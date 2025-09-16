Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 4 người một nhà tử vong ở Hà Nội

Đời sống 16/09/2025 10:55

Vụ cháy nhà tại xã Thường Tín (Hà Nội) khiến 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 4h30 ngày 16/9, tại một căn nhà ở thôn Văn Giáp đã xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm cháy có 4 người đang ngủ trong nhà gồm 1 cặp vợ chồng và 2 người con (cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi). Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ. 

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an xã và chính quyền địa phương đã tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Tới khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 4 người một nhà tử vong ở Hà Nội - Ảnh 1
Ngôi nhà bị cháy lúc rạng sáng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, nhiều người dân tại thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, Hà Nội) bàng hoàng khi biết thông tin vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong tại lán tạm ở khu vực gần Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách Khoa.

Ông K. - sinh sống cách hiện trường vụ cháy khoảng 100m cho biết, lúc 4h30 cùng ngày, ông bị đánh thức bởi nhiều tiếng xe cứu hỏa. Sau đó, ông vội chạy ra ngoài thì phát hiện cháy xảy ra tại khu lán tạm, tập kết vật liệu xây dựng.

"Lúc này, ở khu vực lán, xưởng khói bốc ra nghi ngút, bên trong nhiều tiếng nổ vang lên. Rất nhiều xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường để dập lửa và ứng cứu người mắc kẹt", ông K. kể lại.

Cũng theo ông K., nơi xảy ra cháy là lán tạm, tập kết vật liệu xây dựng, bên ngoài được quây kín bởi tôn và chân tường được xây gạch. Bên ngoài có nhiều cửa sổ được lắp song sắt và kính. Phần kính đã được lực lượng chức năng đập ra để thoát khói.

Cũng có mặt tại hiện trường vụ cháy, ông Mạnh (sinh sống tại đường Bạch Đằng, thôn Văn Giáp) kể lại, khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cứu hỏa cùng Công an xã có mặt rất nhanh nhưng do lán tạm bị quây kín, cửa chính ra vào kiên cố nên công tác cứu hỏa gặp khó khăn.

"Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng quây rào, phong tỏa đường vào khu lán. Biết thông tin có 4 người tử vong trong đám cháy, tôi rất xót xa", ông Mạnh chia sẻ.

 

Hotgirl Ly "meo" đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai?

Hotgirl Ly "meo" đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi là Meo hay Ly "Meo", quê xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, ngụ phường Đông Hoà, TPHCM) về tội “không tố giác tội phạm”.

Xem thêm
Từ khóa:   cả gia đình tử vong cháy nhà ở Hà Nội tin moi

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể trong 20 ngày tới

Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể trong 20 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác

Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Mật ong: "Thần dược" tự nhiên nhưng đại kỵ 5 loại thực phẩm này

Mật ong: "Thần dược" tự nhiên nhưng đại kỵ 5 loại thực phẩm này

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Tình tiết đau lòng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Cả gia đình 4 người ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh

Tình tiết đau lòng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Cả gia đình 4 người ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
iPhone Air và iPhone 17 Series: Cuộc đối đầu giữa thiết kế siêu mỏng và đột phá hiệu năng

iPhone Air và iPhone 17 Series: Cuộc đối đầu giữa thiết kế siêu mỏng và đột phá hiệu năng

Xã hội 1 giờ 29 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp Hồng Phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, cuộc đời giàu sang

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp Hồng Phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 4 người một nhà tử vong ở Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 4 người một nhà tử vong ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Phim của Thành Nghị lao dốc vì loạt chê bai, nam chính phim võ hiệp trang điểm 'căng mọng'

Phim của Thành Nghị lao dốc vì loạt chê bai, nam chính phim võ hiệp trang điểm 'căng mọng'

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng hóa chất sản xuất 1,4 tấn giá đỗ

Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng hóa chất sản xuất 1,4 tấn giá đỗ

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Hotgirl Ly "meo" đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai?

Hotgirl Ly "meo" đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai?

Đời sống 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Mất lái và lao xuống đường hầm ngập nước, 7 thành viên trong 2 gia đình tử vong thương tâm

Mất lái và lao xuống đường hầm ngập nước, 7 thành viên trong 2 gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hiệp sĩ 'Minh cô đơn' nhập viện, số tiền ủng hộ lên đến 700 triệu đồng

Hiệp sĩ 'Minh cô đơn' nhập viện, số tiền ủng hộ lên đến 700 triệu đồng

Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác

Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác

Tình tiết đau lòng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Cả gia đình 4 người ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh

Tình tiết đau lòng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Cả gia đình 4 người ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh

Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng hóa chất sản xuất 1,4 tấn giá đỗ

Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng hóa chất sản xuất 1,4 tấn giá đỗ

Hotgirl Ly "meo" đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai?

Hotgirl Ly "meo" đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai?

Vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà trọ ở TP.HCM: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà trọ ở TP.HCM: Chồng sát hại vợ rồi tự tử