Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân

Vụ cháy nhà xưởng xảy ra khoảng 10h30 ngày 16/9 trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TPHCM.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h ngày 16/9 tại nhà xưởng rộng hàng ngàn m² của một công ty ở đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP.HCM.

Thời điểm trên, khi các công nhân đang làm việc thì lửa bất ngờ bùng phát kèm tiếng nổ. Họ đành bất lực trước ngọn lửa quá lớn và nhanh chóng tháo chạy ra ngoài trước khi ngọn lửa lan rộng.

Đáng chú ý, khói đen kịt của vụ cháy bốc cao hàng chục mét, phả vào các khu vực xung quanh, khiến người dân xung quanh hoảng sợ.

Một phần nhà xưởng có dấu hiệu đổ sập - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Tại hiện trường, ngọn lửa kèm khói bốc cao cuồn cuộn và có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận. Các chiến sĩ chia thành nhiều hướng để phun nước dập lửa.

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đến 11h30 cùng ngày, đám cháy vẫn đang bùng phát dữ dội và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Một phần nhà xưởng có dấu hiệu bị đổ sập.

