đàn ông xông vào bệnh viện, cầm bút đe dọa chọc vào mặt nữ bác sĩ
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 16/10, mạng xã hội lan truyền clip hơn 5 phút ghi cảnh một taxi đậu trước khách sạn Golf Valley (đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt) bất ngờ bốc cháy.
Video clip cho thấy nhiều nhân viên khách sạn cùng người dân lao vào hiện trường, dùng bình chữa cháy mở cửa xe, kéo tài xế đang mắc kẹt ra ngoài giữa lúc lửa khói bao trùm.
Theo thông tin từ khách sạn Golf Valley, khoảng 9h40 ngày 15/10, một bảo vệ làm nhiệm vụ trước sảnh phát hiện khói bốc ra từ khoang xe.
Nhìn thấy tài xế còn ở bên trong, anh chạy vào lấy bình chữa cháy, đồng thời gọi thêm đồng nghiệp mang bình mini tiếp cận hiện trường.
Cùng lúc, quản lý khách sạn huy động thêm nhân viên và đề nghị người dân hỗ trợ.
Theo thông tin từ báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Thọ, Giám sát nội bộ Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Golf Valley, cho biết anh bảo vệ này tên Lê Nguyễn Anh Nguyên (30 tuổi). Lúc vụ việc xảy ra, anh Nguyên chạy vào khách sạn gọi thêm anh Nguyễn Tân Toàn (33 tuổi), nhân viên hành lý cùng mang bình chữa cháy tới xe taxi đang bốc khói.
Cùng lúc ông Trần Thanh Hải, Giám đốc khách sạn Golf Valley gọi nhân viên khách sạn và những người xung quanh tới giải cứu tài xế taxi mắc kẹt bên trong.
Clip ghi lại hình ảnh dũng cảm của 2 người dân mở cửa xe taxi và kéo tài xế ra ngoài. Lúc này anh Nguyên và Toàn dùng 2 bình chữa cháy dập lửa đang bám vào người của tài xế.
Cùng lúc đó, 1 thanh niên khác không ngần ngại cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa bên trong taxi.
Chỉ trong vài phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, tài xế taxi kịp thời được giải cứu nhưng bị bỏng nặng. Rất may thời điểm xảy ra vụ cháy, trong xe không có khách.
Ban giám đốc khách sạn Golf Valley gọi xe cấp cứu đưa tài xế taxi đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, đồng thời cấp báo cho công an.
Theo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nạn nhân bị bỏng tên N.T (55 tuổi, ở khu An Sơn, phường Xuân Hương - Đà Lạt). Do ông T. bị bỏng rất nặng nên được bệnh viện chuyển đi TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đến phong tỏa hiện trường vụ cháy để điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc.