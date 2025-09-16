Hiệp sĩ 'Minh cô đơn' nhập viện, số tiền ủng hộ lên đến 700 triệu đồng

Đời sống 16/09/2025 12:11

"Hiệp sĩ Minh cô đơn”, người từng rong ruổi khắp “làng” Đại học Quốc gia TPHCM để giúp sinh viên vá xe, chuyển trọ, đuổi cướp,... đang phải chống chọi với bệnh tim và gan tiến triển nặng. Dù vậy, ông không hề đơn độc bởi tình cảm của hàng nghìn sinh viên, cựu sinh viên, các mạnh thường quân nhằm tiếp thêm cho ông nghị lực để vượt qua bệnh tật.

Theo thông tin từ báo Tri Thức - Znews, sáng 15/9, YouTuber Phong Bụi (Lê Văn Phong) công bố mở tài khoản thiện nguyện để kêu gọi tiền chữa bệnh cho "chú Minh cô đơn" - người đàn ông được mệnh danh "hiệp sĩ" của làng Đại học Quốc gia TP.HCM, có hàng chục năm giúp đỡ sinh viên ở TP.HCM.

Tài khoản ủng hộ được mở trên ứng Thiện nguyện của ngân hàng MB, đứng tên Lê Văn Phong, công khai sao kê theo thời gian thực. Theo thông báo mới nhất trên fanpage của Phong Bụi, chỉ sau 2 tiếng kêu gọi, số tiền nhận được đã vượt gấp đôi mục tiêu ban đầu là 100 triệu đồng.

Đến khoảng 15h cùng ngày, số tiền ủng hộ vào tài cho ông Minh đã đạt hơn 487 triệu đồng. "Vì chú Minh không có giấy tờ tùy thân nên không thể mở các tài khoản ngân hàng. Hôm nay mình quyết định mở kêu gọi với mức khoảng 100 triệu, để chuẩn bị cho các khoản viện phí cho chú Minh. Mọi người có thể bấm vào đường link và xem được ai hỗ trợ, mức tiền hỗ trợ như thế nào", Phong Bụi nói trong clip đăng vào chiều 15/9.

Theo thông tin công khai, hiện ông Minh được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai do bệnh lý gan tiến triển nặng, bụng chướng, suy kiệt và có dấu hiệu suy đa cơ quan.

Hiệp sĩ 'Minh cô đơn' nhập viện, số tiền ủng hộ lên đến 700 triệu đồng - Ảnh 1
Ông Minh đang điều trị tại bệnh viện ở Đồng Nai

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong ký ức của nhiều thế hệ sinh viên “Làng đại học”, bóng dáng quen thuộc của ông Minh luôn gắn liền với chiếc xe ba gác cũ và nụ cười hiền hậu. Trưa nắng gắt, những chiếc xe máy thủng lốp giữa đường, chỉ cần nghe tiếng gọi là ông xuất hiện, lúi húi vá xe không lấy một đồng.

Tân sinh viên chập chững bước vào trường, bỡ ngỡ giữa “Làng đại học”, lạc lõng đi tìm phòng trọ, lại một lần nữa nhận được sự giúp đỡ của ông. Ông Minh chẳng nề hà, sẵn sàng chở các bạn đi khắp nơi để tìm được một chỗ ở ổn định, an toàn.

Còn trong hồi niệm của Phương Trúc, cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, những năm tháng đi làm thêm về khuya luôn gắn liền với nỗi lo sợ vì buổi đêm rất vắng vẻ. Mỗi lần tan ca muộn, cô sinh viên trẻ lại nắm chặt điện thoại, để sẵn số của “ông Minh cô đơn” trong danh bạ. Chỉ cần cảm thấy bất an, Trúc lập tức gọi và yên tâm khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

Không chỉ kịp thời có mặt, ông Minh còn nhiều lần nhắc nhở “con gái không nên đi làm khuya quá, nguy hiểm lắm”. Lời dặn giản dị ấy đã khiến Trúc từ đó hạn chế nhận ca tối, tự nhắc mình giữ an toàn là trên hết.

Ông Minh không chỉ giúp đỡ sinh viên bằng những việc làm ý nghĩa, mà còn là một "hiệp sĩ" thực thụ. Ông từng tay không chiến đấu với những tên cướp để bảo vệ sự an toàn cho sinh viên.

Hiệp sĩ 'Minh cô đơn' nhập viện, số tiền ủng hộ lên đến 700 triệu đồng - Ảnh 2
Nghe tin ông Minh bị bệnh, nhiều sinh viên không ngại đường xa đến thăm ông tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - Ảnh: Báo Dân trí

Bên cạnh đó, những khoản tiền được các mạnh thường quân hỗ trợ, ông đều dành hết để mua xe máy cũ, xe đạp cũ, tập vở, gạo, bánh mì... để tặng cho sinh viên nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Những bạn trẻ từng nhận được sự giúp đỡ của ông cảm thấy thương cảm khi nghe tin người "hiệp sĩ" lặng thầm của mình giờ đây lại phải chiến đấu với bệnh tật.

Tin tức về tình trạng bệnh của ông Minh đã chạm đến trái tim của hàng nghìn người. Theo thông tin mới nhất, tính đến 0h ngày 16/9, tổng số tiền quyên góp cho "hiệp sĩ" Minh đã lên tới gần 700 triệu đồng.

Sự quan tâm, lo lắng của sinh viên, của các nhà hảo tâm không chỉ thể hiện lòng biết ơn, mà còn cho thấy những việc làm của ông Minh đã gieo những hạt mầm yêu thương, lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Tình cảm này chính là món quà ý nghĩa nhất mà ông đã nhận được sau bao năm tháng thầm lặng cống hiến.

