Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân

Đời sống 16/09/2025 13:39

Vụ cháy nhà xưởng xảy ra khoảng 10h30 ngày 16/9 trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TPHCM.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h ngày 16/9 tại nhà xưởng rộng hàng ngàn m² của một công ty ở đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP.HCM.

Thời điểm trên, khi các công nhân đang làm việc thì lửa bất ngờ bùng phát kèm tiếng nổ. Họ đành bất lực trước ngọn lửa quá lớn và nhanh chóng tháo chạy ra ngoài trước khi ngọn lửa lan rộng.

Đáng chú ý, khói đen kịt của vụ cháy bốc cao hàng chục mét, phả vào các khu vực xung quanh, khiến người dân xung quanh hoảng sợ.

Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân - Ảnh 1
Một phần nhà xưởng có dấu hiệu đổ sập - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Tại hiện trường, ngọn lửa kèm khói bốc cao cuồn cuộn và có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận. Các chiến sĩ chia thành nhiều hướng để phun nước dập lửa.

Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy nhà xưởng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đến 11h30 cùng ngày, đám cháy vẫn đang bùng phát dữ dội và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Một phần nhà xưởng có dấu hiệu bị đổ sập.

Tìm vợ không thấy, con rể dùng dao truy sát mẹ vợ nguy kịch

Tìm vợ không thấy, con rể dùng dao truy sát mẹ vợ nguy kịch

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi thông tin về vụ án con rể dùng dao chém mẹ vợ, xảy ra trên địa bàn phường Đông Triều vào ngày 11/9 gây rúng động dư luận. Đáng chú ý, nguồn cơn của sự việc được xác định do mâu thuẫn giữa vợ chồng con rể.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà xưởng tin moi cháy nhà ở TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Đời sống 27 phút trước
Nóng: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Nóng: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Đời sống 31 phút trước
Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp ôm trọn may mắn thiên hạ, đổi đời giàu sang, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp vượng phát

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp ôm trọn may mắn thiên hạ, đổi đời giàu sang, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 100 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp hoan hỷ kéo lộc về, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, không cần lo cơm ăn áo mặc

Đúng 100 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp hoan hỷ kéo lộc về, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, không cần lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp tiền bạc đầy túi, của nả đầy nhà, cuối năm mua nhà tậu xe dễ dàng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp tiền bạc đầy túi, của nả đầy nhà, cuối năm mua nhà tậu xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với vóc dáng mảnh mai và chiếc áo hở lưng táo bạo

Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với vóc dáng mảnh mai và chiếc áo hở lưng táo bạo

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Vợ mất tích khi qua sông hái rau, chồng dằn vặt: 'Tôi bất lực nhìn bà ấy chìm dần mà không cứu nổi'

Vợ mất tích khi qua sông hái rau, chồng dằn vặt: 'Tôi bất lực nhìn bà ấy chìm dần mà không cứu nổi'

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương

Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân

Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân

Đời sống 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà trọ ở TP.HCM: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà trọ ở TP.HCM: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Nóng: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Nóng: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Vợ mất tích khi qua sông hái rau, chồng dằn vặt: 'Tôi bất lực nhìn bà ấy chìm dần mà không cứu nổi'

Vợ mất tích khi qua sông hái rau, chồng dằn vặt: 'Tôi bất lực nhìn bà ấy chìm dần mà không cứu nổi'

Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương

Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Tìm vợ không thấy, con rể dùng dao truy sát mẹ vợ nguy kịch

Tìm vợ không thấy, con rể dùng dao truy sát mẹ vợ nguy kịch