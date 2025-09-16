Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Liên quan tới vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở xã Thường Tín, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào 4h40 ngày 16/9, Tổng đài 114 - Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy.

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và CNCH.

 

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong - Ảnh 1
Căn nhà xảy ra hoả hoạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong - Ảnh 2
Nơi xảy ra cháy được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh: VietNamNet

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại lán tạm trên đất nông nghiệp, thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội, khiến 4 người tử vong

Theo đó, nhằm khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Công an TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xử lý hậu quả, nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.

Sở Y tế, UBND xã Thường Tín tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường xử lý dứt điểm các lán tạm, công trình xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp.

Chủ tịch TP cũng yêu cầu UBND các địa phương vận động 100% hộ gia đình trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy, lối thoát hiểm thứ hai, cùng các phương tiện thoát nạn như mặt nạ phòng độc, thang dây...

Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm/lần; đến năm 2030, người dân được miễn viện phí cơ bản

