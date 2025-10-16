Một người đàn ông bất ngờ xông vào phòng cấp cứu đe dọa, đòi hành hung nữ bác sĩ.

Theo thông tin từ VOV, tối 15/10, ông Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, xác nhận có một người đàn ông đã xông vào khoa khám bệnh của bệnh viện, khống chế và cầm bút đòi chọc vào mặt bác sĩ tối 14/10.

Cụ thể, một bệnh nhân ở xã Minh Châu (Nghệ An) bị chuột cắn và sốt được đưa vào Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Trong lúc nữ bác sĩ Nguyễn Thị Thúy đang làm thủ tục hành chính và cùng một nhân viên y tế khác hỏi số điện thoại người nhà, một người đàn ông tên Hòa đi cùng bệnh nhân đã tỏ thái độ khó chịu.

Sau đó, người đàn ông này bất ngờ chạy vào phòng khám, giật bút trên bàn làm việc, vòng tay qua cổ khống chế nữ bác sĩ đang ngồi làm việc, đồng thời có lời nói và hành động đe dọa "chọc vào mặt" bác sĩ Thúy. Hành vi này đã được camera an ninh ghi lại.

Hình ảnh người đàn ông đe dọa hành hung nữ bác sĩ - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đã báo cáo Công an xã vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi đe dọa và tấn công bác sĩ tại bệnh viện. Sau sự việc, bác sĩ Thúy bị hoảng loạn, sợ hãi.

"Chúng tôi rất bức xúc khi bác sĩ bị tấn công tại bệnh viện. Sau sự việc, công an đã vào cuộc điều tra. Hôm qua (15/10), Công an xã đã làm việc với ê-kíp trực và với ban lãnh đạo bệnh viện. Qua nắm bắt thông tin từ công an, người đàn ông kia đã bỏ trốn khỏi địa phương", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết.

Sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nữ tài xế ô tô húc văng xe máy lên sạp trái cây, lao thẳng vào trụ điện Sáng 16/10, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại giao lộ Ông Ích Khiêm – Hải Phòng (khu vực chợ Tam Giác, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) khiến hai người bị thương, giao thông khu vực ùn ứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-nguoi-an-ong-xong-vao-benh-vien-cam-but-e-doa-choc-vao-mat-nu-bac-si-744207.html