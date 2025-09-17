Ba người khuyết tật bị ngã xuống thác nước ở Tam Đảo

Đời sống 17/09/2025 05:30

Ba người bị nạn đều bị khuyết tật câm điếc, ở Hà Nội đi tham quan, du lịch khu vực thác Thậm Thình, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ không may bị ngã xuống thác, dẫn đến bị thương đã được lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa từ vực sâu đến vị trí an toàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 19h ngày 14/9, Đội chữa cháy và và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của anh Dư Văn Hai (SN 1969) trú tại thôn Bản Long (Tam Đảo) về việc có người trượt chân ngã xuống thác nước tại thác Thậm Thình (Tam Đảo).

Sau khi tiếp nhân tin báo, Đội chữa cháy và CNCH khu vực Tam Đảo đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe CNCH, 1 xe chữa cháy cùng 22 CBCS đến hiện trường tổ chức CNCH.

Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa nạn nhân lên bờ an toàn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau khi tiếp cận hiện trường, tổ công tác phát hiện có 3 người bị nạn đều bị khuyết tật câm, điếc. Trong đó, 2 người không bị thương, còn 1 người bị gãy cả 2 chân không thể di chuyển được là anh Nguyễn Hồng Quang (SN 1997), trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội bị trượt chân ngã xuống thác Thậm Thình. 

Ngay sau đó, Đội chữa cháy và CNCH khu vực Tam Đảo tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện, tiếp cận nạn nhân, sơ cấp cứu ban đầu và triển khai đội hình CNCH đưa nạn nhân từ dưới vực sâu đến vị trí an toàn.

Đến 22h cùng ngày, tổ công tác đã đưa được nạn nhân đến vị trí an toàn và tiến hành bàn giao nạn nhân cho gia đình và trung tâm y tế khu vực Tam Đảo. Được biết, các nạn nhân đi từ Hà Nội lên xã Tam Đảo vào thác Thậm Thình để tham quan, du lịch thì gặp nạn.

Ba người khuyết tật bị ngã xuống thác nước ở Tam Đảo

