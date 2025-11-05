Chiều 5/11, Công an tỉnh Ninh Bình đang phong tỏa một đoạn đường Trần Quang Khải, phường Nam Hoa Lư, để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc phát hiện thi thể bé trai trong túi đựng đồ ở ven đường.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 11h30 ngày 5/11, người dân thấy một túi bạt được bỏ lại ven đường, cạnh cổng Trường Tiểu học Ninh Sơn, nên đã mở ra xem thì hốt hoảng phát hiện thi thể bé trai bên trong.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Nam Hoa Lư đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Ninh Bình để phối hợp điều tra.

Đến khoảng 14h10, đoạn đường dài khoảng 100m trên đường Trần Quang Khải được căng dây 2 đầu phong tỏa để lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm.

Được biết, đoạn đường nơi thi thể bé trai bị bỏ lại không có nhà dân sinh sống.

Phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt ven đường - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sựu việc tương tự xảy ra vào ngày 2/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái L.N.B.T (SN 2012) mắc vào hàng rào của một vườn táo. Vị trí này cách chỗ bị cuốn trôi khoảng 500m.

Trước đó, tối 1/11, hồ chứa nước của trang trại Việt, ở xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ vỡ. Nước và bùn đất đã đổ ào xuống khu dân cư ở vùng hạ du.

Gia đình bé T gồm 3 người đã tháo chạy ra khỏi nhà nhưng dòng nước xiết cuốn trôi cả 3. Lúc này, bố mẹ may mắn bám được vào thân cây ven đường thoát nạn, riêng bé T bị cuốn trôi mất tích.

