Đà Nẵng: Giải cứu sinh viên năm thứ nhất bị lừa đảo, bắt cóc online

Đời sống 16/10/2025 08:58

Cán bộ công an đã nhanh chóng trấn an, ổn định tinh thần và giải thích rõ thủ đoạn của tội phạm, giúp nam sinh viên nhận ra mình đang bị lừa.

 

Theo thông tin báo Lao Động, công an phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo công nghệ cao, giải cứu thành công một nam sinh viên đang trong trạng thái hoảng loạn do bị các đối tượng mạo danh công an, viện kiểm sát đe dọa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h15 ngày 15/10, Công an phường Hòa Xuân nhận được tin báo khẩn cấp từ một người phụ nữ về việc em trai mình, một sinh viên năm nhất, có biểu hiện bất thường, nghi bị lừa đảo qua điện thoại.

Ngay lập tức, lực lượng công an phường đã khẩn trương vào cuộc. Qua xác minh, công an phát hiện nam sinh đang ở một mình trong phòng của một nhà nghỉ trên đường Phạm Hùng. Tại thời điểm được tìm thấy, nạn nhân đang trong tình trạng hoảng loạn, thực hiện cuộc gọi video theo chỉ dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Đà Nẵng: Giải cứu sinh viên năm thứ nhất bị lừa đảo, bắt cóc online - Ảnh 1
Nam sinh viên năm nhất được Công an Đà Nẵng giải cứu khỏi vụ lừa đảo, bắt cóc online. Ảnh: Báo Lao Động. 

Cán bộ công an đã nhanh chóng trấn an, ổn định tinh thần và giải thích rõ thủ đoạn của tội phạm, giúp nam sinh viên nhận ra mình đang bị lừa.

Nạn nhân cho biết, một đối tượng lạ đã gọi điện, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, đe dọa anh có liên quan đến một vụ án rửa tiền và ma túy nghiêm trọng. Các đối tượng này yêu cầu nam sinh phải tìm một nơi yên tĩnh, sau đó gọi video qua Zalo, Zoom để "làm việc online". Chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để "phục vụ điều tra".

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh về thủ đoạn "bắt cóc online" ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các học sinh, sinh viên, cần nâng cao cảnh giác. Cơ quan chức năng tuyệt đối không làm việc qua điện thoại hay yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ người phụ nữ bị 'bắt cóc online', sống trong sợ hãi 2 ngày. Cụ thể theo báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14/10, bà NTH (trú thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên) nhận cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây tự xưng là “Tuấn” cán bộ Công an xã Cẩm Xuyên, thông báo thông tin cá nhân của bà đang bị lợi dụng để kêu gọi từ thiện trên mạng.

Đà Nẵng: Giải cứu sinh viên năm thứ nhất bị lừa đảo, bắt cóc online - Ảnh 2
Công an xã Cẩm Xuyên (Công an tỉnh Hà Tĩnh) giải cứu người dân bị "bắt cóc online". Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Lợi dụng tâm lý hoang mang, các đối tượng yêu cầu bà H vào phòng kín, không nói với ai, cắm sạc điện thoại để luôn trong tầm giám sát và làm theo hướng dẫn qua video call. Sau đó, bà tiếp tục nhận cuộc gọi từ người khác giả danh cán bộ Công an TP Hà Nội, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để “phục vụ điều tra”.

Trong hai ngày 14 và 15/10, các đối tượng liên tục đe dọa, thao túng tâm lý và điều khiển bà H. từ xa, khiến bà sống trong sợ hãi, không dám liên hệ với người thân.

Rất may, chiều hôm nay, Công an xã Cẩm Xuyên nhận được thông tin đã cử cán bộ nhanh chóng giải thích, trấn an bà H. và xác định đây là chiêu trò lừa đảo mạo danh công an. Nhờ đó, bà được giải cứu kịp thời, không bị thiệt hại về tài sản.

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Công an xã Phùng Nguyên (tỉnh Phú Thọ) vừa giải cứu thành công một nam sinh viên khỏi thủ đoạn tinh vi “bắt cóc online” của nhóm đối tượng lừa đảo.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt cóc online giải cứu bắt cóc online tin mới

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người sau ngày 16/10/2025

Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người sau ngày 16/10/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Từ ngày 20/10 đến hết 30/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Đạt, tình tiền đỏ thắm, đón nhận nhiều vui tích cực, tiền tài hanh thông

Từ ngày 20/10 đến hết 30/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Đạt, tình tiền đỏ thắm, đón nhận nhiều vui tích cực, tiền tài hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đà Nẵng: Giải cứu sinh viên năm thứ nhất bị lừa đảo, bắt cóc online

Đà Nẵng: Giải cứu sinh viên năm thứ nhất bị lừa đảo, bắt cóc online

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2025: Tăng lên đỉnh cao mới, vàng nhẫn vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2025: Tăng lên đỉnh cao mới, vàng nhẫn vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Chương Tử Di bật khóc khi con gái khích lệ tìm người bầu bạn sau ly hôn

Chương Tử Di bật khóc khi con gái khích lệ tìm người bầu bạn sau ly hôn

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 16/10/2025, 3 con giáp rước hên vào nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông rực rỡ, tiền tài thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/10/2025, 3 con giáp rước hên vào nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông rực rỡ, tiền tài thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 16/10/2025, hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 16/10/2025, hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp nhận cơ may bất ngờ, làm đâu thắng đó, giàu sang Phú Quý, không cần lo nghĩ về tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp nhận cơ may bất ngờ, làm đâu thắng đó, giàu sang Phú Quý, không cần lo nghĩ về tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Sáu 17/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi thứ Sáu 17/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt bốc cháy như đuốc, ít nhất 20 người tử vong, hàng chục người bị thương

Xe buýt bốc cháy như đuốc, ít nhất 20 người tử vong, hàng chục người bị thương

Nghẹt thở khoảnh khắc Cựu Thiếu tá Quân đội cứu nữ du khách đuối nước ở Phú Quốc

Nghẹt thở khoảnh khắc Cựu Thiếu tá Quân đội cứu nữ du khách đuối nước ở Phú Quốc

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2025: Tăng lên đỉnh cao mới, vàng nhẫn vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2025: Tăng lên đỉnh cao mới, vàng nhẫn vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng

Choáng với khối tài sản khủng của Ngân 98 trong két sắt: 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD

Choáng với khối tài sản khủng của Ngân 98 trong két sắt: 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ người bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ người bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy

Phẫn nộ người đàn ông đánh vợ cũ dã man ở Gia Lai

Phẫn nộ người đàn ông đánh vợ cũ dã man ở Gia Lai

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm