Xe tải mất lái lao vào chợ chuối, 3 người tử vong, 7 người bị thương

Đời sống 17/09/2025 10:37

Xe tải lao thẳng vào những người đang bán chuối ở chợ Tân Long, xã Lao Bảo làm 3 người chết, 7 người bị thương, sáng 17/9.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 7h45 ngày 17/9, xe tải mang biển số 37C-587xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng từ phường Đông Hà lên Cửa khẩu Lao Bảo, bất ngờ lao thẳng vào chợ chuối Tân Long, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

 

Ông Thuận cùng với Chủ tịch UBND xã Lao Bảo có mặt ở hiện trường chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn.

Theo ghi nhận, khoảng 7h50, xe tải biển số 37C-587.xx chưa rõ tài xế điều khiển chạy hướng từ xã Khe Sanh lên xã Lao Bảo, đến đoạn chợ Tân Long thì bất ngờ mất lái đâm vào cổng chợ.

Xe tải mất lái lao vào chợ chuối, 3 người tử vong, 7 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ việc khiến 3 người tử vong, trong đó có phụ nữ đang mang thai 8 tháng. Trong số những người tử vong, có người mang quốc tịch Lào.

Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng chạy tới ứng cứu, đưa một số nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, nhiều sạp hàng trong chợ bị tông sập, gây thiệt hại nặng nề cho bà con tiểu thương.

Ông Trần Hữu Sơn - Trưởng công an xã Lao Bảo - cho hay đang thẩm vấn tài xế để làm rõ vụ tai nạn.

Xe tải mất lái lao vào chợ chuối, 3 người tử vong, 7 người bị thương - Ảnh 2
Chiếc xe tải lao vào cổng chợ lúc đông người - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Chợ Tân Long nằm sát quốc lộ 9, là nơi hàng trăm người dân ở khu vực Lìa tập trung về buôn bán chuối hàng ngày. Do chợ có diện tích nhỏ, nhiều người tràn ra lòng đường để buôn bán chuối.

