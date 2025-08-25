Đồ dùng của hành khách bốc cháy, máy bay chở 166 người hạ cánh khẩn cấp

Thế giới 25/08/2025 09:53

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và hãng hàng không American Airlines cho hay, nguyên nhân khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp là vì sự cố hỏa hoạn nhỏ từ thiết bị điện tử của hành khách.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ Đài ABC News, một chuyến bay của hãng American Airlines đã buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Washington Dulles vào lúc 11h50 sáng 23/8, sau khi một thiết bị cá nhân của hành khách bốc cháy trong lúc bay.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết máy bay Airbus A321 thực hiện chuyến bay mang số hiệu AA357, khởi hành từ Philadelphia và dự kiến đến Phoenix, chở 160 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Trong một tuyên bố, American Airlines cho biết: "Thiết bị bốc cháy đã nhanh chóng được phi hành đoàn kiểm tra trước khi máy bay hạ cánh". Tuy nhiên, loại thiết bị cụ thể vẫn chưa được công bố.

Các nhân viên cứu hỏa và đội hỗ trợ khẩn cấp đã ngay lập tức có mặt tại đường băng khi máy bay hạ cánh để xử lý tình huống.

Đồ dùng của hành khách bốc cháy, máy bay chở 166 người hạ cánh khẩn cấp - Ảnh 1
Lính cứu hỏa tiến hành kiểm tra sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Washington Dulles - Ảnh: ABC News

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ ABC News, hành khách tên Adriana Novello, 22 tuổi, kể với ABC rằng cô đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếp viên hàng không trèo lên ghế gần cửa thoát hiểm để lấy bình chữa cháy.

"Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi khói, nhiều người ho sặc sụa. Nhìn ra sau, chúng tôi thấy có vật gì đó đang cháy ngay lối đi", Novello kể.

Lực lượng cứu hỏa và nhân viên khẩn cấp đã có mặt trên đường băng khi máy bay hạ cánh. Không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương. Toàn bộ hành khách rời máy bay an toàn, không có vụ bắt giữ nào được ghi nhận.

"Chúng tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp của phi hành đoàn và đang nỗ lực đưa khách tới điểm đến nhanh nhất trong khả năng", đại diện hãng cho hay.

Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập xác nhận 6 sinh viên thiệt mạng và 24 sinh viên khác bị thương trong một vụ đuối nước xảy ra ngày 23/8.

Xem thêm
Từ khóa:   sự cố máy bay máy bay hạ cánh khẩn cấp Mỹ

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi đời giàu sang, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, tương lai xán lạn

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi đời giàu sang, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Vợ có thai 5 tháng ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời' ôm hận

Vợ có thai 5 tháng ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời' ôm hận

Tâm sự 25 phút trước
Trong vòng 2 tháng tới, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền vô ào ào, vận may thấm vào người, điềm lành gõ cửa

Trong vòng 2 tháng tới, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền vô ào ào, vận may thấm vào người, điềm lành gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Sau đêm tân hôn, chồng bất ngờ phát hiện ra sự thật phũ phàng về người vợ ngoan hiền

Sau đêm tân hôn, chồng bất ngờ phát hiện ra sự thật phũ phàng về người vợ ngoan hiền

Tâm sự 55 phút trước
'Sinh vạn vật' của Dương Mịch đạt thành tích bùng nổ nhưng kết thúc khiến khán giả tranh luận

'Sinh vạn vật' của Dương Mịch đạt thành tích bùng nổ nhưng kết thúc khiến khán giả tranh luận

Sao quốc tế 55 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng 13h ngày 28/8/2025, Tài Lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng 13h ngày 28/8/2025, Tài Lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Chồng qua đời ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận anh ta khi nhìn tấm ảnh gắn kèm bình tro

Chồng qua đời ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận anh ta khi nhìn tấm ảnh gắn kèm bình tro

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Em dâu trộm tiền của mẹ chồng rồi đổ cho chị dâu nghèo, không ngờ sơ xuất 1 chi tiết khiến cả nhà 'ngã ngửa'

Em dâu trộm tiền của mẹ chồng rồi đổ cho chị dâu nghèo, không ngờ sơ xuất 1 chi tiết khiến cả nhà 'ngã ngửa'

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả

Sau ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Tin NÓNG về bão số 5: Tăng vọt lên cấp 14, giật cấp 17, tiếp tục mạnh thêm

Tin NÓNG về bão số 5: Tăng vọt lên cấp 14, giật cấp 17, tiếp tục mạnh thêm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Máy bay chở 173 hành khách bốc cháy khi đang cất cánh, tất cả tháo chạy trong hoảng loạn

Máy bay chở 173 hành khách bốc cháy khi đang cất cánh, tất cả tháo chạy trong hoảng loạn

Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ sau va chạm, 4 người tử vong, 30 người bị bỏng

Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ sau va chạm, 4 người tử vong, 30 người bị bỏng

Máy bay hạ cánh khẩn cấp khi hành khách mê sảng và cố xông vào buồng lái

Máy bay hạ cánh khẩn cấp khi hành khách mê sảng và cố xông vào buồng lái

Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

Lời khai 'lạnh người' của con rể gốc Việt sát hại bố vợ 94 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của con rể gốc Việt sát hại bố vợ 94 tuổi