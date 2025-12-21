Gửi 10 triệu mừng bạn thân sinh con, tôi 'hóa đá' nhận lại tin nhắn phản hồi

Tâm sự 21/12/2025 23:58

Bạn không kể thì tôi cũng chẳng ép. Thương bạn một mình sinh con, tôi thường xuyên hỏi thăm, hết lòng chăm sóc. Vừa rồi. cô ấy sinh sớm hơn ngày dự sinh, lúc đó tôi lại đang đi chơi cùng chồng nên không thể ghé thăm. 

Dù cưới chồng hơn 7 năm, có một con gái 6 tuổi. Nhiều người nói sao tôi không sinh thêm con trai. Tôi quả thật muốn sinh thêm con cho chồng, không nhất thiết là phải con trai, vì với tôi con nào cũng là quà quý. Nhưng mấy năm dù thả thế nào, tôi vẫn không có thai. Tôi cũng để tự nhiên.

Thay vì âu lo, tôi cố gắng chăm sóc bản thân, thỉnh thoảng còn cùng chồng đi đổi gió để hâm nóng tình cảm. Cuộc hôn nhân của tôi và chồng vẫn nhiều màu sắc, chồng tôi vẫn yêu thương tôi như trước.

Tôi có cô bạn thân tên Quỳnh, chúng tôi quen biết nhau từ thời đi học. Quỳnh là kiểu phụ nữ sống tình cảm, có thể vì yêu mà vứt bỏ tất cả. Tôi từng chứng kiến Quỳnh yêu nhiều người nhưng cuối cùng cũng chẳng tới đâu. Lần gần đây nhất, tôi còn tưởng cô ấy sẽ lên xe hoa, nào ngờ lại chọn làm mẹ đơn thân. Tôi không biết người đàn ông kia là ai, chỉ khi Quỳnh mang thai mới báo tôi biết. Khi tôi hỏi lý do vì sao nuôi con một mình thì cô ấy chỉ nói không muốn cưới người kia nữa.

Bạn không kể thì tôi cũng chẳng ép. Thương bạn một mình sinh con, tôi thường xuyên hỏi thăm, hết lòng chăm sóc. Vừa rồi. cô ấy sinh sớm hơn ngày dự sinh, lúc đó tôi lại đang đi chơi cùng chồng nên không thể ghé thăm. 

Gửi 10 triệu mừng bạn thân sinh con, tôi 'hóa đá' nhận lại tin nhắn phản hồi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì không thể đến thăm bạn thân sinh con, nghe tin cô ấy sinh được con trai thì tôi gửi chút tiền để làm quà mừng. Tôi quyết định lấy điện thoại của chồng để chuyển khoản, lúc đó chồng tôi đang đi tắm. Tôi vừa chuyển khoản xong thì điện thoại có ngay tin nhắn của Quỳnh. Tôi cứ nghĩ Quỳnh nhắn tin cảm ơn vợ chồng tôi, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn tôi choáng váng suýt ngất.

Quỳnh gửi vào điện thoại của chồng tôi: “Sao cho em nhiều tiền vậy, anh để dành đó còn mua nhà mua xe cho mẹ con em. Anh mau về đến thăm con trai của mình nhé!”.

Trời đất trước mắt tôi như sụp đổ. Chỉ một tin nhắn của cô bạn thân đã kết tội ngoại tình của chồng tôi. Hóa ra Quỳnh qua lại với chồng của tôi nên không bao giờ để lộ mặt người tình, càng không cho tôi biết. Chồng tôi vậy mà lại ra ngoài tìm con trai!

Tôi thật sự không ngờ bao lâu nay bị chồng và bạn thân lừa gạt mà chẳng hay biết gì. Cũng vì chồng tôi diễn quá giỏi, anh lúc nào cũng tròn vai người chồng yêu thương, chiều chuộng vợ. Còn tôi thì tin tưởng anh tuyệt đối, có bao giờ nghi ngờ anh đâu.

Giờ tôi đau đớn vô cùng khi bị chồng và bạn thân phản bội. Tôi xem họ là người thân của mình, cuối cùng họ lại cùng nhau cho tôi một nhát dao đau thấu tâm can. Tôi muốn trả thù họ, tôi muốn họ phải thống khổ như tôi, muốn họ phải hối hận mà quỳ xin tôi tha thứ. Nhưng tôi phải làm sao đây?

Em họ chồng tương lai từ quê lên ở nhờ, tôi 'sởn gai ốc' nghe tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm

Em họ chồng tương lai từ quê lên ở nhờ, tôi 'sởn gai ốc' nghe tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm

Tôi đợi một hồi lâu không thấy anh ra thì hùng hổ chạy đến đập cửa liên tục. Phải mất một lúc thì Vy mới mở cửa, tôi xông thẳng vào phòng tìm kiếm rồi lôi Minh ra từ trong tủ quần áo.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (22/12/2025), 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Cuối ngày hôm nay (22/12/2025), 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Mải mê chạy theo nhân tình bỏ rơi vợ yếu, chồng về thăm nhà bất chợt thì 'ngã quỵ' khi nhìn anh hàng xóm chăm sóc vợ thay mình

Mải mê chạy theo nhân tình bỏ rơi vợ yếu, chồng về thăm nhà bất chợt thì 'ngã quỵ' khi nhìn anh hàng xóm chăm sóc vợ thay mình

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Lần đầu tiên động tay giặt đồ giúp vợ, tôi 'chết lặng' khi phát hiện bí mật cô ấy giấu kín nhiều năm qua

Lần đầu tiên động tay giặt đồ giúp vợ, tôi 'chết lặng' khi phát hiện bí mật cô ấy giấu kín nhiều năm qua

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Tình cờ thấy người yêu cũ tiều tụy trước cổng viện, tôi lén bám theo để rồi 'đau đứt ruột' trước những gì cô ấy đang gánh chịu

Tình cờ thấy người yêu cũ tiều tụy trước cổng viện, tôi lén bám theo để rồi 'đau đứt ruột' trước những gì cô ấy đang gánh chịu

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Vừa ký đơn ly hôn theo ý vợ, tôi 'ngã quỵ' khi biết sự thật đớn đau cô ấy đã giấu suốt 3 tháng qua

Vừa ký đơn ly hôn theo ý vợ, tôi 'ngã quỵ' khi biết sự thật đớn đau cô ấy đã giấu suốt 3 tháng qua

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Đêm tân hôn chồng 'cuỗm' vàng mất tích, sáng hôm sau quay về với 'vật lạ' trên tay khiến cô dâu chết lặng vì sự thật

Đêm tân hôn chồng 'cuỗm' vàng mất tích, sáng hôm sau quay về với 'vật lạ' trên tay khiến cô dâu chết lặng vì sự thật

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Đến nhà vợ cũ thấy ảnh cưới 3 năm trước vẫn treo ở chỗ cũ, tôi 'bật khóc' khi biết sự thật đau lòng cô ấy đang giấu giếm

Đến nhà vợ cũ thấy ảnh cưới 3 năm trước vẫn treo ở chỗ cũ, tôi 'bật khóc' khi biết sự thật đau lòng cô ấy đang giấu giếm

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa, tôi 'điếng người' nghe lời thú nhận của anh hàng xóm lúc cho ở nhờ

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa, tôi 'điếng người' nghe lời thú nhận của anh hàng xóm lúc cho ở nhờ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Mở cửa lúc nửa đêm, tôi 'lạnh người' thấy áo chị gái ướt sũng, sự thật phía sau lớp vải khiến tôi ám ảnh cả đời

Mở cửa lúc nửa đêm, tôi 'lạnh người' thấy áo chị gái ướt sũng, sự thật phía sau lớp vải khiến tôi ám ảnh cả đời

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Ngỡ gặp được đại gia qua app hẹn hò, tôi 'hóa đá' khi bữa tiệc buffet sang chảnh kết thúc theo cách không tưởng

Ngỡ gặp được đại gia qua app hẹn hò, tôi 'hóa đá' khi bữa tiệc buffet sang chảnh kết thúc theo cách không tưởng

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Hai 22/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi ngày mới, thứ Hai 22/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp vận đổi sao dời, đón vận may lớn, tiền bạc phát ầm ầm, trăm sự suôn sẻ, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp vận đổi sao dời, đón vận may lớn, tiền bạc phát ầm ầm, trăm sự suôn sẻ, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình cờ thấy người yêu cũ tiều tụy trước cổng viện, tôi lén bám theo để rồi 'đau đứt ruột' trước những gì cô ấy đang gánh chịu

Tình cờ thấy người yêu cũ tiều tụy trước cổng viện, tôi lén bám theo để rồi 'đau đứt ruột' trước những gì cô ấy đang gánh chịu

Vừa ký đơn ly hôn theo ý vợ, tôi 'ngã quỵ' khi biết sự thật đớn đau cô ấy đã giấu suốt 3 tháng qua

Vừa ký đơn ly hôn theo ý vợ, tôi 'ngã quỵ' khi biết sự thật đớn đau cô ấy đã giấu suốt 3 tháng qua

Đêm tân hôn chồng 'cuỗm' vàng mất tích, sáng hôm sau quay về với 'vật lạ' trên tay khiến cô dâu chết lặng vì sự thật

Đêm tân hôn chồng 'cuỗm' vàng mất tích, sáng hôm sau quay về với 'vật lạ' trên tay khiến cô dâu chết lặng vì sự thật

Đến nhà vợ cũ thấy ảnh cưới 3 năm trước vẫn treo ở chỗ cũ, tôi 'bật khóc' khi biết sự thật đau lòng cô ấy đang giấu giếm

Đến nhà vợ cũ thấy ảnh cưới 3 năm trước vẫn treo ở chỗ cũ, tôi 'bật khóc' khi biết sự thật đau lòng cô ấy đang giấu giếm

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa, tôi 'điếng người' nghe lời thú nhận của anh hàng xóm lúc cho ở nhờ

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa, tôi 'điếng người' nghe lời thú nhận của anh hàng xóm lúc cho ở nhờ

Mở cửa lúc nửa đêm, tôi 'lạnh người' thấy áo chị gái ướt sũng, sự thật phía sau lớp vải khiến tôi ám ảnh cả đời

Mở cửa lúc nửa đêm, tôi 'lạnh người' thấy áo chị gái ướt sũng, sự thật phía sau lớp vải khiến tôi ám ảnh cả đời