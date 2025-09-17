Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hô hoán thoát thân

Chiều 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một chung cư mini ở Hà Nội. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng tháo chạy ra ngoài.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 16h30 ngày 16/9, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư mini số 8, ngõ 50 Đình Thôn (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Chung cư mini nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, tại khu vực tum của ngôi nhà đang có hoạt động hàn xì, sửa chữa thì bất ngờ muội cháy rơi xuống khu vực tầng 2, trúng một cây chổi gây ra cháy.

"Khi phát hiện sự việc nhiều người đã hô hoán nhau chạy xuống tầng 1 thoát ra ngoài. Lúc này bên trong khói tỏa ra mùi khét nồng nặc khiến nhiều người hoảng sợ", nhân chứng cho biết.

Công nhân hàn xì làm việc với công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và hướng dẫn thoát nạn.

Đã có 7 người được hướng dẫn thoát ra bên ngoài an toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

