Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h15 ngày 15/10, Công an phường Hòa Xuân nhận được tin báo khẩn cấp từ một người phụ nữ về việc em trai mình, một sinh viên năm nhất, có biểu hiện bất thường, nghi bị lừa đảo qua điện thoại.

Theo thông tin báo Lao Động , công an phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo công nghệ cao, giải cứu thành công một nam sinh viên đang trong trạng thái hoảng loạn do bị các đối tượng mạo danh công an, viện kiểm sát đe dọa.

Cán bộ công an đã nhanh chóng trấn an, ổn định tinh thần và giải thích rõ thủ đoạn của tội phạm, giúp nam sinh viên nhận ra mình đang bị lừa.

Ngay lập tức, lực lượng công an phường đã khẩn trương vào cuộc. Qua xác minh, công an phát hiện nam sinh đang ở một mình trong phòng của một nhà nghỉ trên đường Phạm Hùng. Tại thời điểm được tìm thấy, nạn nhân đang trong tình trạng hoảng loạn, thực hiện cuộc gọi video theo chỉ dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Nạn nhân cho biết, một đối tượng lạ đã gọi điện, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, đe dọa anh có liên quan đến một vụ án rửa tiền và ma túy nghiêm trọng. Các đối tượng này yêu cầu nam sinh phải tìm một nơi yên tĩnh, sau đó gọi video qua Zalo, Zoom để "làm việc online". Chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để "phục vụ điều tra".

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh về thủ đoạn "bắt cóc online" ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các học sinh, sinh viên, cần nâng cao cảnh giác. Cơ quan chức năng tuyệt đối không làm việc qua điện thoại hay yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ người phụ nữ bị 'bắt cóc online', sống trong sợ hãi 2 ngày. Cụ thể theo báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14/10, bà NTH (trú thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên) nhận cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây tự xưng là “Tuấn” cán bộ Công an xã Cẩm Xuyên, thông báo thông tin cá nhân của bà đang bị lợi dụng để kêu gọi từ thiện trên mạng.

Công an xã Cẩm Xuyên (Công an tỉnh Hà Tĩnh) giải cứu người dân bị "bắt cóc online". Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Lợi dụng tâm lý hoang mang, các đối tượng yêu cầu bà H vào phòng kín, không nói với ai, cắm sạc điện thoại để luôn trong tầm giám sát và làm theo hướng dẫn qua video call. Sau đó, bà tiếp tục nhận cuộc gọi từ người khác giả danh cán bộ Công an TP Hà Nội, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để “phục vụ điều tra”.

Trong hai ngày 14 và 15/10, các đối tượng liên tục đe dọa, thao túng tâm lý và điều khiển bà H. từ xa, khiến bà sống trong sợ hãi, không dám liên hệ với người thân.

Rất may, chiều hôm nay, Công an xã Cẩm Xuyên nhận được thông tin đã cử cán bộ nhanh chóng giải thích, trấn an bà H. và xác định đây là chiêu trò lừa đảo mạo danh công an. Nhờ đó, bà được giải cứu kịp thời, không bị thiệt hại về tài sản.