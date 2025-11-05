Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt ven đường

Đời sống 05/11/2025 15:46

Chiều 5/11, Công an tỉnh Ninh Bình đang phong tỏa một đoạn đường Trần Quang Khải, phường Nam Hoa Lư, để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc phát hiện thi thể bé trai trong túi đựng đồ ở ven đường.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 11h30 ngày 5/11, người dân thấy một túi bạt được bỏ lại ven đường, cạnh cổng Trường Tiểu học Ninh Sơn, nên đã mở ra xem thì hốt hoảng phát hiện thi thể bé trai bên trong.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Nam Hoa Lư đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Ninh Bình để phối hợp điều tra.

Đến khoảng 14h10, đoạn đường dài khoảng 100m trên đường Trần Quang Khải được căng dây 2 đầu phong tỏa để lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm.

Được biết, đoạn đường nơi thi thể bé trai bị bỏ lại không có nhà dân sinh sống. 

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt ven đường - Ảnh 1
Phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt ven đường - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sựu việc tương tự xảy ra vào ngày 2/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái L.N.B.T (SN 2012) mắc vào hàng rào của một vườn táo. Vị trí này cách chỗ bị cuốn trôi khoảng 500m.

Trước đó, tối 1/11, hồ chứa nước của trang trại Việt, ở xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ vỡ. Nước và bùn đất đã đổ ào xuống khu dân cư ở vùng hạ du.

Gia đình bé T gồm 3 người đã tháo chạy ra khỏi nhà nhưng dòng nước xiết cuốn trôi cả 3. Lúc này, bố mẹ may mắn bám được vào thân cây ven đường thoát nạn, riêng bé T bị cuốn trôi mất tích.

 

Chân dung chồng Đoàn Di Băng vừa bị bắt: Từng xây biệt thự 400 tỷ để chứa siêu xe?

Chân dung chồng Đoàn Di Băng vừa bị bắt: Từng xây biệt thự 400 tỷ để chứa siêu xe?

Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ – chồng ca sĩ Đoàn Di Băng cùng hai đồng phạm vì liên quan đường dây sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể bé trai tin moi phát hiện thi thể

TIN MỚI NHẤT

Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Đời sống 30 phút trước
Đúng 12 ngày tới (10/11 - 21/11), 3 con giáp Tài Lộc nối gót vào nhà, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ hai không ai dám nhận thứ nhất

Đúng 12 ngày tới (10/11 - 21/11), 3 con giáp Tài Lộc nối gót vào nhà, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ hai không ai dám nhận thứ nhất

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Trước khi bị bắt vì hàng giả, chồng Đoàn Di Băng từng 'phất' lên từ đa cấp Lô Hội

Trước khi bị bắt vì hàng giả, chồng Đoàn Di Băng từng 'phất' lên từ đa cấp Lô Hội

Đời sống 34 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nhiều người tá hỏa khi bị phát tán hình ảnh thay đồ ở tiệm chụp ảnh tại Hà Nội

Nhiều người tá hỏa khi bị phát tán hình ảnh thay đồ ở tiệm chụp ảnh tại Hà Nội

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Hậu trường 1 giờ 31 phút trước
Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2026, 3 con giáp có vận kim tiền, Phúc Báo Dồi Dào, trúng số độc đắc tiền tỷ, giàu có hơn người, cuộc đời sang trang

Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2026, 3 con giáp có vận kim tiền, Phúc Báo Dồi Dào, trúng số độc đắc tiền tỷ, giàu có hơn người, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Trước khi bị bắt vì hàng giả, chồng Đoàn Di Băng từng 'phất' lên từ đa cấp Lô Hội

Trước khi bị bắt vì hàng giả, chồng Đoàn Di Băng từng 'phất' lên từ đa cấp Lô Hội

Nhiều người tá hỏa khi bị phát tán hình ảnh thay đồ ở tiệm chụp ảnh tại Hà Nội

Nhiều người tá hỏa khi bị phát tán hình ảnh thay đồ ở tiệm chụp ảnh tại Hà Nội

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Chân dung chồng Đoàn Di Băng vừa bị bắt: Từng xây biệt thự 400 tỷ để chứa siêu xe?

Chân dung chồng Đoàn Di Băng vừa bị bắt: Từng xây biệt thự 400 tỷ để chứa siêu xe?