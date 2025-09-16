Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương

Đời sống 16/09/2025 14:12

Tai nạn liên hoàn trên đường Trường Chinh, phường Tân Bình khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, đến 12h ngày 16/9, lực lượng chức năng phường Tân Bình phối hợp CSGT, Công an TPHCM phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trường Chinh.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 cùng ngày. Thời điểm trên, ô tô 7 chỗ BKS 51D-00299 di chuyển trên đường Trường Chinh theo hướng từ trung tâm TPHCM đi ngã tư An Sương.

Xe 7 chỗ chạy đến gần giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám đã mất lái, húc đổ hơn 10m dải phân cách giữa đường Trường Chinh.

Xe này tiếp tục lao qua chiều đường ngược lại, tông văng xe máy do một người đàn ông điều khiển, chạy theo hướng ngược lại. Sau đó, ô tô 7 chỗ lao lên vỉa hè, đâm gãy trụ điện rồi mới dừng lại.

Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, tại hiện trường, xe máy bị tông văng xa hơn chục mét, đầu ô tô biến dạng, trụ và tủ điện hư hỏng. Dải phân cách bằng thép bị gãy, nằm vương vãi trên đường. Sự cố khiến khu vực mất điện.

Tai nạn khiến người đàn ông trung niên lái xe máy chấn thương nặng, mất nhiều máu. Hai người trên ôtô cũng bị thương. Cả ba nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Mỹ Đức cách đó khoảng một km.

Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương - Ảnh 2
Dải phân cách dài gần chục mét bị ôtô húc gãy - Ảnh: VnExpress

Chị Thảo, sống gần hiện trường, cho biết trước khi gây tai nạn ôtô chạy với tốc độ rất nhanh. Hai người trên xe mặc trang phục của một ngân hàng.

Dải phân cách dài gần chục mét bị ôtô húc gãy. Ảnh: Đình Văn

CSGT đã đến ghi nhận hiện trường để điều tra nguyên nhân. Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Rạng sáng 16/9, tại một ngôi nhà trên địa bàn thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, gồm hai vợ chồng và hai người con nhỏ.

Từ khóa:   ô tô tông liên hoàn tin moi tai nạn giao thông

