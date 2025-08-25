Đồ dùng của hành khách bốc cháy, máy bay chở 166 người hạ cánh khẩn cấp

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và hãng hàng không American Airlines cho hay, nguyên nhân khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp là vì sự cố hỏa hoạn nhỏ từ thiết bị điện tử của hành khách.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ Đài ABC News, một chuyến bay của hãng American Airlines đã buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Washington Dulles vào lúc 11h50 sáng 23/8, sau khi một thiết bị cá nhân của hành khách bốc cháy trong lúc bay.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết máy bay Airbus A321 thực hiện chuyến bay mang số hiệu AA357, khởi hành từ Philadelphia và dự kiến đến Phoenix, chở 160 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Trong một tuyên bố, American Airlines cho biết: "Thiết bị bốc cháy đã nhanh chóng được phi hành đoàn kiểm tra trước khi máy bay hạ cánh". Tuy nhiên, loại thiết bị cụ thể vẫn chưa được công bố.

Các nhân viên cứu hỏa và đội hỗ trợ khẩn cấp đã ngay lập tức có mặt tại đường băng khi máy bay hạ cánh để xử lý tình huống.

Lính cứu hỏa tiến hành kiểm tra sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Washington Dulles - Ảnh: ABC News

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ ABC News, hành khách tên Adriana Novello, 22 tuổi, kể với ABC rằng cô đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếp viên hàng không trèo lên ghế gần cửa thoát hiểm để lấy bình chữa cháy.

"Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi khói, nhiều người ho sặc sụa. Nhìn ra sau, chúng tôi thấy có vật gì đó đang cháy ngay lối đi", Novello kể.

Lực lượng cứu hỏa và nhân viên khẩn cấp đã có mặt trên đường băng khi máy bay hạ cánh. Không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương. Toàn bộ hành khách rời máy bay an toàn, không có vụ bắt giữ nào được ghi nhận.

"Chúng tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp của phi hành đoàn và đang nỗ lực đưa khách tới điểm đến nhanh nhất trong khả năng", đại diện hãng cho hay.

