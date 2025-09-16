Ngày 15/9, cơ quan chức năng xã Cát Tiên 3 (tỉnh Lâm Đồng) đã tìm và giải cứu thành công ông Nguyễn Hữu Hà (47 tuổi, trú xã Đạ Tẻh, Lâm Đồng) sau 3 ngày mất liên lạc với gia đình.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 15/9, Công an xã Cát Tiên 3 tiếp nhận tin báo về việc ông N.H.H. (47 tuổi) lạc trong rừng khu vực tiểu khu 503 thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên từ 13h ngày 13-9 rồi mất liên lạc.

Ngay sau đó, UBND xã Cát Tiên 3 thành lập ba tổ công tác gồm nhiều lực lượng cùng người dân địa phương và thông tin đến Tổ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 - Công an Lâm Đồng phối hợp tìm kiếm.

Chiều cùng ngày, tổ tìm kiếm do thiếu tá Điểu K’ Tòng - Phó trưởng Công an xã Cát Tiên 3 - làm tổ trưởng phát hiện ông H. tại một khe suối ở tiểu khu 503, cách vị trí để lại xe máy khoảng ba giờ đi bộ.

Ông Nguyễn Hữu Hà được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa ra khỏi rừng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thời điểm được tìm thấy, nạn nhân mệt lả vì đói và hoảng loạn. Lực lượng chức năng lập tức sơ cứu tại chỗ, đưa ông H. về trạm y tế để chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Đại diện gia đình và ông H. bày tỏ cảm ơn Công an xã Cát Tiên 3 cùng các lực lượng tham gia cứu nạn, vì đã chạy đua từng giờ nhằm đảm bảo an toàn cho người bị nạn.

Theo ghi nhận, địa hình khu vực tiểu khu 503 đồi dốc, rậm rạp, thời tiết thất thường, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Dù vậy các mũi trinh sát liên tục mở đường, rà soát theo dấu vết di chuyển, kết hợp thông tin của người thân để khoanh vùng trọng điểm, rút ngắn thời gian tiếp cận nạn nhân.

