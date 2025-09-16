Vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà trọ ở TP.HCM: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Đời sống 16/09/2025 10:33

Ngày 16/9, Công an TP.HCM đang điều tra vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa phòng trọ ở phường An Phú.

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 19 giờ ngày 15/9, người dân nghe thấy tiếng la hét thất thanh tại một căn nhà khu phố Bình Phước B (phường An Phú). Khi người dân chạy đến thì phát hiện cháu nội của hai ông bà (khoảng 10 tuổi) đang khóc thảm thiết.

Dưới nền nhà người dân phát hiện ông Đặng Văn L (61 tuổi) và bà Phạm Thị H (61 tuổi, vợ ông L) nằm gần nhau và đã tử vong với nhiều vết thương. Ngay lập tức, người dân đã gọi điện báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường An Phú đã ngay lập tức có mặt bảo vệ để các đơn vị nghiệp vụ điều tra.

Vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà trọ ở TP.HCM: Chồng sát hại vợ rồi tự tử - Ảnh 1
Người dân tập trung rất đông để xem lực lượng công an điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, bước đầu qua lấy lời khai và trích xuất camera, công an xác định người chồng đã dùng dao sát hại vợ rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 15/9, ông Đặng Văn L và bà Phạm Thị Th (cùng 61 tuổi, cùng quê An Giang) xảy ra cãi nhau tại khu nhà trọ trong KDC Bình Chuẩn, KP Bình Phước B, phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương cũ).

Trong lúc nóng giận, bà Th đòi bỏ đi. Ông L sau đó đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà Th tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông L dùng dao tự sát.

Vợ chồng ông L thuê trọ ở cùng con trai và người cháu, thời điểm xảy ra vụ việc có người cháu chứng kiến.

Cha đi lạc trong rừng Cát Tiên 3 ngày liền, 2 con nhỏ tìm người cầu cứu

Cha đi lạc trong rừng Cát Tiên 3 ngày liền, 2 con nhỏ tìm người cầu cứu

Ngày 15/9, cơ quan chức năng xã Cát Tiên 3 (tỉnh Lâm Đồng) đã tìm và giải cứu thành công ông Nguyễn Hữu Hà (47 tuổi, trú xã Đạ Tẻh, Lâm Đồng) sau 3 ngày mất liên lạc với gia đình.

