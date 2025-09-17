Một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh Công an, đe dọa em NVMT. có liên quan đến “vụ án rửa tiền” và yêu cầu thiếu niên này rời khỏi nhà thuê phòng nghỉ để “làm việc”, sau đó đòi tiền chuộc 200 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Công lý, khoảng 19h20 ngày 16/9, Công an phường An Hải tiếp nhận đơn trình báo của bà L. cho biết con trai rời nhà đi học nhưng sau đó lại nhắn tin cho gia đình với nội dung đang bị đòi nợ cá độ bóng đá và yêu cầu gia đình phải chuyển tiền. Khi người thân động viên trở về, em từ chối và nhấn mạnh rằng chỉ khi “trả xong nợ” mới dám về nhà.

Xác định đây là tình huống có dấu hiệu của thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm chiếm đoạt tài sản, Công an phường An Hải đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ sau vài giờ, đến 23h cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện N.V.M.T đang ở một mình tại một nhà nghỉ thuộc phường Hội An Tây, trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Kịp thời giải cứu thiếu niên 17 tuổi khỏi màn kịch “bắt cóc online” đòi tiền chuộc 200 triệu đồng - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện N.V.M.T. đang ở một mình trong một nhà nghỉ tại phường Hội An Tây trong trạng thái hoảng loạn.

Qua đấu tranh, N.V.M.T. khai nhận đã bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh Công an, đe dọa liên quan đến "vụ án rửa tiền" và yêu cầu rời khỏi nhà nghỉ để "làm việc". Sau đó, đối tượng buộc em gọi điện, nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để được "bảo lãnh về".

Cơ quan Công an đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu an toàn cho N.V.M.T, đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng truy xét đối tượng liên quan.

Qua vụ việc, Công an phường An Hải khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng gọi điện đe dọa, uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi gặp tình huống tương tự, cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

